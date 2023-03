El primer hotel Bulgari de España estará en un palacio y costará hasta €2000 una noche por persona

escuchar

Silvio Ursini, el vicepresidente ejecutivo de la división hotelera de la leyenda italiana de la alta joyería Bulgari, la firma romana que fue proveedora oficial de las grandes estrellas de Hollywood durante los años de Cinecittà y que 125 años después de su fundación sigue siendo sinónimo indiscutible de gran lujo, tiene una larguísima relación con España. Se encargó de la apertura de la primera boutique en la capital hace 20 años: “Recuerdo que teníamos una campaña global coordinada con WWF, la fundación para la vida salvaje, y nos reuníamos en todo el mundo con los representantes locales, que aquí y allá nos hablaban de los árboles, los pájaros, etcétera. Y al llegar a Madrid, durante la comida, ¡solo se habló de caza!”.

Ursini ríe con ganas al otro lado de la pantalla, desde su domicilio en Milán, porque conoce bien las contradicciones y contrastes de España, un país en el que el conservacionismo nació estrechamente vinculado a la práctica cinegética y al que lleva viniendo desde niño, cuando su padre, aficionado a la vela, tenía su barco fondeado en la mallorquina Andratx.

Por eso, y porque gestiona una de las cadenas hoteleras más lujosas del planeta, que este año tiene previstas tres aperturas -la más próxima, en la ciudad japonesa de Tokio-, hay que escucharlo con atención cuando habla de los criterios que sigue a la hora de plantear la posibilidad de abrir un establecimiento en una nueva ciudad.

“Somos conocidos por rechazar oportunidades de negocio en localizaciones que no reúnen condiciones extraordinarias: el edificio, las vistas, la zona, todo tiene que ser increíble. Pero, además, hay motivos técnicos: nuestras tarifas son muy altas y no todos los mercados están preparados para ellas. Por ejemplo, hace 20 años hubiese sido impensable abrir en China porque el país simplemente no estaba preparado: la gente pagaba €200 por dormir en hoteles lúgubres y pensar en hacer negocio allí era muy arriesgado. Pero de pronto, el mercado evolucionó y hoy en día nuestros hoteles allí son el doble de caros que los de la competencia”, cuenta Ursini.

Parece obvia la pregunta para este ejecutivo que define cada uno de sus hoteles como joyas (“Empezamos con esta división de negocio solo por probar cómo iba: a veces hay que hacer las cosas solo por diversión”) en las que se juntan los muebles de diseño, la artesanía en la decoración, la atemporalidad en la propuesta más bien minimalista, la gastronomía italiana de altísima calidad y un equipo de profesionales entrenado para relacionarse con máxima diligencia pero también calidez. ¿Hay intención de abrir el primer alojamiento Bulgari en Madrid?

“Estamos mirando y tenemos una maravillosa oportunidad entre manos. Madrid ha tenido históricamente un par de hoteles muy, muy buenos, pero era una ciudad muy institucional, sin embargo, aunque hace dos años que no voy personalmente por ahí, mis compañeros del sector me cuentan que todo ha cambiado muchísimo: han abierto restaurantes fantásticos, se han restaurado los viejos hoteles y han abierto otros nuevos de mucho nivel. Lo que está pasando en Madrid nos recuerda a lo que ocurrió con Miami, que fue una ciudad aburrida para jubilados y de pronto explotó. Madrid está en una situación similar ahora, no solo en términos de energía, sino también porque empieza a estar preparada para absorber nuestras tarifas”. Se refiere Ursini a los precios más altos del mercado madrileño hasta ahora. Y eso teniendo en cuenta que ya habían aumentado considerablemente desde 2018 con la llegada de Rosewood, Marriott, Four Seasons o Thompson (el precio medio por habitación en 2022 estaba en €520 la noche, año en que la ciudad superó por primera vez a Barcelona).

“El precio de la noche por persona en Londres es de €1500 y en París, de €2000. Aunque es muy pronto para dar una cifra, estos son los precios que barajamos para Madrid”. ¿Quién está dispuesto a pagar esas cantidades? Asegura Ursini que el perfil del cliente de los hoteles Bulgari no se puede definir ni por edad ni por actividad profesional: “Tampoco por nacionalidad: hay americanos, europeos, gente de Oriente Medio, asiáticos. Es muy interesante porque solo se les puede segmentar en términos de buen gusto”.

Esto lo dice un hombre que es capaz de emocionarse hablando de algunas de las piezas de diseño creadas por Antonio Citterio y Patricia Viel, dos de los mejores diseñadores industriales del mundo, para los alojamientos de la firma, pero también cuando habla del que, confiesa, es uno de sus hoteles favoritos del mundo: “El Claridges de Londres. Es alucinante cómo aún conservan piezas únicas, como esa maravillosa barandilla de latón que un operario se ocupa de mantener brillante en todo momento”.

¿Qué hay de la localización para el posible nuevo hotel madrileño? El vicepresidente ejecutivo de la división hotelera de Bulgari asegura no estar autorizado a dar detalles concretos de momento, aunque es optimista (“En seis meses esperamos anunciar algo”). Y ofrece pistas: “Hemos encontrado una verdadera gema. Se trata de una ubicación espectacular, un palacio, en una zona noble. Es una auténtica esmeralda”.

