¿Cuánto cuesta alquilar una terraza para eventos en Buenos Aires?

Comienza la época del año ideal para disfrutar del aire libre y, en la ciudad, se vuelven protagonistas las terrazas, que están entre las más buscadas a la hora de realizar un evento. Ya sea de tipo empresarial o social, estos espacios ganan en mediodías, atardeceres o noches. Se caracterizan por proponer ambientaciones trendy donde la naturaleza tiene un lugar privilegiado y algunos incluyen vistas inolvidables.

Entre muchísimas opciones que se pueden encontrar en la city porteña, se destacan los espacios aterrazados en hoteles, restaurantes y bares. Por ejemplo, los que propone el Hotel Intercontinental Buenos Aires (Moreno 809), ubicado en el casco histórico, como la Terraza del Virrey y Flora. El primero, con luz natural y mucho verde, es el escenario perfecto para almuerzos, cócteles y cenas para eventos corporativos o sociales. Mientras que Flora, con la imponente Iglesia San Juan Bautista de fondo, se destaca por una experiencia más relajada al aire libre, con una propuesta de after office de miércoles a viernes y la opción de reservar de forma privada cualquier otro día. Ambos espacios están disponibles tanto de día o de noche para almuerzos o cenas de hasta 150 personas o para cocktails de hasta 250 personas si se suma el espacio de Flora. En la Terraza del Virrey, los almuerzos o cenas tienen un valor de US$71 + IVA por persona, mientras que los afters van desde los US$49 + IVA por persona.

Una de las terrazas del hotel InterContinental

Otra opción para disfrutar del centro porteño es el Hotel NH Collection Centro Histórico (Bolívar 120). “En el espacio VIP del NH Collection Centro Histórico contamos con una zona cubierta y otra al aire libre con vistas a las cúpulas más icónicas de la ciudad y a edificios históricos. Es un espacio muy versátil y adaptable a distintos formatos: desde cenas formales, catas de gin, celebraciones de casamientos civiles hasta un asado preparado por nuestro equipo de alta cocina a cargo del profesional Martin Jatip, chef ejecutivo del hotel”, afirma Marcela Neira, gerente general de NH Collection Centro Histórico y NH Buenos Aires City. Todos los días a partir de las 13 ofrece un lounge en altura con carta de gastronomía de autor y una completa coctelería. Tiene capacidad para 50 cubiertos dentro del espacio cerrado en formato cena con la posibilidad de extenderse a 70 asistentes en formato cocktail, si se suma el espacio externo en este mismo formato la capacidad alcanza las 100 personas. En cuanto al valor, depende el tipo de evento y servicio que se desea contratar, pero un promedio de cubierto para un evento privado ronda entre US$50 y US$90 por persona.

NH Collection Buenos Aires tiene vista a las cúpulas del centro histórico de la ciudad Gentileza de prensa

Muy cerca de allí, Puerto Madero es el barrio que ofrece una de las vistas abiertas más lindas de la ciudad. Allí, una de las posibilidades para disfrutar de una terraza al aire libre es la que ofrece Villegas Restó (Av. Alicia Moreau de Justo 1050), una parrilla de cortes premium y asados tradicionales que suma cocina de autor, un ambiente exclusivo y atención personalizada.

Este restaurante cuenta con un salón galería y una terraza con vista al dique única. Tiene un espacio para 50 personas que puede reservarse con exclusividad para eventos empresariales o sociales ya sea para almuerzo o cena. La forma de reserva es a partir de un mínimo de 40 personas con un fee que varía según el turno y el día y que va desde los $350.000 hasta un sábado a la noche por $650.000 final. El menú con entrada, plato principal, postre, bebida (agua o gaseosa y un vino cada dos personas) y copa de espumante cuesta $55.000.

Villegas cuenta con galería y terraza Villegas

Ubicado en el polo gastronómico de La Recova de Posadas (Posadas 1067), Il Giardino Terraza es un lugar ideal para una experiencia gastronómica al aire libre en plena ciudad. Cuenta con más de 400 metros para festejar en el corazón de Buenos Aires y una capacidad de 350 personas paradas. Un salón con grandes ventanales de vidrio luminoso y cálido se combina con un espacio al aire libre con domos, mesas y sillones amplios. Entre sus servicios, ofrece DJ en vivo y menúes personalizados, con opciones finger food o sentados, servicio de islas, buffet frío y caliente, barra de tragos, mesa dulce y ambientación. Sus menús varían en tapeo, cocktail o a la mesa, el primero con dos tragos vale $40.000 más IVA o con barra libre $50000 más IVA. El segundo con dos tragos a $50.000 más IVA o $68.000 con barra libre. Por último, el menú a la mesa cuesta $90.000 más IVA con dos tragos o $100.000 más IVA con barra libre. Todos los valores son por persona.

Una opción que ofrece una terraza con capacidad para 350 personas

Por último, en la terraza de Orno Cantina (Guatemala 4701), en pleno corazón de Palermo funciona CIMA, un rooftop con vista privilegiada y un espacio ideal para presentaciones, almuerzos, charlas, lanzamientos o celebraciones privadas. Su versatilidad es uno de sus mayores atractivos, con capacidad para recibir hasta 35 personas sentadas o 50 en formato cóctel, combina herencia italiana y costumbres argentinas acompañado de coctelería de autor. El alquiler no tiene un valor fijo y varía según la cantidad de invitados, el tipo de menú, la exclusividad del espacio y la fecha elegida. A modo de referencia, la casa ofrece diferentes opciones cerradas de comida y bebida, con precios que oscilan entre los $70.000 y los $85.000 por persona.

Las pizzas de Orno Cantina en Palermo IG Orno Pizzería Cantina

Estas son algunas de las cientos de terrazas porteñas que se volverán protagonistas de eventos empresariales o sociales durante los próximos meses.