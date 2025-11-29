Buenas noticias para Florida: Barbie llega a Orlando con un increíble parque acuático

Orlando, Florida, será el hogar del primer parque acuático temático construido por Mattel, la compañía de juguetes detrás de marcas famosas como Barbie y Hot Wheels. La empresa tiene planeado abrir varias locaciones en los próximos años y se unirán a las dos ferias con juegos mecánicos que serán inauguradas en EE.UU.

Mattel abrirá su primer parque acuático en Orlando, Florida

Mattel publicó un comunicado donde anunció el lanzamiento de Mattel Wonder Indoor Waterparks, una serie de parques acuáticos inspirados en las marcas más representativas de la fabricante de juguetes.

La empresa detalló que construirá cinco parques y la ciudad de Orlando fue elegida como la primera sede.

Mattel no ha revelado cómo se verá su parque acuático; solo compartieron el logo del lugar (Mattel)

Entre las atracciones que ofrecerán en el parque temático habrá un río artificial, piscinas de olas y múltiples toboganes de agua. La compañía agregó que cada uno de sus parques contará con áreas inspiradas en sus juguetes más populares. Por el momento, el anuncio solo reveló a Barbie y Hot Wheels.

“Mattel Wonder Indoor Waterparks abarcará muchas marcas icónicas de Mattel que se extenderán por generaciones, las cuales ofrecerán atracciones y servicios acuáticos innovadores en un nuevo formato dinámico para la empresa”, expresó Julie Freeland, vicepresidenta global de entretenimiento basado en la ubicación de Mattel.

Josh Martin, presidente Martin Aquatic, agregó que este lugar ofrecerá “entretenimiento que será divertido para adultos y niños por igual". Además, la decoración será inmersiva y buscará contarle una historia a sus visitantes.

Hasta el momento, Mattel no ha revelado cuándo será la inauguración de su parque acuático en Orlando. Univision reportó que esa información la podrían publicar el próximo mes y que la apertura podría programarse para 2028 o incluso antes.

Las corporaciones encargadas de volver realidad este proyecto son: Martin Aquatic, I-dentity Group y American Resort Management.

Mattel tendrá un parque de atracciones con una casa de Barbie gigante

Hace unos años, Mattel reveló en su sitio corporativo que ya había iniciado la construcción de su primer parque temático en Estados Unidos: Mattel Adventure Park.

Entre las atracciones confirmadas se encuentran dos montañas rusas de Hot Wheels y una casa playera de Barbie de tamaño real, la cual contará con un restaurante y una Barbie holográfica.

En las imágenes promocionales se observa que el parque estará techado, con excepción del área con las montañas rusas (Mattel)

Este lugar se encontrará en Glendale, Arizona, y tendrá una extensión de nueve acres (3,6 hectáreas). Así como el parque acuático, este destino turístico también estará dentro de una instalación cerrada y techada, según el comunicado. Por eso, la marca lo promociona como un sitio ideal para visitar en cualquier época del año.

Algunas de las atracciones para toda la familia que se encontrarán en Mattel Adventure Park serán:

Una arena de láser tag de Masters of the Universe que se verá como el Castillo de Grayskull.

de que se verá como el Castillo de Grayskull. Un campo de minigolf con nueve hoyos que tendrá temática de los juegos de mesa de Mattel, como Pictionary y Magic 8 Ball .

con nueve hoyos que tendrá temática de los juegos de mesa de Mattel, como y . Una estructura para escalar del juego de cartas UNO .

del juego de cartas . Un área con siete juegos mecánicos para niños basada en Thomas & Friends.

Un segundo parque de atracciones de Mattel llegará a EE.UU.

Si bien la página oficial de Mattel Adventure Park todavía no señala la fecha exacta de inauguración, la empresa ya reveló que están en proceso de construir una segunda locación en Bonner Springs, Kansas. En el anuncio, la compañía dijo que la apertura está programada para 2026.

En el arte conceptual de Mattel Adventure Park se mostró cómo se verá la casa de Barbie de tamaño real (Mattel)

El parque temático en Bonner Springs contará con las mismas atracciones que estarán en Glendale, como las dos montañas rusas de Hot Wheels, la casa gigante de Barbie y el arena de láser tag de Masters of the Universe.

“Estamos encantados de ampliar estos destinos de entretenimiento temáticos e invitar a nuevos fanáticos a experimentar el mundo de Mattel de formas totalmente nuevas, mientras crean recuerdos duraderos con sus seres queridos”, declaró Josh Silverman, director de franquicias de Mattel.