En video: cómo es la casa rodante de Tesla que se agotó en horas

El combo creatividad y tecnología no tiene límite y Elon Musk, el creador de Tesla lo tiene claro. A los pocos minutos de anunciar el Tesla CyberLandr, el producto que se ofrece a US$50.000 se agotó.

Se trata de un “accesorio” que transforma a la pick-up Cybertruck en una casa rodante porque suma un ambiente que tiene una cama, una cocina, un baño, una sala de estar,. También cuenta con un sistema inteligente que permite controlar la vivienda a la distancia, todo alimentado por energía solar. Además, el CyberLandr posee un sistema que lo hace desaparecer dejando el espacio de la caja como si se tratase de una camioneta tradicional.

Diseño y tecnología, dos de los estandartes de la casa rodante Cyberlandr Imagen de Video

Otra particularidad es que no irá anexada como si fuera un remolque, sino que está prácticamente encastrada en la caja trasera del Cybertruck.

Lo más paradójico del lanzamiento en cuestión es que ni la camioneta ni el complemento existe, pero ya se agotó porque Tesla habilitó las reservas vía web. Los interesados podían depositar entre US$100 y US$5000 – quienes más dinero desembolsaban más descuento final obtendrán cuando deban pagar su totalidad- y ya registraron reservas por más de US$50 millones.

CYBERLANDR TESLA

La expectativa de Stream It, la compañía que participó del proyecto de la pick up eléctrica es vender más de 10.000 unidades en 2022. El número no parece descabellado si se tiene en cuenta que ya hay más de 600.000 reservas de compra.

