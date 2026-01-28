El muñeco Ken cumple 65 años y Mattel sorprendió al dar a conocer su nombre completo

El muñeco Ken, figura emblemática de Mattel y contraparte masculina de la famosa muñeca Barbie, se prepara para celebrar su 65º aniversario el próximo 11 de marzo. En este contexto, la compañía sorprendió a sus fanáticos al revelar el nombre completo de este juguete que se convirtió en un emblema de la cultura pop a nivel mundial. Obviamente, a partir de esta publicación, miles de personas debatieron en las redes sociales y expresaron su opinión al respecto.

Durante décadas, la identidad completa de Ken fue un misterio. Por eso, ahora Mattel, a modo de “premio” para sus seguidores, dio a conocer su nombre completo y es Kenneth Sean Carson. Esta denominación tiene un origen familiar directo, ya que Ken lleva el nombre de Kenneth Handler, hijo de los fundadores de la empresa. De manera similar, el nombre real de Barbie, Barbara Millicent Roberts, fue un homenaje a la hija de Ruth Handler, según publicó la revista People.

El muñeco se convirtió en una figura mundial del mundo de los juguetes (Foto: X)

El dato sorprendió incluso a coleccionistas y reactivó el interés por la evolución de Ken en el mundo de los juguetes a nivel global. El nacimiento del muñeco se remonta a marzo de 1961, cuando Mattel lo introdujo para ampliar el universo Barbie, creada dos años antes y lanzada al estrellato mundial inmediatamente. Ruth y Elliot Handler, cofundadores de la empresa, concibieron a Ken para inspirar nuevas narrativas. Su debut televisivo lo mostró en traje de baño, lo que reflejaba el ideal americano de la época como “compañero de Barbie”.

A lo largo de más de seis décadas, Ken experimentó múltiples transformaciones estéticas para adaptarse a tendencias sociales y necesidades generacionales. Desde sus inicios como joven a la moda y con un look impecable, su aspecto evolucionó con distintas tonalidades de piel, estilos de cabello y vestimenta diversa, lo que mostró una creciente diversidad en sintonía con las modas que se iban sucediendo en el mundo real. “Ken es Malibú. Va a la playa y surfea. Representa todas esas cosas perfectas de Estados Unidos”, explicó Handler sobre la inspiración que lo llevó a crear el famoso muñeco.

Ryan Gosling interpretó a Ken en la famosa película de Hollywood (Foto: X)

De cara a este aniversario, Ken protagoniza una nueva etapa impulsada por la campaña “65 nuevas experiencias para Ken”. El mensaje apunta al autodescubrimiento y marca el inicio de una fase renovada para el personaje, con una tendencia hacia la diversidad. Mattel amplía su catálogo con figuras como una Barbie con autismo o Barbie con diabetes, un hito en la representación inclusiva de la famosa muñeca. La empresa busca llegar a más público y despegarse de esa imagen “perfecta” que emanaban sus creaciones. A comienzos del 2026, estos juguetes buscan ser fuente de inspiración para los más chicos, sin dejar a nadie de lado.

Actualmente, Ken simboliza más que un mero complemento. Se convirtió en un referente para debates sobre identidad, diversidad y cultura pop. Cada reinvención, sea en películas o lanzamientos temáticos, subraya su vigencia. Mattel apuesta por ofrecer experiencias innovadoras y desafíos para Ken en el futuro y, tras 65 años, el muñeco invita a imaginar nuevos mundos con sus aventuras. Al fin y al cabo, es un elemento cultural que sigue uniendo a las generaciones alrededor del juego y el disfrute.