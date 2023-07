Estreno de la película de Barbie: boom de ventas de las casas de juguete

escuchar

Oficialmente, Barbie, la película se estrenará en los Estados Unidos el viernes 21 de julio. Así será en la mayor parte del mundo, que podrán disfrutarla a partir de la semana que viene en los cines.

Sin embargo, el film tiene otra fecha de estreno en la Argentina: el 20 de julio. Esto se debe a que los lanzamientos de las películas en nuestro país tienen la costumbre de hacerse los jueves. De esa forma, los argentinos tendrán la posibilidad de ver la aventura de Barbie y Ken un día antes que en la mayor parte del mundo.

El estreno generó un boom de ventas de las casas. Hoy, según Mattel, el fabricante de juguetes detrás de la icónica muñeca, cada dos minutos se vende una nueva Barbie Dreamhouse.

Contra todo pronóstico, Barbara Millicent Roberts compró su primera casa en 1962. A las mujeres se les negaban las solicitudes de hipoteca debido a su sexo o estado civil en ese momento, pero eso no la detuvo. La casa era modesta. Para Roberts, más conocida como Barbie, era un sueño y pronto se convirtió en una moda nacional.

El cuerpo, la carrera, el estilo de vida y la casa de Barbie, un monumento rosado del deseo, ahora equipado con una piscina, un tobogán y un ascensor, han sido cualidades diseñadas para que los niños (y los adultos) anhelen por sí mismos. Barbie ha sido el ideal platónico de lo que una mujer joven podría y debería ser. “Toda niña pequeña necesitaba una muñeca a través de la cual proyectarse en el sueño de su futuro”, dijo Ruth Handler, la inventora de Barbie, a The New York Times en 1977. Llamó a la muñeca en honor a su propia hija (Ken recibió el nombre del hijo de Handler).

Incluso la casa de muñecas en sí es un símbolo de estatus entre los propietarios: su valor de venta al público es de US$199,99, y uno debe tener una casa lo suficientemente grande como para acomodar el juguete, sus amigas y sus accesorios.

Para dar vida cinematográfica al mundo de las muñecas en la animada película de Hollywood Barbie, se erigieron cuatro Dreamhouses de tamaño natural en estudios en Gran Bretaña, lo que provocó una escasez de pintura rosa.

Margot Robbie, la protagonista de la pelicula Barbie que se estrena este mes en la Argentina. (Photo by Rodin Eckenroth/FilmMagic) Rodin Eckenroth - FilmMagic

Desde el principio, gran parte de la existencia de Barbie (sus proporciones físicas poco realistas, la falta de muñecas racialmente diversas, el refuerzo de los roles de género del juguete) se ha debatido en broma y en serio. Pero su casa, que no ha sido tan analizada ni elogiada públicamente como la muñeca, ha sido un espejo de los diversos cambios sociales, políticos y económicos que estaba experimentando el resto del país. Ha seguido patrones y tendencias de vivienda, desde la vida urbana elegante y compacta hasta la expansión suburbana y el puro exceso. A veces, ha estado fuera de sintonía, ignorando los males del país (Barbie nunca ha estado en la ruina; nunca ha perdido su casa por ejecución hipotecaria).

La casa ha servido como modelo subliminal, tal vez incluso subversivo, para los niños, especialmente las niñas. Barbie’s Dreamhouse era todo suyo: Ken no estaba en la escritura.

La casa de Barbie hecha realidad

1962: Barbie, la propietaria soltera

Las instituciones financieras rechazaron con frecuencia las solicitudes de hipotecas para mujeres sin consignatarios masculinos cuando Mattel debutó con Dreamhouse en 1962, tres años después de que Barbie sacudiera el mundo de los juguetes, llegando con un traje de baño de una pieza y tacos.

“Los prestamistas hipotecarios tenían una gran cantidad de estereotipos sobre las mujeres, el mismo tipo de estereotipos que se usaban para discriminar a las mujeres en el empleo, los seguros y los negocios abiertos al público, y eso es básicamente que las mujeres dependían económicamente de los hombres y que su función era ser cuidadoras”, dijo Deborah Dinner, profesora de derecho en la Universidad de Cornell y autora de The Sex Equality Dilemma. A las mujeres solteras o divorciadas, agregó Dinner, a menudo se les niegan los préstamos por el hecho mismo de que no están casadas.

Esta práctica, conocida como discriminación crediticia, no se prohibió hasta 1974, cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito. Muchos empleadores tampoco estaban obligados legalmente a pagarles a las mujeres salarios iguales a los de los hombres por el mismo trabajo, antes de la aprobación de la Ley de Igualdad Salarial en 1963.

“Este también fue el momento del piso de soltero de Playboy y la idea de una casa de ocupación individual para un soltero despreocupado, pero aquí tienes la versión femenina de eso”, dijo Felix Burrichter, coeditor de “Barbie Dreamhouse: An Architectural Encuesta.”

El primer hogar de Barbie fue profético en un sentido: hoy en día, más mujeres solteras son dueñas de casa que hombres solteros.

Cuando era una niña en la década de 1960, Sue Dalsing nunca se dio cuenta del significado de que Barbie fuera propietaria de una casa. “Pensé que así era como se suponía que debía ser”, dijo Dalsing, de 62 años, comerciante de antigüedades. “Ken no tenía nada. Vino a la casa de Barbie.

Ahora, la Dalsing vive en Saint Joseph, Mo., en lo que ella llama la casa de sus sueños. “Tenemos que elegir todo y darles a nuestras hijas un hogar nuevo, bonito y brillante”. También es una casa de campo, como la de Barbie.

Si bien el debut del juguete podría haber sido un acto de rebelión feminista, también se trataba de ganar dinero, quizás principalmente. El año en que salió la casa, Elliot Handler, presidente de Mattel y esposo de la inventora de Barbie, Handler, le dijo a la revista Time cómo la compañía fabricaba accesorios que formaban parte del ecosistema de Barbie para impulsar las ventas. “Te enganchas con uno y tienes que comprar el otro”, dijo.

Esa fórmula de ventas de hacer que regresen por más sigue funcionando seis décadas después: “Los propietarios de Dreamhouse compran el doble de juguetes Barbie que los que no son propietarios de Dreamhouse”, dijo Lisa McKnight, directora global de la cartera de muñecas y Barbie de Mattel, en una entrevista.

La casa se caracteriza por su exceso de rosa

1974: Un hogar para una mujer glamorosa y sofisticada

Para 1974, los arquitectos de Dreamhouse parecían influenciados no solo por los pisos de soltero de Playboy de Hugh Hefner, sino también por el libro seminal de 1962 de Helen Gurley Brown, Sex and the Single Girl.

El sexo prematrimonial se volvió menos estigmatizado y la cultura de los solteros comenzó a surgir con la llegada de la revolución sexual, la aprobación de la píldora anticonceptiva por parte de la FDA y el movimiento de mujeres. El libro de Brown sirvió como guía para las mujeres que buscan alcanzar su nueva libertad sexual. “Si vas a ser una mujer glamorosa y sofisticada a la que le suceden cosas emocionantes, ¡necesitas un departamento y vivir sola en él!”, escribió.

1979: La mudanza a los suburbios

Cuando terminó la década de 1970, Barbie, y muchos estadounidenses, abandonaron el estilo de vida metropolitano y se mudaron a los suburbios con una casa prototípica de estructura en A. Tal vez, se mudó de regreso a su estado natal de Wisconsin.

Las ciudades se estaban reduciendo en tamaño y riqueza, a medida que la huida de los blancos siguió a los esfuerzos de eliminación de la segregación y más áreas adoptaron el modelo de Levittown, una comunidad de Long Island de aproximadamente 17.000 hogares que se parecen sorprendentemente.

Aunque el feminismo era la corriente principal, algunos esfuerzos para promover los derechos de las mujeres se estaban estancando. En 1982, la Enmienda de Igualdad de Derechos, que establecía que los derechos “no se negarán ni se reducirán” en función del sexo, se quedó a tres estados de ser agregado a la Constitución.

1990: Rosa, rosa y más rosa

El rosa característico de Barbie comenzó a aparecer cada vez más en la década de 1970, como parte del esfuerzo de Mattel por marcar los juguetes para que se destaquen de la competencia, dijo Burrichter. Aunque podría haber sido un marketing exitoso, la ducha rosa de Mattel sería criticada más tarde por perpetuar los estereotipos de género.

Las mujeres lograron varios avances económicos y culturales a lo largo de la década de 1990. La edad media a la que las mujeres se casaban tenía una tendencia ascendente, la participación de las mujeres en la fuerza laboral aumentaba y el movimiento “girl power”, popularizado por las Spice Girls, estaba despegando.

Cuando era niña, Maddie Bone, una diseñadora de marca de 28 años, recibió un Dreamhouse de segunda mano de un amigo de la familia. Sintió que había ganado el premio gordo: estaba en perfecto estado e incluso venía con muebles.

Bone, que vive en Waldoboro, recordó haber creado escenarios muy complicados con sus Barbies, haciéndolas emprender viajes “al estilo de Homero”, atravesando su jardín hasta la sala de estar para una “fiesta súper divertida” en la Casa de los Sueños apoyada en la mesa de café familiar.

“Barbie era un mundo en el que podía volcarme y ver esta casa perfecta mientras que la nuestra… no lo era”, dijo Bone.

Casas reales en Estados Unidos que adoptan el estilo de decoración Barbiecore en su exterior e interior BEVERLY GRIFFITH - BEVERLY GRIFFITH

2015: Escapar de la realidad

A raíz de la crisis de la vivienda de 2008, muchos estadounidenses vieron aplastadas sus posibilidades de lograr la propiedad de la vivienda.

Alrededor de 2,3 millones de hogares en los Estados Unidos tuvieron al menos una solicitud de ejecución hipotecaria en 2008, más del triple de la cantidad de 2006.

Las mujeres, y las mujeres de color en particular, se vieron afectadas de manera desproporcionada por la crisis, dijo Amy Castro, profesora asociada de la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania. “A principios de la década de 2000, las mujeres solteras eran el grupo de compradores de vivienda de más rápido crecimiento en los Estados Unidos”, dijo. Los prestamistas depredadores, luego los “superincluyeron” al vender préstamos riesgosos. “Las mujeres afroamericanas tenían un 256 por ciento más de probabilidades de tener un préstamo riesgoso que un hombre blanco con el mismo perfil financiero”, señaló Castro.

Mover los muebles dentro de Dreamhouse ayudó a Isabelle Roy, una creadora de contenido de 18 años, a formar sus instintos de diseño. “Incluso colocando cosas en mi casa ahora, me pregunto, ‘¿cuál es el mejor ángulo, qué es lo mejor?’ Yo también pensé en eso hace 10 años”, dijo Roy, que vive en un departamento en la provincia canadiense de Alberta.

Ella comparte su lugar con su novio, “pero es principalmente mío, la mayoría de las cosas son mías, fueron diseñadas por mí y puestas por mí. Él solo está listo para el viaje”.

Barbie es una de las muñecas más populares de las últimas décadas (Foto:iStock)

2021: Una casa más inclusiva

Es un enfoque de Instagram para el diseño y la decoración: una influenciadora de habilidades que Barbie perfeccionó a través de su cuenta de Instagram @barbiestyle, con más de dos millones de seguidores.

A medida que las casas se volvieron cada vez más excesivas, tardaron en hacerse inclusivas.

En 2019, Mattel presentó una nueva Barbie en silla de ruedas. Pero su silla de ruedas no cabía en el ascensor de Dreamhouse, y Barbie no podía subir a los pisos superiores de su propia casa, al igual que las versiones de una muñeca que la acompañó a ella y a Dreamhouse más de dos décadas antes.

2023: Interiores e Identidad

En 1980, Mattel lanzó las primeras Barbies negras e hispanas. Antes de eso, Barbie tenía una amiga negra llamada Christie, pero esta era la primera vez que el personaje principal era negro.

Fuera del mundo de Barbie, hay muchas formas en que el hogar de una persona puede reflejar su identidad racial, cultural y de género, ya sea a través del arte en sus paredes o las especias en su cocina.

“Los hogares están hechos, o al menos contienen, la materialidad de las aspiraciones, la alegría, la desesperación, tantas cosas. Atado a eso está la identidad”, dijo Catherine E. McKinley, autora de un próximo libro sobre el cuidado del hogar negro . “Pintar la muñeca pero no la casa es realmente un gesto hacia el dólar”.

Barbie no es como el resto

Ahora está llegando a la pantalla grande en la película Barbie, supuestamente hecha por US$100 millones. La diseñadora de producción Sarah Greenwood y la decoradora de escenarios Katie Spencer se propusieron crear una “versión idealizada de Palm Springs”, dijo Greenwood.

Los aspectos de las Casas de los Sueños están destinados a parecer “arquitectónicamente inverosímiles” para mantener las cosas como juguetes, contó Spencer. Las cuatro Dreamhouses de los estudios no tenían paredes, y tampoco había baños, ni sombras, ni color blanco. Usaron pasto artificial barato; el pasto artificial de mayor calidad parecía demasiado realista.

Los crudos recordatorios de que es una tierra de fantasía pueden tranquilizar a algunos espectadores.

La sociedad ha mantenido “esta promesa de ser propietario de una vivienda como parte integral del sueño americano” durante siglos, dijo Castro. Más de 60 años de Barbie’s Dreamhouses nos han inculcado aún más eso desde una edad temprana.

Ser dueño de una casa, especialmente una con un tobogán de tres pisos, puede parecer inalcanzable para la mayoría. Desde julio de 2021 hasta junio de 2022, los compradores de viviendas eran más ricos, más blancos y mayores de lo que habían sido en décadas. La proporción de propietarios primerizos fue la más baja desde al menos 1981. Y el precio medio de la vivienda superó los US$400.000 por primera vez.

Se llama Dreamhouse por una razón. Todos podemos soñar, ¿no?

Anna Kodé

The New York Times