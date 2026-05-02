La historia detrás de una de las pocas ciudades del mundo congelada en el tiempo: está igual que en 1960

A unas dos horas de Los Ángeles, en el sur de California, Palm Springs forjó una identidad urbana a lo largo del siglo XX que hoy parece congelada en el tiempo. Rodeada de montañas y caracterizada por un clima árido, la ciudad es conocida por conservar de forma constante la estética de la década de 1960, transformando el entorno en un retrato vivo del diseño moderno de mediados de siglo.

En las calles residenciales, el conjunto visual se define por casas de una sola planta con líneas rectas que se integran con el paisaje desértico. Materiales como el hormigón, el acero y la madera aparecen en composiciones sencillas, con fachadas minimalistas y volúmenes horizontales que dialogan con el entorno natural.

El diseño paisajístico también desempeña un papel fundamental en esta identidad con calles bordeadas de palmeras expedia.com

La arquitectura de la época, diseñada para el clima cálido, valoraba las estrategias pasivas que garantizaban el confort térmico sin depender exclusivamente de sistemas artificiales. Los amplios aleros, las pérgolas y los parasoles contribuían a crear zonas de sombra, mientras que las grandes aberturas y las puertas corredizas favorecían la ventilación cruzada, permitiendo una circulación de aire constante.

Los detalles también son llamativos. Las puertas en tonos pastel, como azul claro, rosa pálido y verde menta, contrastaban con las fachadas neutras y reforzaban el carácter luminoso y soleado de los edificios. Esta paleta de colores evoca los principios de la década de 1960 y sigue predominando en Palm Springs hasta el día de hoy.

El diseño paisajístico también desempeña un papel fundamental en esta identidad. Calles bordeadas de palmeras forman largos ejes visuales que contrastan con el cielo abierto del desierto, mientras que jardines con especies adaptadas al clima seco refuerzan la relación entre arquitectura y naturaleza. Al atardecer, la cálida luz acentúa los tonos de las fachadas y crea una escena que evoca la imagen californiana de antaño.

Este conjunto se complementa con elementos que evocan el estilo de vida de los años 60, como piscinas integradas en zonas exteriores, muebles de formas orgánicas y, ocasionalmente, coches clásicos que circulan por las calles, reforzando la atmósfera retro.

Los hoteles y moteles de la región también conservan carteles antiguos y zonas de ocio que evocan la época en que la ciudad se consolidó como destino de descanso y entretenimiento.

Materiales como el hormigón, el acero y la madera aparecen en composiciones sencillas, con fachadas minimalista expedia.com

La perdurabilidad de esta estética está ligada a las iniciativas de conservación que han llegado a reconocer el conjunto arquitectónico de las décadas de 1950 y 1960 como un patrimonio significativo, fomentando la restauración de casas y edificios respetando sus características originales, como las fachadas horizontales, las grandes aberturas y los materiales a la vista.

Al mismo tiempo, comenzaron a elaborarse directrices para orientar las intervenciones en el tejido urbano, evitando alteraciones en su carácter y fomentando la preservación del lenguaje modernista.

Este movimiento cobró impulso con la creación de eventos dedicados al tema, como la Semana del Modernismo, que se celebra cada febrero y reúne a visitantes interesados ​​en la arquitectura, el diseño y el estilo de vida de la época.

Al mismo tiempo, los sectores inmobiliario y hotelero comenzaron a invertir en la restauración de propiedades históricas, transformando residencias y antiguos moteles en espacios contemporáneos que conservan su estética original.