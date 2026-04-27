Cuánto cuesta repintar una casa en abril 2026

Después de varios años sin renovar la pintura, nuestra casa puede lucir descuidada, por eso repintarla siempre es una buena opción para renovarla. Lo primero a tener en cuenta es elegir mano de obra capacitada y organizarse para que el trabajo pueda hacerse lo más rápido posible y el resultado sea el que buscamos.

En cuanto al presupuesto, además de la mano de obra es necesario comprar los materiales para realizar el trabajo completo. Desde la Cámara Argentina de Pinturerías (CAPIN), aseguran que para una casa de unos 100 m² aproximadamente el valor estimado de materiales ronda entre los $700.000 y $1.000.000 dependiendo de la calidad de pintura a utilizar. El cálculo tiene en cuenta solamente los interiores. En cuanto a al personal, serán necesarios entre dos y tres pintores. Asimismo, sostienen que con tres pintores profesionales y capacitados el trabajo no debería llevar más de una semana.

Qué cosas tener en cuenta para elegir con qué color pintar alba

Lo que transmiten los colores en cada ambiente

Sobre las tendencias al momento de elegir los tonos que van a vestir a nuestra casa, Virginia Domínguez, especialista en color de Alba Pinturas, sostiene para este 2026 apuntan a crear espacios que acompañen los distintos ritmos de vida. En un contexto donde los límites entre el hogar, el trabajo y el bienestar personal se vuelven cada vez más difusos, los ambientes tienen que invitar a desacelerar, reconectar o, por el contrario, llenarse de energía y expresión.

“Se trata de ayudar a las personas a crear su lugar perfecto, un espacio que acompañe su ritmo. Ya sea desacelerar, volver a estar en sintonía con el mundo o sentirse energizado y libre”, señala.

Animarse a los colores y combinarlos en paredes y techos para romper con el blanco tradicional

El eje común de estas propuestas es el azul, elegido por su versatilidad y su capacidad de adaptarse a distintos climas emocionales. “Cada paleta incluye una familia de tres azules con fuerte personalidad, donde uno actúa como protagonista. Utilizados de manera individual o combinados, estos tonos permiten transformar los espacios y acompañar los distintos momentos de quienes los habitan”, destaca Domínguez.

Es útil combinar colores intensos en las paredes con muebles claros para ganar calidez. FOTO: gentileza Alba.

Los marrones y neutros siguen siendo tendencia en 2026

Por su lado, inspirada en los paisajes invernales, la Paleta del Silencio combina marrones, neutros y una gama de azules que invitan a la calma. Es ideal para generar ambientes serenos, pensados para el descanso y la introspección. El tono destacado es Profundidad del Océano, un azul de baja saturación y contribuye a crear atmósferas envolventes, cálidas y profundas. En tanto que la Paleta Bossa Nova se apoya en una base de arcillas, terracotas y tonos ladrillo y remite a los materiales nobles y tradicionales. Cabe destacar que los colores terrosos aportan una sensación de cercanía y confort, favoreciendo espacios armónicos y acogedores. En este caso, el protagonista es Gris Cobayo, un azul claro que introduce levedad y frescura frente a la intensidad de los tonos cálidos. Por último, la Paleta de la Danza que es alegre, vibrante y multicolor y apuesta por la energía y la expresión. Con combinaciones más audaces y contrastantes, propone ambientes dinámicos y llenos de personalidad. Aquí, el Azul Puro, el color del año de Alba, toma protagonismo, demostrando que los espacios pueden ser diversos, auténticos y creativos.

Más allá de lo estético, la tendencia invita a pensar el hogar como un refugio emocional: un lugar donde el silencio sea bienvenido, donde el descanso encuentre su espacio y donde también haya lugar para el juego, la exploración y la expresión personal.