A dos horas de Buenos Aires: la ciudad reconocida como la Toscana uruguaya con beneficios impositivos para comprar propiedades

Escuchar

Posicionado como destino turístico internacional desde hace ya varios años y subido a una tendencia que no mucho tiempo atrás parecía exclusiva de Montevideo o Punta del Este, no son pocas las familias argentinas −aunque también provienen de los Estados Unidos, Brasil y Europa− que pusieron el foco en Carmelo como mudarse en forma permanente. La mayoría emigra a una de las ciudades más antiguas del territorio “charrúa”, en especial por el anhelo de mayor seguridad y tranquilidad.

Y ese genuino interés por esta urbe donde se puede dejar el auto con las llaves puestas, según aseveran expertos en bienes raíces, se esclarece en los detalles. Es que las virtudes más codiciadas de la ciudad balnearia uruguaya más cercana a Buenos Aires no se alistan únicamente por el lado de sus paisajes naturales y los servicios que ofrece, allí también se enrolan los beneficios impositivos que el país vecino brinda para quien quiera radicarse o mismo invertir en el mercado inmobiliario.

Y esta nobleza jurídica “favorece la seguridad del inversor que compra para alquiler”, destaca la titular de Covello International, Alejandra Covello. Por lo que no son pocos los que se sienten atraídos por la posibilidad de obtener una rentabilidad que ronda el 8% anual, en tierras donde se puede tramitar la residencia fiscal tras adquirir una propiedad de US$450.000. Porque lo cierto es que Uruguay no solo se destaca por la previsibilidad y transparencia de su economía y sociedad, “también por su lucha frontal contra el lavado de activos: a pesar de la alternancia de gobiernos, las leyes no cambian sobre la marcha”, remarca Teresa Suares, de Marusia Real Estate.

Aeropuerto Internacional de Carmelo (Aeropuerto de Zagarzazú) Twitter

Es que la amplia posibilidad de desconexión que propone Carmelo por su glamoroso estilo campestre, su variada oferta gastronómica, los paseos por la “Toscana uruguaya” −una ruta del vino con bodegas boutique−, el hecho de contar con puerto de yates y un aeropuerto internacional propios y, sobre todo, la buena calidad de atención médica pública y privada y su vasta propuesta educativa de colegios estatales y privados de primer nivel, conforman un seductor combo que fomenta el desarrollo incesante de esta ciudad. Consecuencia de todo ello, el público que tracciona la demanda de compra está representado por “gente de 35 a 70 años que busca renta a través de una inversión o familias con chicos o adolescentes que pretenden radicarse allí o usarlo como segunda vivienda para disfrutar los fines de semana o durante las vacaciones”, cuenta Covello.

Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital y desarrollador de Carmelo Golf, una de las propuestas inmobiliarias de la zona. agrega que el secreto de Carmelo es que “invita a la desconexión y a un contacto con la naturaleza que son únicos”. Además resalta que la ciudad está muy bien conectada. “Cerca de Buenos Aires y ahora con un buque que te lleva en una hora al destino”, detalla y resalta que en los últimos años se convirtió en un lugar de residencia elegido por los argentinos por esta bondad: la cercanía y accesibilidad.

Puerto de yates de Carmelo

De fácil acceso, a esta ciudad balnearia que equidista a 400 km de Buenos Aires se puede desembarcar de múltiples formas; la opción más “dilatada” es llegar en auto, unas 4 o 5 horas, conforme se parta de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires o de CABA. Pero también se puede arribar −con Buquebus o, a partir de julio, con Colonia Express− a la vecina Colonia y, desde allí, tomar un ómnibus o rentar un vehículo (80 km). Otra opción que volverá a la escena a partir de octubre de este año, copia de la antigua y popular Cacciola, es un servicio de un catamarán para 150 personas de Tigre a Carmelo. Más alternativas con medios de transporte disímiles como tomar una avioneta desde el aeropuerto de San Fernando (12/15 minutos de viaje) o una lancha rápida (una hora y media) que, de igual manera, parte desde el mencionado puerto bonaerense.

Las microzonas del encanto habitacional

Carmelo es uno de los destinos de Uruguay más elegidos por los argentinos. Xavier Martín

Indudablemente, Carmelo “viene atravesando un proceso de maduración de forma constante, sin prisa, pero sin pausa, con proyectos consolidados como el del barrio El Faro, hace más de 25 años, que se convirtieron en puntapié de los sucesivos desarrollos inmobiliarios”, expone la titular de titular de Covello. Y hoy todo aquello se diversifica en cinco microzonas.

Por ejemplo, las construcciones originales del área de Pueblo son mayormente “de estilo racionalista y conviven con casas tradicionales y edificios bajos con departamentos nuevos que suelen ser de dos o tres ambientes, y apuntan a un público local”, desentraña Marusia Izrastzoff, de Marusia Real Estate.

En el mismo orden, el balneario Zagarzazú posee casas más modernas y terrenos de entre 400 y 800 m² a pocas cuadras de la playa que se pueden rentar mediante Airbnb y Booking; y a Colonia Estrella, que se destaca por la proliferación de bodegas, se le suman Nueva Palmira, con el segundo puerto más importante de Uruguay en cuanto a volumen de operaciones, y Punta Gorda, que “marca un hito porque frente a sus costas, precisamente en el Rincón de Darwin, se encuentra el km 0 que signa la desembocadura del río Uruguay y en nacimiento del Río de la Plata”, precisa Suares.

La consolidada y la nueva oferta de vivienda en Carmelo

Si bien los argentinos provocaron cierto boom inmobiliario en Carmelo hace algunos años, algunos brokers creen que luego llegó una época más “tranquila”. Y aunque es verídico que en la actualidad el público comprador “es mayormente uruguayo porque se trata de una zona comunicada con toda la parte agropecuaria como Dolores, Durazno, Mercedes”, se sincera Covello, en especial para cultivos de soja, cebada, trigo y maíz, hay nuevamente “muchas consultas por parte de argentinos sobre lotes y campos para llevar adelante estas actividades”, asegura Izrastzoff.

Las Perdices, con costa navegable sobre arroyo Juan González y amarras propias; los lotes se venden a partir de US$80.000 .

De acuerdo con el área donde se encuentren y las comodidades que brinden, la variación de valores de las casas y los departamentos por estos lares es muy amplia: por ejemplo, hay lotes en venta desde los US$20.000, con financiación hasta más de US$1.800.000. Por consiguiente, aquí se alinean múltiples emprendimientos de chacras, como Las Perdices, con costa navegable sobre arroyo Juan González y amarras propias, donde ya hay 8 casas construidas y lotes a la venta de una hectárea por US$80.000.

También se vislumbran zonas con construcciones de menores dimensiones. “Y existen barrios cerrados con terrenos que van desde los 3000 a 4500 el m², algunos con viñedos propios, salida al río y lotes aptos desarrollos agrícolo-ganaderos”, detalla Teresa Suares. ¿Los precios? Si bien varían, una casa terminada de tres dormitorios, tres baños en suite, galerías, deck con piscina y living comedor de 300 m² sobre lote una hectárea “promedia un valor de US$350.000; aunque pueden llegar hasta más de US$1.000.000″, precisa.

El house del Carmelo Golf Club

Por su parte, sede del World Ranking Amateur, de la PGA y otros torneos, el consolidado barrio residencial Carmelo Golf Club destaca por tener la más importante cancha del país en lo que refiere a este deporte. Inmerso en plena ruta del vino, sus 270 hectáreas incluyen una cancha de polo, otra de tenis sobre césped y otra de pádel, aparte de piscina descubierta, gimnasio y dormies. Sin embargo, el deporte náutico también resalta como diferencial: su exclusiva playa de arenas blancas permite la práctica de disciplinas sin motor (windsurf, kitesurf, kayaks) y pesca deportiva. Esta urbanización que ya cuenta con 28 casas construidas aún tiene lotes disponibles a la venta desde los 1200 m² hasta los 3500 m². “Hay opciones sobre la cancha de golf, las lagunas, la cancha de polo o internos al bosque”, detalla Gagliardo, el desarrollador y da precios: “oscilan entre los US$18.500 y los US$35.000″.

Vista aérea de Carmelo Golf, uno de los proyectos más top de la ciudad

En cuanto a lo que viene, entre los emprendimientos más recientes se destaca un nuevo proyecto que estuvo frenado durante cinco años y que es único para la fisonomía de la ciudad: ya lejos de aquel bloque de hormigón, el edificio Postal Carmelo se construye a la vera del Arroyo de las Vacas; se trata de un desarrollo destinado a viviendas, apto profesional e ideal para renta temporaria. Tiempo atrás, el grupo KIR de Argentina se había asociado con el heredero de quien fuera su primer promotor, el fallecido Daniel Szbaun, realizaron el rescate financiero y contrataron a la empresa local CIEMSA para su finalización.

El edificio que demandó una inversión total de más de US$12 millones, tendrá cuatro pisos con 54 departamentos

A cargo del estudio de arquitectura Rodriguez Martinchich y con entrega prevista para octubre próximo, este edificio que demandó una inversión total de más de US$12 millones tendrá cuatro pisos con 54 departamentos que parten de los US$99.000 los monoambientes, US$140.000 las unidades de dos dormitorios y US$275.000, los de tres ambientes. Y promete “una renta de entre un 5% y un 8% en dólares libres de gastos, dependiendo de cómo se amueble y bajo qué plataforma se la comercialice. Porque casi todas las unidades están exoneradas de impuestos por las leyes de promoción que existen en Uruguay”, aclara Covello.

Unidades cómodas y con vistas al agua

Aparte de cocheras, el desarrollo contará con 12 amarras de cortesía, una piscina, SUM y un zócalo de locales comerciales en la planta baja que le brindarán la bienvenida a Carmelo “con gastronomía de primera, dado que están al lado del famoso puente giratorio manual de 114 años que conecta esta ciudad con la Ruta 5″, pormenoriza la especialista. Y para facilitar la visita desde tierras extranjeras, los compradores del proyecto tienen incluidos 10 viajes ida y vuelta para el primer año.

Y con plan de fusionar la zona carmelitana para bon vivants y amantes de la parsimonia que impera, Médanos Punta Gorda es un proyecto de 200 lotes de 1500 a 200 m² que parten de los US$98.000 hasta los US$850.000 los de 5600 m² que se encuentran próximos al río. A esta propuesta se suma Casa Chic, un hotel boutique con 20 habitaciones, dos restaurantes, pileta, spa y actividades deportivas y recreativas.

Cómo funciona el mercado del alquiler en Carmelo

Lo primero que conviene saber para llevar a cabo este tipo de operación en el país vecino es que no existe un plazo mínimo legal de renta y que el pago se pude pactar tanto en pesos uruguayos como en dólar estadounidense. Aclarado esto, lo cierto es que en Carmelo existe mucha demanda de alquileres y poca oferta, sobre todo en la zona “céntrica”.

En los barrios cerrados, los precios son superiores y hay que agregarles los valores de expensas. Por allí, el alquiler de casas varía de los US$800 mensuales a valores mucho más altos. Por su parte, en la ciudad los alquileres parten desde los US$400 mensuales, todo depende de la ubicación: lo más alejado siempre tiene menor precio y sobre la costa son más caras todas las propiedades. Y, en el caso de los temporarios, desde US$150 la noche, aunque del mismo modo varía conforme la temporada y comodidades que ofrece la propiedad.