Cochera en Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar y comprar en junio 2026 (y qué conviene)

En una de las ciudades más visitadas de la Costa Atlántica argentina, el tránsito suele ser intenso, sobre todo, durante la temporada alta de verano. Además de averiguar el costo del alquiler y de compra de un departamento en la zona, hay quienes se preguntan cuánto cuesta el alquilar o comprar una cochera en la Ciudad.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Las cocheras son una inversión que requieren poco mantenimiento por parte del propietario Fahroni - Shutterstock

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mar del Plata

Si se pone en ejemplos concretos, los valores de alquiler de cocheras en Mar del Plata muestran una fuerte dispersión, condicionada por la ubicación, la cercanía al mar y la modalidad de contratación. En el barrio La Perla, una cochera fija ubicada sobre Maipú 3352, a tres cuadras de la costa, se ofrece en alquiler por $75.000 mensuales. Es la única opción disponible actualmente en esa zona.

Los valores de alquiler de cocheras en Mar del Plata muestran una fuerte dispersión, condicionada por la ubicación, la cercanía al mar y la modalidad de contratación

En el centro de la ciudad balnearia, la opción más económica se encuentra en Bolívar 2457, tiene 15m² y un valor de $69.000 por mes. Sobre la calle Corrientes al 1200 hay una opción a $100.000 por mes, pero con una aclaración importante: se alquila hasta diciembre inclusive, mientras que en enero y febrero se alquila por temporada. La opción más cara se ubica en pleno microcentro de la ciudad, sobre la calle Bolívar 2450. El contrato se realiza por 24 meses, tiene las expensas incluidas y seguridad 24 horas, y un valor de $150.000 mensuales.

A pocas cuadras de la popular zona comercial de la calle Güemes, delimitado por las calles Juan B. Justo, Matheu y Córdoba se encuentra uno de los barrios más históricos de Mar del Plata: Chauvin. En esta zona hay una sola cochera en alquiler, por un período de dos años, de 17m² por $150.000 al mes.

¿Y comprar?

Si en vez de alquilar se decide comprar este tipo de inmuebles, los precios vuelven a verse afectados por la ubicación, tamaño, gastos y maniobrabilidad de la cochera.

En la Perla hay opciones desde US$8900, como una en la calle Catamarca 1440 de 12m². En valores intermedios hay opciones alrededor de los US$15.000, como una en la calle 3 de Febrero en un segundo subsuelo con portón automático. Por otro lado, la alternativa más costosa está situada sobre 11 de febrero, tiene 16m2 y se encuentra por US$20.000.

En la Perla hay opciones desde US$8900, como una en la calle Catamarca 1440 de 12m2 Imagen generada por IA

Otras opciones se encuentran en el centro de Mar del Plata, como una cochera de 13m² en Córdoba al 1700 por US$5000, o una ubicada en Plaza Colón, en la calle Rivadavia 2250, a apenas dos cuadras del mar por US$8000. En esta zona, la opción más cara se encuentra en Avenida Luro y Santiago del Estero, tiene 18m² y cuesta US$25.000.

Por último, en el barrio de Chauvin, aunque no abundan este tipo de inmuebles para comprar, hay algunos disponibles. Un ejemplo es una cochera en Córdoba 2951 de 16m2 por US$14.000. En la misma calle, también hay una alternativa, pero de US$4500 menos, de 12m2 a US$9500.

¿Conviene comprar o alquilar?

En este contexto, la pregunta sobre si conviene comprar o alquilar una cochera se vuelve relevante. Sin embargo, la respuesta no es fácil, ya que depende de diversas cuestiones.

Si la cochera adquirida tiene uso propio es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario, sobre todo en barrios en los que no abundan los espacios de estacionamiento en la calle, opina Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria homónima.

Sin embargo, si el plan es comprarla para alquiler, el beneficio disminuye: “Es un bien de uso muy necesario, pero no es un bien de renta”, declara Salaya Romera, y argumenta que esto se debe a los costos fijos que tienen y que están a cargo del propietario.

Antes de adquirir una cochera es importante tener en cuenta ciertos factores que son los que modificarán la rentabilidad de la inversión. Carola Fernández Berisso, gerenta del sector residencial de Achaval Cornejo, enumera algunas de las variables clave:

El valor de las expensas

La ubicación , ¿es una zona con mucha demanda?

, ¿es una zona con mucha demanda? Tamaño y locación de la cochera. Sobre todo que sea cómoda y que tenga buena maniobrabilidad

La posesión de grupo electrógeno: si se accede a la unidad por monta carga debe tener grupo electrógeno

Sin embargo, Alan Flexer, gerente de la sucursal de San Isidro de Inmobiliaria Narvaez, suma otra premisa que resalta como la principal: el Reglamento de Copropiedad. “Es vital corroborar que el edificio permita alquilar la unidad a terceros ajenos al consorcio; de lo contrario, el mercado potencial se reduce drásticamente”, resume.

Por otro lado, Maximiliano D´Aria, director comercial de la inmobiliaria homónima remarca la importancia de, antes de invertir, tener en claro los gastos mensuales de la cochera porque “muchas veces pasa que el propietario paga más de expensas de lo que recibe de alquiler”.

Por último, Berisso resume: “Son un refugio de valor pero no tanto como un departamento de un ambiente”. A su vez, señala un escenario en el que este tipo de inmueble adquiere un diferencial: “Es importante si se tiene un departamento y se puede anexarle la comodidad de una cochera cerca, siempre y cuando las expensas no sean altísimas”.