Emiten un bono de US$20 millones para financiar una torre en Puerto Madero y un proyecto en San Isidro

Después de atravesar una profunda reestructuración financiera y operativa, una constructora argentina busca dar un nuevo paso en el mercado de capitales. IEB Construcciones, ex Dycasa, prepara la emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$20 millones para financiar el capital de trabajo de nuevas obras.

Esta será la primera vez que la compañía emita deuda en el mercado. “Al ser una primera emisión, va a ser corta. Será un bono bullet de 12 meses, con intereses trimestrales”, explicó Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, a LA NACION.

En los bonos denominados bullet, el inversor cobra los intereses durante la vida de la inversión, pero recupera el capital completo al final del plazo. En este caso, quien compre la Obligación Negociable recibirá pagos trimestrales y, al cumplirse el año, recuperará lo que haya invertido.

IEB Construcciones -exDycasa- forma parte de Grupo IEB

La tasa definitiva se conocerá durante la licitación, pero la compañía trabaja con una referencia cercana al 6,5 o 7 por ciento anual.

En cuanto a los posibles inversores, aunque la empresa espera una participación importante de inversores institucionales, como compañías de seguros y grandes patrimonios, la emisión también estará abierta a pequeños ahorristas.

La licitación primaria podrá canalizarse desde cualquier ALyC a través de los agentes colocadores. Es decir, los interesados podrán participar desde distintos bancos o plataformas de inversión que operen en el mercado argentino y no únicamente mediante la aplicación del Grupo IEB.

El monto mínimo de suscripción y las condiciones finales de la colocación quedarán definidos en la documentación de la emisión. “Para cómo está hoy el mercado, con tasas muy bajas, creemos que es una oportunidad muy buena”, señaló Abuchdid.

Para qué utilizarán los US$20 millones

“Es capital de trabajo para todas las obras, no específicamente para una en particular. Como estamos encarando muchos proyectos, vamos a hacer inversiones en la parte vial y por eso salimos a colocar una Obligación Negociable”, afirmó Abuchdid.

La compañía asegura que cuenta con un "pipeline de oportunidades superior a los US$670 millones", distribuido entre infraestructura vial, energía, minería, saneamiento, desarrollos inmobiliarios y obras privadas.

Ese monto no representa contratos ya facturados o ingresos asegurados, sino el volumen total de proyectos adjudicados, en negociación o en procesos licitatorios en los que la empresa espera participar.

Entre las obras, aparece Puerto Nizuc, un desarrollo inmobiliario de usos mixtos ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense. La empresa trabaja en la infraestructura del proyecto y en la construcción de cuatro edificios, además de espacios comerciales y urbanizaciones.

Puerto Nizuc es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense

Pero también, la compañía proyecta participar en la construcción de una torre residencial de una marca internacional en Puerto Madero, un emprendimiento premium cuya inversión total rondaría los US$120 millones.

A estos proyectos se suma una obra de aproximadamente 60.000 m² en San Isidro y los trabajos del viaducto elevado del Ferrocarril Belgrano Sur.

En el segmento energético, IEBC fue seleccionada para brindar servicios de Construction Management en el gasoducto Tratayén–San Antonio, una infraestructura destinada a conectar la producción de Vaca Muerta con el futuro polo exportador de gas natural licuado en Río Negro.

Además, participa en las licitaciones de los corredores viales nacionales, un proceso que podría ampliar significativamente su nivel de actividad si logra quedarse con alguna de las adjudicaciones.

De US$10 millones a US$55 millones

La emisión se produce después de la reorganización de la antigua DYCASA, una empresa con más de 55 años de trayectoria en la construcción argentina.

Tras el ingreso del Grupo IEB, la compañía llevó adelante una reestructuración que incluyó la cancelación de su deuda financiera, la incorporación de nuevos ejecutivos y la conformación de equipos especializados en obras viales y edificios.

“Cuando compramos la compañía tenía una capitalización de mercado de US$10 millones. Hoy está cerca de los US$55 millones”, afirmó Abuchdid.

En lo que va de 2026, la cotización de la acción acumula una revalorización cercana al 120%, según los datos difundidos por la empresa, y se ubica entre los papeles con mejor desempeño de la Bolsa argentina.

“Pagamos toda la deuda, conseguimos contratos de obra muy importantes y generamos un flujo de proyectos muy fuerte para la compañía”, señaló el empresario.

La salida al mercado se produce en un momento en el que la actividad de la construcción busca recuperar sus recientes años de caída, aumentos de costos y menor inversión en obra pública. Para IEBC, la recuperación dependerá de la posibilidad de atraer capital privado hacia proyectos inmobiliarios, energéticos y de infraestructura.

“Me parece una buena noticia para una industria que venía sufriendo. La construcción viene rezagada, pero está empezando a reactivarse”, afirmó Abuchdid.

De esta manera, con la nueva Obligación Negociable, la empresa buscará captar hasta US$20 millones durante un año y convencer a los inversores de que su cartera de obras será suficiente para generar los fondos necesarios para pagar los intereses y devolver el capital.