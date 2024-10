El “Messi” de la pastelería mundial desembarcará en la Argentina para competir con Betular

Escuchar

Antonio Bachour, reconocido como el “Mejor Pastelero del Mundo 2024″ por The Best Chef Awards, tiene un nuevo sueño en mente: traer su concepto de alta pastelería a la Argentina. Con una trayectoria que comenzó a los 13 años, influenciado por sus raíces libanesas y la pasión familiar por la cocina, Bachour logró consolidar su nombre en la escena internacional, pero su ambición no se detiene ahí.

Criado en Puerto Rico, en una familia de comerciantes con una fuerte tradición culinaria, Antonio descubrió su pasión por los postres desde muy joven. Su madre preparaba postres todas las noches, una mezcla de recetas libanesas y puertorriqueñas que lo llevaron a enamorarse del mundo dulce. “Desde pequeño me encantaban los dulces, era muy goloso. A los 13 años comencé a trabajar en la pastelería familiar y desde entonces no paré. La pasión fue creciendo cada día más”, dijo a LA NACION.

Antonio Bachour cocinó en vivo durante el Momento Foodit en el summit 4 del evento "Bienestar & Salud" organizado por LA NACION Fabián Malavolta

Bachour es dueño de cuatro restaurantes y panaderías en Miami y dos en México, entre ellos Habibi, un restaurante de cocina libanesa moderna, el Bachour Merida, especializado en pastelería con una amplia oferta de bollería y panes, y Bachour Bistro, dedicado al brunch diario. En 2023 inauguró Tablé, un restaurante con esencia de brasserie, pero con un enfoque moderno y sofisticado, ubicado en el exclusivo barrio del Design District de Miami. Con más de 500 metros cuadrados, que incluyen áreas interiores y exteriores, Tablé combina un bar selecto, cocina francesa clásica reinterpretada, y, por supuesto, la pastelería que ha hecho mundialmente famoso a Bachour.

El restaurante Tablé, inaugurado por Bachour en 2023, está ubicado en el exclusivo Design District en Miami Antonio Bachour

Con el objetivo de expandir su legado, Bachour planea abrir su primer local en Argentina. “Este modelo de negocio no solo se dedicará a la venta de productos, sino que también permitirá a los clientes observar la producción en tiempo real, creando una experiencia única y cercana con la pastelería. Ofreceremos dulces y también haremos brunch”, indicó el pastelero.

De esta manera, busca que los comensales sean testigos del proceso creativo detrás de sus postres. La posibilidad de observar la producción en vivo tiene como objetivo enamorar a los amantes de la pastelería, creando un vínculo más íntimo y envolvente con la experiencia.

Los verrines permiten mostrar las texturas y capas de los postres de forma atractiva. Su experimentación con los verrines fue clave para aumentar la popularidad de Bachour en la pastelería. Antonio Bachour

El Mojito Petit Gateau, con sabores de lima, menta y un toque de ron, ofrece una versión refrescante y sofisticada del clásico cóctel en formato de postre creado por Bachour Antonio Bachour

El plan de negocios del pastelero en la Argentina está centrado en una estrategia de expansión gradual. La primera etapa es la apertura de un local insignia o flagship en una zona clave de Buenos Aires, como Palermo o Recoleta. El objetivo de este local es posicionarse como una referencia en la ciudad, ofreciendo una experiencia integral que combine la pastelería de lujo con un concepto de bistró influenciado por sabores mediterráneos y árabes. Este modelo busca atraer tanto a quienes quieren postres de alta calidad como a aquellos interesados en una experiencia gastronómica más completa.

Una vez consolidado, la segunda etapa del plan es expandirse a través de unidades más pequeñas, como kioscos y pop-ups, ubicados en lugares estratégicos como centros comerciales, aeropuertos y zonas residenciales de alto poder adquisitivo, como Nordelta. Estas unidades ofrecerán versiones reducidas del menú principal adaptándose a un formato más accesible y ágil para el consumidor.

La segunda etapa del plan contempla la expansión con kioscos y pop-ups en puntos estratégicos como centros comerciales, aeropuertos y zonas exclusivas, entre ellas Nordelta RICARDO PRISTUPLUK - IMAGEN DIGITAL/NIKON D2-H

Por qué Argentina y no Dubái

A sus 50 años, después de haber alcanzado casi todos sus objetivos profesionales, Antonio eligió desembarcar en la Argentina y no en Dubái. “Es un lugar que me permite tener la flexibilidad de viajar y sentirme como en casa”, justificó. La expansión en Argentina no solo traerá sus famosos postres, sino también su toque personal, uniendo influencias de su herencia libanesa con sabores mediterráneos y técnicas modernas.

El recorrido de Bachour está lleno de hitos importantes. Desde su restaurante libanés Habibi en México, votado como el mejor del año, hasta sus locales Bachour Bistró y Tablé en Miami. En esta ciudad ha desarrollado un concepto de bistró que combina la pastelería con influencias mediterráneas y árabes, y ese mismo modelo es el que busca replicar en la Argentina. Su intención es clara: democratizar la alta pastelería con precios accesibles