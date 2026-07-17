Garantías de alquiler 100% online: cuánto cuestan y cómo se tramitan sin salir de casa

Las garantías de alquiler se consolidaron en los últimos años como una alternativa frente a la tradicional garantía propietaria, al punto que muchos locadores directamente exigen a sus inquilinos un seguro de este tipo. Pero, además, con la digitalización hoy es posible contratarlas 100% online, en un proceso súper ágil que va desde la cotización hasta la emisión de la póliza, sin necesidad de acudir a oficinas ni realizar trámites presenciales.

Seguro de caución

El seguro de caución es la modalidad más difundida dentro de las garantías online. Funciona como una póliza que respalda al propietario ante eventuales incumplimientos del inquilino: si este deja de pagar el alquiler, expensas u otros cargos, la aseguradora cubre la deuda y luego reclama el monto al inquilino.

Según la información disponible en portales especializados y aseguradoras que participan de programas oficiales, el costo habitual de estas pólizas para contratos de dos años suele ubicarse por encima de un mes de alquiler, aunque varía según el perfil crediticio del solicitante, el monto del contrato y la empresa elegida.

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Garantías de fianza

Además de los seguros de caución, existen garantías de fianza ofrecidas por empresas especializadas que actúan como fiadoras profesionales. Estas compañías firman el contrato como garantes y responden con su propio patrimonio ante el propietario, bajo el régimen de fianza del Código Civil y Comercial. A diferencia del seguro, no se trata de una póliza sino de un compromiso directo de la empresa. Este tipo de garantía también se tramita de forma completamente digital, con evaluación crediticia online, verificación de documentación y emisión del certificado de garantía en pocas horas.

El proceso digital suele comenzar con una precalificación automática: el usuario ingresa el valor del alquiler y sus datos personales, y la plataforma calcula el costo estimado. Luego se solicita documentación escaneada o fotografiada —DNI, recibos de sueldo, constancia de CUIL, certificaciones laborales o comprobantes de ingresos— que se cargan en la web o la app de la empresa. La evaluación crediticia se realiza en línea y, una vez aprobada, se emite la póliza o el contrato de fianza. En la mayoría de los casos, el documento final se envía por correo electrónico y puede firmarse digitalmente, lo que permite cerrar el contrato de alquiler sin desplazamientos.

Una garantía subsidiada

En la ciudad de Buenos Aires, el programa “Garantía + Fácil” del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ofrece una alternativa subsidiada que permite acceder a seguros de caución con un descuento del 70% respecto del precio de mercado. Este beneficio, vigente en 2026, se gestiona íntegramente online y está orientado a inquilinos de ingresos medios y bajos. El trámite incluye la inscripción digital, la carga de documentación y la selección de una de las aseguradoras adheridas. El IVC confirma que el proceso se realiza sin necesidad de presentarse en oficinas y que la póliza emitida tiene plena validez contractual.

Propietarios e inquilinos pueden acordar libremente el tipo de garantía Realtor.com

Costos de cada una

Los costos varían según el tipo de garantía. En los seguros de caución tradicionales, el valor suele equivaler a entre un mes y un mes y medio de alquiler, dependiendo del riesgo evaluado. En las garantías de fianza, el precio puede ser similar o ligeramente superior, aunque algunas empresas ofrecen planes de pago en cuotas. En el caso del programa “Garantía + Fácil”, el subsidio del 70% reduce significativamente el costo final para los inquilinos que cumplen los requisitos, convirtiéndolo en una de las opciones más económicas del mercado.

Tras la derogación de la Ley 27.551, la normativa actual permite total libertad contractual, es decir que propietarios e inquilinos pueden acordar libremente el tipo de garantía, sin límites legales sobre cuántas pueden exigirse. Esto favorece la aceptación de las garantías digitales, una solución que apuntó inicialmente a quienes no contaban con garantía propietaria, pero que hoy se ha consolidado en tanto permiten gestionar todo el proceso desde el celular o la computadora, ofrecen costos competitivos y reducen la fricción habitual del mercado de alquileres.