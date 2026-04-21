El “midtown” toma fuerza con un megaproyecto de US$200 millones frente al río

A solo tres horas de Buenos Aires y con un flujo constante de argentinos que cruzan el Río de la Plata, Montevideo viene construyendo su propia versión de midtown neoyorquino. No con rascacielos icónicos, como el Empire State Building y el Rockefeller Center, o las luces de Broadway, pero sí con algo que hoy encuentra su lugar en la capital uruguaya: sus propios desarrollos premium junto a la costa y con una planificación urbana que empieza a ordenar el crecimiento.

El epicentro de ese movimiento es el Puerto del Buceo. Una zona que combina oficinas, viviendas premium, servicios y cercanía al agua en pocas cuadras. Un mix que, hasta hace algunos años, no terminaba de consolidarse en la capital uruguaya. Hoy, en cambio, se perfila como el nuevo corredor corporativo de la ciudad.

Con más de 1,5 millones de pasajeros anuales que cruzan el Río de la Plata -de los cuales el 45% son argentinos-, Uruguay se consolidó como una de las economías más estables de la región, con baja inflación, crédito en expansión, un mercado inmobiliario que combina previsibilidad con crecimiento y una aspiración a convertirse en un centro tecnológico para atraer a empresas globales. Esto explica por qué el país se volvió un destino habitual para la inversión argentina, tanto en Montevideo como en Punta del Este.

“Si bien Uruguay no compite por escala con otros mercados de la región, su fortaleza radica en la consistencia de sus reglas de juego, lo que lo posiciona como un destino atractivo para inversores que priorizan seguridad y estabilidad”, aseguró Domingo Speranza, director y fundador de la empresa de servicios inmobiliarios Newmark.

En este contexto de pleno crecimiento, el martes 21 de abril se llevará a cabo la inauguración de un desarrollo que busca condensar esa transformación en un solo proyecto. Con una inversión de US$220 millones y 92.000 m² construidos, Cosmos es un complejo de usos mixtos que integra oficinas corporativas, residencias, locales comerciales, espacios de coworking, servicios y áreas públicas.

Con una inversión de US$220 millones, el proyecto tiene 92.000 m² construidos

La torre se encuentra en el "midtown de Montevideo"

“La zona es una especie de Catalinas, pero en Montevideo. Es el área top del sector comercial y también de viviendas premium”, resume el CEO de Newmark, la firma que comercializa el proyecto en Argentina. Y agrega una definición que grafica el concepto: “Es el midtown de Montevideo, porque mezcla oficinas, viviendas, recreación y área comercial, todo frente al río”.

El corazón del proyecto

Dentro del complejo, la torre corporativa llamada “Cosmos Tower” es el corazón del negocio. Son 31 pisos, con plantas de entre 1250 y 1300 m², pensadas para empresas que buscan escala y flexibilidad. El valor de alquiler ronda los US$30 por m² mensual, en línea con el segmento más alto del mercado local.

Son 31 pisos con plantas de entre 1250 y 1300 m²

El valor de alquiler ronda los US$30 por m² mensual

“Es el primer edificio de oficinas clase A en esta zona concebido 100% para renta a través de un fideicomiso armado con ese objetivo”, explicó Speranza a LA NACION. Esto quiere decir que no se comercializa por unidades, sino que pertenece a un fideicomiso que lo explota íntegramente en alquiler, con una lógica de inversión de largo plazo.

El edificio forma parte de un complejo que combina tres piezas: la torre corporativa, un bloque residencial con unidades de uno, dos y tres dormitorios, y espacios flexibles orientados al coworking. A eso se suman más de 5000 m² de locales comerciales y servicios, que van desde gastronomía hasta salud.

La apuesta es clara: reducir tiempos y concentrar funciones. Trabajo, vivienda y consumo en un mismo lugar. La idea de la “ciudad de 15 minutos” aplicada a este desarrollo.

Dentro de este conjunto, se destacan 45.000 m² de oficinas corporativas, de los cuales 7000 m² corresponden a oficinas equipadas bajo un formato flexible, en línea con las nuevas dinámicas de trabajo.

Dentro del complejo, se destacan 45.000 m² de oficinas corporativas

7000 m² corresponden a oficinas equipadas bajo un formato flexible

En este sentido, la idea de la experiencia en el trabajo cobra protagonismo. Porque si algo cambió en el mercado es el rol de la oficina. Ya no es un lugar al que hay que ir, sino un lugar al que uno quiere ir. El proyecto toma esa idea y sumó más de 4000 m² de amenities corporativos: restaurante, sky café, salas de capacitación y streaming, comedor, espacios verdes internos y hasta un estadio de PlayStation. Todo esto como parte de una estrategia para atraer y retener talento.

Entre los amenities comunes que tiene el edificio, se destacan: restaurante, sky café, salas de capacitación y streaming, comedor, espacios verdes internos y hasta un estadio de PlayStation

Actualmente, el área corporativa presenta un nivel de ocupación cercano al 30%, mientras que el componente residencial alcanza aproximadamente un 60%, “reflejando una rápida adopción del proyecto en el mercado”, asegura Speranza.

Entre las empresas de distintos sectores que ya tienen un pie en el lugar, se destacan: Mercado Libre, Santa Rosa Automotores, Blue Cross & Blue Shield y Parada Barra.

El área corporativa presenta un nivel de ocupación cercano al 25%

“No es solo un desarrollo inmobiliario. Es una propuesta que busca anticipar cómo se va a vivir y trabajar en las ciudades en los próximos años, integrando funciones que tradicionalmente estaban separadas”, señaló el arquitecto Ernesto Kimelman.

A nivel infraestructura, el desarrollo suma más de 700 cocheras, ascensores de alta velocidad (hasta 6 metros por segundo) y dos plazas públicas que conectan el proyecto con la ciudad. La idea es integrarse al entorno urbano.

Montevideo no busca tener el midtown de Nueva York. Pero empieza a construir su propio midtown “con una propuesta concebida como un ecosistema abierto, en diálogo constante con la ciudad”, concluyó Speranza.