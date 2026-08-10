Döstädning: el método sueco para ordenar antes de mudarse y vender más rápido

Se traduce como “limpieza de la muerte” y puede sonar drástico, pero el concepto sueco de döstädning es en realidad una práctica cotidiana asociada al bienestar, la organización y, cada vez más, al mercado inmobiliario. Lo que propone es ordenar y depurar los objetos acumulados a lo largo de los años para facilitar, por ejemplo, una mudanza.

La lógica detrás del döstädning es que, cuanto menos cargado está un espacio, más fácil resulta imaginarlo como propio. En mercados donde la rotación de viviendas es alta y la competencia entre propiedades es intensa, los agentes inmobiliarios recomiendan aplicar esta filosofía antes de publicar una casa o departamento.

A medida que se evalúan los objetos, se deben clasificar en diferentes categorías y guardar en cajas etiquetadas Freepik

El objetivo es despejar ambientes, eliminar objetos innecesarios y conservar solo aquello que aporta funcionalidad o valor emocional. Esta depuración no solo mejora la estética general, sino que también transmite una sensación de cuidado y mantenimiento que influye directamente en la decisión de compra.

El método se apoya en una premisa cultural profunda: asumir la responsabilidad sobre las propias pertenencias para no trasladar esa carga a otros. En Suecia, donde la organización doméstica es parte de la identidad nacional, ordenar antes de un cambio importante se considera un acto de consideración hacia la familia y también hacia quienes podrían ocupar el hogar en el futuro. En el ámbito inmobiliario, esta mirada se traduce en propiedades más neutras, más luminosas y más fáciles de recorrer sin distracciones, algo que se suele reflejar en el “estilo escandinavo” cuando de muebles se trata.

Aplicar döstädning antes de mudarse implica revisar cada habitación con un criterio práctico: ¿este objeto cumple una función?, ¿tiene un valor afectivo real?, ¿será útil en la próxima etapa? Lo que no supera ese filtro se dona, se recicla o se descarta. El proceso puede ser gradual, pero su impacto es inmediato. Las viviendas que atraviesan esta depuración suelen fotografiarse mejor, atraer más visitas y generar una impresión de amplitud que, en muchos casos, permite ajustar el precio de publicación sin perder competitividad.

A través de esta práctica, se puede encontrar paz mental y dejar un legado más claro y significativo para quienes nos sobrevivan.

Aunque el döstädning nació como una práctica personal, su adopción por parte del sector inmobiliario muestra cómo las tendencias culturales pueden influir en la forma de vender. En países donde el “home staging” ya es habitual, este método aporta una capa adicional: no se trata solo de decorar para vender, sino de ordenar para vivir mejor y transmitir esa armonía a los potenciales compradores.

La limpieza profunda, la reducción de objetos y la reorganización de espacios no requieren grandes inversiones y pueden marcar una diferencia significativa en el tiempo que una propiedad permanece en el mercado. Y es que ordenar antes de partir no solo facilita el proceso logístico, sino que también abre la puerta a una venta más ágil y a una transición más liviana.