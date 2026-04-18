La insólita razón por la que esta casa apareció de un día para el otro con un tiburón en el techo

Una casa en Inglaterra ha alcanzado fama internacional por un detalle insólito: un tiburón de aproximadamente 7,6 metros de largo “incrustado” en su techo. La escultura, que simula al animal atravesando las tejas, ha convertido la propiedad en una atracción turística en Oxford, conocida como Headington Shark House .

Instalada en 1986, la obra fue concebida por el periodista británico Bill Heine en su casa y realizada por el escultor John Buckley. Hecha de fibra de vidrio y acero, la escultura del tiburón fue colocada sin autorización previa, sorprendiendo a los residentes y a las autoridades locales del barrio de Headington.

La casa está ubicada en Oxford, Inglaterra, una ciudad conocida por sus construcciones sobrias y tradicionales

La instalación tuvo lugar un 9 de agosto, aniversario del bombardeo atómico de Nagasaki, y fue concebida como una metáfora visual de la destrucción repentina y la vulnerabilidad, inspirada en el clima de tensión militar vivido en la década de 1980.

La intervención provocó una fuerte reacción inicial e incluso generó disputas con las autoridades públicas, que intentaron impedir que la obra permaneciera en su lugar. Tras años de debates y procesos judiciales, se permitió que el tiburón se quedara y, con el tiempo, pasó de ser una controversia urbana a una atracción turística informal.

Hoy en día, los visitantes suelen detenerse en la calle para fotografiar el singular tejado, lo que consolida a esta dirección como una de las mayores curiosidades de la ciudad.

Actualmente, la propiedad pertenece a Magnus Hanson-Heine, hijo de Bill Heine, quien la heredó en 2019. En los últimos años, el interés turístico en torno al tiburón llevó al propietario a ofrecer la residencia para estancias temporales, con tarifas diarias que alcanzan las £1000.

Sin embargo, su uso como alquiler a corto plazo fue finalmente prohibido por decisiones del consejo municipal, que determinó que la casa debía volver a utilizarse como residencia permanente.

Su interés turístico llevó al propietario a ofrecer la residencia para estancias temporales Ben Molyneux

Incluso fuera del ámbito del alojamiento, la escultura sigue teniendo repercusión. Los establecimientos vecinos han empezado a utilizarla como referencia para atraer huéspedes, lo que la convierte en un elemento simbólico y económico del barrio.

La instalación también se cita con frecuencia en debates sobre la libertad creativa y la ocupación del espacio urbano, consolidándose como un ejemplo de cómo las intervenciones artísticas pueden redefinir la identidad de una casa y su entorno.