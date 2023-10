escuchar

Cuando Diana Rhoten pasea a su perro, DZA, en Manhattan, sabe que debe esperar que la gente comente del tipo: “Oh, parece un caballo” o “¿Puedo ponerle una silla para que se siente?”. DZA significa Doggo Zig-Zag-Zig Allah, es un gran danés de 70 kilos que lleva el nombre del rapero RZA, del grupo Wu-Tang Clan. Como una persona excepcionalmente alta que responde preguntas sobre el clima “allá arriba”, es un blanco frecuente de comentarios sarcásticos.

Pero DZA, dijo Rhoten, es “una bestia” de buen carácter que no ladra, no muerde zapatos ni corre en círculos como muchos de los perros pequeños que viven en departamentos de la ciudad de Nueva York. Realmente no quiere nada más que sentarse en su regazo.

Rhoten, de 56 años, directora general de Purpose Venture Group, una firma de asesoría estratégica centrada en el clima y el impacto social, aprendió por las malas que la percepción de los perros grandes, precisa o no, influye en la realidad de los bienesinmuebles urbanos. Hace cinco años, cuando ella y su marido, el periodista John Heilemann, buscaban departamento con sus dos gran daneses (el mayor, Phife Dog, ya murió), fueron rechazados por 27 propietarios. Finalmente, se dieron por vencidos y compraron una unidad en el edificio TriBeCa donde vivían y donde había otros perros en cantidades.

"Los gran daneses son perros realmente gigantes", dijo Rhoten, "pero son animales de departamento increíbles porque sólo quieren sentarse en tu regazo". CLARK HODGIN - NYTNS

Ahora la pareja está pensando en volver al mercado inmobiliario con DZA. ¿Impondrán los futuros edificios un límite de peso, como suelen hacer? ¿Estarán los gran daneses en una lista de razas prohibidas, como suele ocurrir? ¿La administración cobrará un alquiler mensual por mascota que puede llegar hasta $100? ¿Insistirá en reunirse con DZA y, de ser así, habrá química?

Todo gira en torno al perro”, dijo Rhoten. “Y debeés estar preparado para hacer todo lo que sea posible para demostrar que tu perro se porta tan bien como vos”.

Los dueños y expertos caninos coinciden en que lo que importa en los departamentos de la ciudad no es el tamaño del perro, sino la disposición y las necesidades del animal. Relacionar a las razas grandes con mitos refuerza creencias erróneas, como que los galgos necesitan ejercicio constante, cuando, en realidad, muchos son adictos a la televisión, o que los pitbulls son asesinos natos.

“Es casi como si fueras un paria, si tenés un perro grande”, dijo Ina Obernesser, veterinaria en Nyack, Nueva York, refiriéndose a límites de peso tan exiguos como nueve kilos. Aunque considera que tales regulaciones son “ridículas”, porque el peso no tiene nada que ver con el temperamento del perro, entiende el sentido: “Si un perro muerde a alguien en el ascensor, el chihuahua le mordisquea el tobillo; el pitbull los envía al hospital”.

Natalya Haddix le da palta a su gran danés, Cairo, con quien comparte un departamento de casi 64 metros cuadrados en Miami. SCOTT MCINTYRE - NYTNS

Natalya Haddix, de 24 años, consultora de marketing, es una de los muchos dueños de mascotas que han eludido las restricciones de vivienda al declarar a su perro como un animal de apoyo emocional. Esto le ha permitido compartir su apartamento de una habitación y casi 64 metros cuadrados en Miami con un cachorro de gran danés llamado Cairo. A los siete meses, Cairo pesa 54 kilos y se espera que alcance un máximo de 68 kilos. Come nueve kilos de alimento a la semana. “Él prácticamente dirige la casa”, dijo Haddix. “El sofá es suyo”.

Ella sigue el crecimiento de Cairo al ver con qué facilidad puede robar comida de la parte superior de la cocina. Ya pasó mucho tiempo desde el punto en que todo es seguro. Y las citas pueden ser complicadas, dijo, cuando tu perro insiste en insertar su cuerpo gigante entre vos y cualquier visitante.

“La gente me pregunta todo el tiempo: ‘¿Cómo vivís con ese perro enorme?’”, dijo Haddix. Tiene la ventaja de residir en SoLé Mia, un complejo en North Miami con un amplio parque para perros. Cairo “inicia ahí muchas conversaciones con sus pares”, añadió.

Haddix dijo que ella y Cairo usan el ascensor de su edificio a diario. Sus vecinos han llegado a conocerlo y amarlo, aunque a veces los chicos pequeños retroceden alarmados SCOTT MCINTYRE - NYTNS

Simon Kornberg, un neurólogo veterinario en Davie, Florida, que una vez vivió con dos perros de más de 32 kilos (y un gato y una esposa, Samantha Franco) en un departamento de menos de 65 metros cuadrados en la ciudad de Nueva York, señaló que las personas forman vínculos profundos con sus mascotas cuando comparten un espacio pequeño, en gran parte debido a una necesidad conjunta de escapar de él.

En los frecuentes paseos por la ciudad, “nuestros perros naturalmente venían con nosotros”, dijo Kornberg, de 37 años. Estas salidas no sólo crearon un vínculo más intenso entre personas y mascotas que el que se habría formado si los perros estuvieran confinados en un patio trasero, sino que también generaron una mayor estimulación mental para los animales.

Excepto cuando las calles estaban abarrotadas. Después de que los perros, un collie rudo llamado Freddie y una mezcla de pastor llamado Monterrey, fueran golpeados repetidamente en la cara por las bolsas de compras de transeúntes distraídos (la altura de sus cabezas los convertía en objetivos inadvertidos), la pareja se alejó del comercio del pesado distrito Flatiron a un departamento de 74 metros cuadrados en una zona menos densa de Chelsea. Allí descubrieron las ventajas del trazado ferroviario. Cuando los perros tenían los “zoomies” (episodios aleatorios de actividad frenética que se manifiestan de forma breve y explosiva), podían correr de un lado a otro del pasillo.

Probablemente, el lugar más complicado para los perros grandes en los departamentos urbanos sea el ascensor. Tom Mitchell, un conductista canino del suroeste de Inglaterra, llama al ascensor un “punto crítico”, donde se concentra mucha acción, lo que puede abrumar a las mascotas. Las puertas que dan al exterior son otro ejemplo. Si el animal es pequeño, se lo puede levantar y transportar de manera tranquilizadora. Los perros grandes deben afrontar sus ansiedades, aunque éstas pueden reducirse con entrenamiento, dijo.

Buttercup es un mastín italiano de 54 kilos que ocupa una cantidad considerable de espacio en un departamento del Upper West Side con Kathleen Klech. CLARK HODGIN - NYTNS

Para Kathleen Klech, que vive en el Upper West Side, enseñarle a su perro mastín italiano de 54 kilos, Buttercup, a sentarse inmediatamente después de entrar al ascensor fue esencial para prevenir conductas poco vecinales.

De lo contrario, “meterá la nariz en la bolsa de la compra y se comerá la carne del vecino”, dijo Klech, de 65 años. “Pero he tenido perros salchicha que también hicieron eso”.

Klech, agente de bienes raíces de Compass, aconseja a los posibles inquilinos que tengan cuidado con las políticas sobre mascotas proporcionadas por sitios web de listados como StreetEasy, que se tergiversan fácilmente y se actualizan lentamente. Si firmas un contrato y descubís que no podés tener un perro, dijo, “¿qué vas a hacer, realojar a tu mascota?”.

Diana y su perro DZA jugando en el sillón de su departamento CLARK HODGIN - NYTNS

Ren y Zach Glass evitaron el desastre cuando ganaron una lotería de vivienda en 2016 para un pequeño departamento de dos habitaciones en Greenpoint, Brooklyn, solo para descubrir que el edificio no aceptaba perros. Registraron a su mezcla de pastor, collie y pitbull, Trolley, como un animal de apoyo emocional, y pronto muchos de sus vecinos también tenían perros. Después de la muerte de Trolley, hace poco más de un año, adoptaron a Cosmo, una mezcla de pitbull de 22 kilos.

Glass, de 45 años, que es tatuadora, dijo que tenía recuerdos felices de haber crecido con perros grandes y que se sentía más segura cuando caminaba con uno de ellos por la noche. Agregó que a su esposo, dueño del bar Our Wicked Lady de Brooklyn, “le encantan los perros con los que puede luchar, y los perros más grandes son realmente buenos para acurrucarse”.

La pareja también estaba pensando en los beneficios para su hijo Ellis, de 8 años. “Un perro grande es maravilloso para un niño pequeño en términos de confianza y aprendizaje de cómo interactuar con los animales”, dijo Glass. “Hay un nivel de seriedad. Hay que respetar que el perro no es un juguete”.

Rachel Lane, una entrenadora de perros en Brooklyn que trabaja con Cosmo para garantizar la coexistencia pacífica de la familia, dijo que un perro grande en un departamento de la ciudad “puede ser como un toro en un bazar, pero podés usar el espacio de manera eficiente para darle a tu perro el ejercicio que requiere“. Recomendó juguetes para masticar y rompecabezas que estimulen la mente y los sentidos. También existen ejercicios de estiramiento similares al yoga para perros.

Lane recordó a clientes que estaban considerando seriamente mudarse de la ciudad de Nueva York porque su gran golden retriever era ingobernablemente bullicioso. Le diagnosticó “un poco de ansiedad generalizada” y le enseñó al perro a caminar bien con correa y a instalarse en casa.

Julie Lasky