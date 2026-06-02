“Lo primero que me gustaría decir es que en nuestra industria somos una solución de espacios flexibles de oficinas. Creo que la palabra coworking queda un poco chica, porque en la base de nuestros clientes tenemos grandes empresas que tienen un piso o todo un edificio para ellos”. Así arrancó Diego Kexel, gerente general de WeWork Latinoamérica, su participación en el panel del Summit de Real Estate que organiza LA NACION cada año, un evento que en esta 11ª edición dedicó una disertación al avance de lo que se ha dado en llamar coworking, en su evolución y su presente.

Gabriel Bucher, cofundador y director de HIT, agregó que lo que comúnmente se llama coworking son espacios abiertos en donde se comparten escritorios y oficinas más chicas. “Creo que algo de la magia de este concepto de coworking al final es tener una oficina de dos, cinco o 10 personas en edificios triple A que antes era algo inalcanzable. En cuanto a la flexibilidad, ha pasado de ser algo lejano a una realidad bien concreta”.

“La palabra coworking ya queda chica”: por qué la flexibilidad en los espacios de oficina es la modalidad ganadora

En el sector corporativo hay una coincidencia reflejada en el panel: los colaboradores cada vez más le piden a sus empresas un propósito para volver a la oficina, pero “en ese propósito la flexibilidad tiene mucho que ver” porque, en definitiva, zanja la discusión entre presencialidad y trabajo remoto, distinguen los directivos de HIT y WeWork. “Que ir a la oficina no sea simplemente estar frente a la computadora y con llamados sino que haya interacción humana, experiencia y se genere una cultura corporativa”, dijo Kexel.

Diego Kexel (WeWork) Fabián Malavolta

“En el caso de HIT nos gusta decir que somos una compañía de espacios flexibles porque el coworking es entre el 1,5% y el 2% de nuestra facturación. Somos una compañía 100% enfocada en empresas B2B y, además de la flexibilidad, el valor agregado más grande que nuestros clientes valoran es el servicio. Nosotros hoy logramos dar un servicio que buscamos que sea como de hotelería cinco estrellas”, subrayó Bucher. Y agregó: “Desarrollamos diferentes unidades de negocios que es algo que únicamente HIT lo ofrece en el país y en la región y consiste en ofrecer una división de organización de eventos corporativos; otra de servicio de catering y gastronomía; una de bienestar con peluquería, sala de masajes, siestario; y un futuro acuerdo con una empresa de salud. Queremos revolucionar el mercado de oficinas”.

Del flight to quality al flight to experience

El panorama que presentan los dos referentes de este subsegmento habla de su buena salud dentro del sector corporativo. “Tenemos ocupación muy alta acá en la Argentina y también a nivel regional”, confirmó el ejecutivo de WeWork, firma con 70 edificios en Latinoamérica. “Es un modelo de negocios que llegó para quedarse”.

Aunque con respecto al año pasado, algo cambió. “¿Te acordás? En el Summit de Real Estate de 2025 estuvimos hablando mucho de fly to quality y lo importante que era contar con edificios AAA, sustentables, entre otras cosas. Hoy, se impone el fly to experience: las empresas quieren oficinas AAA pero también están buscando algo más. La clave de todo es el relacionamiento persona a persona y el factor humano”, completó.

“Estamos en 95% de ocupación, cuando una ocupación sana se considera al 85%”, precisó Bucher. “Es una ocupación insólita del negocio”, definió destacando que el porcentaje revela que la demanda es mucho más grande hoy que la oferta. “Hay muchas compañías demandando espacios flex, que, a la vez, les ofrecen la flexibilidad de poder crecer y decrecer. Es una demanda muy grande y hay poca oferta buena para multinacionales que demandan edificios AAA”, subrayó.

Gabriel Bucher (HIT) Fabián Malavolta

Por cierto, en relación al aquí y ahora de la oferta local y su proyección, Butcher ofreció números globales: solamente el 5% de los metros corporativos en Buenos Aires son de oficinas flex, mientras en Londres trepa al 30%. “Sí, es seis veces más. Todavía hay mucho techo para seguir creciendo”.

Más números que muestran el crecimiento

Kexel compartió como primicia un estudio con resultados 2026 que WeWork elabora desde hace cuatro años y que arroja datos reveladores: el 66% de los argentinos prefiere el modelo híbrido, de algunos días por semana presenciales y otros remoto. “Cuando eso lo vemos en la base de datos, es notorio que el lunes se empiezan a calentar motores, martes sigue, se ve un pico el miércoles, jueves, y el viernes empieza a bajar la presencia”, puntualizó.

Solamente el 26% de las personas consultadas tiene presencialidad 100%; ir a la oficina para ver que el empleado trabaja es una idea obsoleta, hoy se trabaja por resultados y autogestión del tiempo. Otro dato interesante del estudio es que el 85% de las personas, a la hora de mantenerse en un trabajo, evalúan fuertemente el tema de la flexibilidad y la gestión del tiempo propio.

Consultado acerca de lo que sucede en espacios tradicionales, donde el 35% de las personas que asisten a oficinas tradicioanales no tienen escritorios asignados porque se achicó el espacio apostando a un sistema remoto o híbrido pero ahora se vuelve a la presencialidad, desde WeWork explicaron que “las empresas se achicaron en cuanto a espacios, pero luego se quedaron sin escritorios para la nueva dinámica laboral. Es importante repensar esto y los espacios flex son una solución. La demanda nos va empujando al crecimiento con aperturas en la Argentina y en los países de la región donde operamos”, reflexionaron.

Los espacios flexibles son muy valorados y elegidos por empresas de primera línea Fabián Malavolta

El coworking como activo inmobiliario

Además de revelar buena parte del presente laboral de quienes ocupan los metros flexibles, lo cierto es que el panel abordó también este modelo de negocio como activo inmobiliario.

“Solamente 200 empresas en el país emiten obligaciones negociables. Y nosotros somos una de ellas. Somos la primera empresa de espacios flexibles que emitió y fue muy exitosa”, detalló el socio fundador de HIT. “Se sobredemandó y terminamos emitiendo al 4,4% anual en dólares, que es lo mismo que se emite un bono de Estados Unidos”, aseguró.

“No somos una empresa que se abrió al mercado”, continuó Bucher. “Somos los mismos cuatro socios de siempre que ahora estamos empezando a armar un vehículo público, un fideicomiso público para que los terceros puedan invertir en nosotros porque, la verdad, es un modelo de negocio que genera una rentabilidad muy grande”.

“Hoy somos un partner para los desarrolladores y dueños de edificios”, agregó Kexel de WeWork.

“Si tu stock actual lo tenés full y tu preventa también está a full y ya no tenés qué prevender, y si tus compañías clientes son, de verdad, las mejores del mercado, entonces vamos por buen camino y nos pone felices saber que el producto está siendo increíblemente valorado”, remató Bucher.