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Venden una isla ubicada en un lugar paradisíaco de Europa

La isla formó parte de la defensa de Dinamarca en la Primera Guerra Mundial y ahora tiene fines turísticos

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Se puede adquirir una antigua fortificación militar por US$11.809.603
Se puede adquirir una antigua fortificación militar por US$11.809.603Cortesía Lintrupnorgart

Los portales de compra y venta de propiedades poseen un catálogo de diferentes opciones y tipologías de viviendas. Desde casas y departamentos, hasta pueblos o incluso islas. Es el caso de Flakfortet, un enclave danés ubicado en el estrecho de Öresund entre Copenhague (Dinamarca) y Malmö (Suecia). A través de la inmobiliaria Lintrup & Norgart se puede adquirir el territorio, una antigua fortificación militar, por 74.750.000 coronas danesas, equivalentes a US$11.809.603.

La isla es descripta por la inmobiliaria encargada de su venta como “un patrimonio cultural único"
La isla es descripta por la inmobiliaria encargada de su venta como “un patrimonio cultural único"Cortesía Lintrupnorgart

La isla es descripta por la inmobiliaria encargada de su venta como “un patrimonio cultural único, en donde la historia, la naturaleza y la recreación se complementan”. Según comentan, el espacio posee instalaciones renovadas, que contrastan con los edificios históricos, para albergar a los miles de visitantes que recibe cada año.

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El espacio posee instalaciones renovadas que contrastan con los edificios históricos
El espacio posee instalaciones renovadas que contrastan con los edificios históricosCortesía Lintrupnorgart

En el enclave actualmente se encuentra un restaurante con vistas al Öresund, un alojamiento e instalaciones para diferentes tipos de eventos como actividades empresariales, casamientos y fiestas. La isla está conectada con el continente a través de un ferry que sale diariamente desde Copenhague durante el verano.

La isla está conectada con el continentes a través de un ferry que sale diariamente desde Copenhague
La isla está conectada con el continentes a través de un ferry que sale diariamente desde CopenhagueCortesía Lintrupnorgart

La historia de Flakfortet

La isla artificial se construyó con aproximadamente dos millones de toneladas de rocas, hormigón y arena, que luego fueron recubiertos con granito.

El enclave fue parte de la defensa activa de Dinamarca durante la Primera Guerra Mundial, aunque nunca entró en combate. Después de 60 años de servicio Flakfortet cesó su actividad en 1968, según relatan desde Lintrup & Norgart. Durante los años próximos la armada abandonó el territorio y desmanteló las instalaciones. De esta manera, se cerró la etapa militar del país pero comenzó la turística.

Durante 1970 el área llamó la atención de diferentes inversores, que veían el potencial y sus posibles usos. Es por eso que en 1975 la Unión de Vela de Copenhague alquiló el fuerte para diferentes actividades relacionadas con la navegación.

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El área llamó la atención de diferentes inversores, que veían el potencial y sus posibles usos
El área llamó la atención de diferentes inversores, que veían el potencial y sus posibles usosCortesía Lintrupnorgart

Entre 1980 y 1990 su atractivo turístico comenzó a despegar: se restauraron diferentes sectores de la isla y abrieron opciones hoteleras como una cafetería, un espacio dedicado a alojamiento y un salón de eventos. Las instalaciones continuaron siendo propiedad del Estado de Dinamarca; sin embargo su potencial era explotado por privados. El espíritu del fuerte se mantuvo, ya que contaba con la colaboración de la Agencia Danesa de Palacios y Cultura, que protegió las edificaciones y el entorno.

Aunque las instalaciones continuaron siendo propiedad del estado de Dinamarca, los privados explotaron el turismo
Aunque las instalaciones continuaron siendo propiedad del estado de Dinamarca, los privados explotaron el turismoCortesía Lintrupnorgart

El auge de visitantes lo tuvo entre el 2000 y el 2010 ya que ganó fama como un destino de excursión para turistas, ciudadanos de Copenhague y navegantes. También comenzó su época de eventos: se realizaban casamientos, fiestas corporativas y cumpleaños con regularidad.

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El auge de visitantes lo vivió entre el 2000 y el 2010: ganó fama como un destino de excursión
El auge de visitantes lo vivió entre el 2000 y el 2010: ganó fama como un destino de excursión Cortesía Lintrupnorgart

El Registro Central de Edificios y Viviendas danés (BBR) detalló que en el terreno hay una superficie total edificable de 9900 m², de los cuales 3500 m² están registrados como locales comerciales.

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