Expensas en junio 2026: los valores esperables para un departamento de 3 ambientes en Palermo

Las expensas son uno de esos gastos que suelen despertar cierto malhumor en estos tiempos. Y es que mientras los índices oficiales de inflación suelen arrojar cifras mensuales de entre 2% y 3%, muchas veces el costo de las erogaciones comunes de los edificios muestra incrementos por encima de esas cifras. Sin embargo, cuando se analizan los valores acumulados se empieza a advertir un cambio de tendencia.

Aunque es difícil estimar patrones por barrio dada la gran diversidad de tipologías de edificios y departamentos, como referencia es posible decir que una unidad de tres ambientes chicos en Palermo, que cuenta con encargado pero que no tiene amenities, está alrededor de los $300.000 en junio de este año. Claro que este valor depende de muchísimos factores, entre ellos la cantidad de viviendas por piso, la antigüedad de la construcción o los metros cuadrados.

Para tener una idea más representativa de los valores de las expensas en CABA y su evolución, se puede recurrir al informe mensual de ConsorcioAbierto. El último reporte, que mide mayo, arrojó que la expensa promedio en CABA fue de $336.960, lo que significa una suba del 0,1% respecto a la de abril. Los datos surgen de los 13.000 consorcios aproximadamente que utilizan su plataforma. El incremento interanual es del 30,5%, ya que la expensa promedio en mayo de 2025 en CABA era de $258.218.

La expensa promedio en CABA fue de $336.960 en mayo, según ConsorcioAbierto sobre 13.000 edificios relevados Shutterstock

“Después de varios años marcados por aumentos constantes, empezamos a ver una desaceleración en la velocidad con la que crecen las expensas”, señala Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto. “Durante mucho tiempo la discusión estuvo centrada en cómo enfrentar los aumentos. Ahora empieza a aparecer otra pregunta: cómo administrar mejor los recursos disponibles. Cada vez más administraciones buscan reducir tareas manuales, tener información más ordenada y detectar problemas antes de que se conviertan en gastos mayores”, agregó.

El informe permite a su vez identificar los principales gastos de los consorcios. En ese sentido, personal y sueldos representa el 32% del total, lo que lo convierte en el rubro más significativo. En edificios pequeños (0 a 50 UFs) se incrementa, mientras que en edificios grandes (más de 200 UFs) se reduce, evidenciando economías de escala.

Le siguen los gastos operativos y de mantenimiento con un 29%, los gastos administrativos, bancarios e impositivos con un 14%, los servicios públicos con un impacto en promedio del 12% y el mantenimiento extraordinario y obras con un 9% del total.

Los gastos de personal y sueldos representa aproximadamente el 32% del total de las expensas Freepik

“La mayor parte de los recursos se destina a sostener la operación diaria del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente. Por eso, cuando aumentan esos costos, el efecto se traslada rápidamente a la expensa que recibe cada vecino”, especificó Laiuppa.

Por último, vale destacar que el índice de morosidad es actualmente bastante alto: el 17% de las unidades funcionales posee deuda. “La morosidad persistente es un indicador que refleja la situación de muchas familias, pero también impacta en la capacidad de planificación del edificio”, concluyó Laiuppa.