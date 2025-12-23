Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones

Las ciudades de La Patagonia están viviendo un momento particular: dejaron de ser solo un destino para vacacionar y cada vez más personas eligen vivir allí. Tal es así que, Villa La Angostura, la mítica ciudad que da inicio al Camino de los Siete Lagos, vive un auge puntual: sus actuales 15.000 habitantes representan una cifra cercana al doble de la cantidad de que la localidad tenía tan sólo seis años atrás, de acuerdo al Instituto de Gestión de Ciudades de la municipalidad. Además, la estimación es que cada año 1600 personas se instalan en la ciudad.

Se trata de un destino turístico consolidado que funciona tanto en invierno como en verano, pero también una ciudad donde la gente se queda. El angosturense estudia afuera y vuelve. La población joven crece. La demanda también, afirma Domingo Speranza, socio de Newmark, la firma encargada de gerenciar el proyecto y de la comercialización del megaproyecto.

El problema es conocido: no hay suficientes viviendas. Ni para quienes viven todo el año ni para quienes buscan invertir en una propiedad turística. La construcción no logra seguirle el ritmo a la demanda y eso se refleja en un mercado con valores muy dispares, que rondan entre los US$2800 y US$5000 el metro cuadrado residencial, según el producto y la ubicación.

Costantini llega a La Patagonia a través de un acuerdo para el desarrollo de un barrio abierto en Villa La Angostura

Ahora, Consultatio, la desarrolladora liderada por Eduardo Costantini, decidió poner un pie en La Patagonia por primera vez y eligió hacerlo en Villa La Angostura, por medio de un acuerdo con Bosque de Lumas S.A, un grupo del que participan importantes empresarios entre ellos Martín Migoya, fundador de Globant para participar en el desarrollo de “El 12”, un nuevo barrio abierto que se levantará sobre más de 200 hectáreas, lindero al barrio “El 11″ en el que se desembolsarán entre entre US$250 y US$300 millones. Costantini proyecta una ciudad que integre la naturaleza con el arte.

El emprendimiento que comenzará a desarrollarse a mediados de 2026, prevé el desarrollo de entre 450 y 500 unidades de vivienda, con una superficie total construida de entre 45.000 y 60.000 m², pensadas principalmente para habitantes de Villa La Angostura. No se trata solo de casas: el masterplan incluye espacios comerciales de cercanía, áreas verdes, un centro cultural y un componente de espacio público.

"El 12” es un nuevo barrio abierto que se levantará sobre más de 200 hectáreas, lindero al barrio “El 11″

Uno de los ejes del proyecto será un paseo tipo costanero en una zona de bosque protegida, con vistas al lago. Habrá grandes veredas, locales en planta baja y un recorrido que apunta a convertirse en un nuevo punto de atracción turística, pero integrado a la vida cotidiana de la ciudad. “Este paseo permitirá ver el lago y se convertirá en un nuevo centro de atracción turística, además de ofrecer un barrio de gran calidad con mucho espacio público”, detalló Domingo Speranza.

El barrio tendrá un paseo tipo costanero en una zona de bosque protegida

Desde Bosque de Lumas definieron al emprendimiento como “una pieza clave para la Villa que queremos, donde crecimiento y naturaleza conviven en equilibrio”.

El rol de Costantini

Consultatio aportará su experiencia en definiciones estratégicas del desarrollo urbanístico, el diseño integral, los lineamientos de comercialización y también el perfil cultural del proyecto. En otras palabras: el ADN y la visión del empresario en el sur del país.

“Participar en El 12 representa la oportunidad de sumar nuestra trayectoria en proyectos urbanos de calidad, en un entorno único y con un enfoque sostenible”, señalaron desde la desarrolladora. La expectativa es que el barrio alcance una fisonomía casi completa en un plazo de tres a cinco años.

Es la primera vez que Eduardo Costantini apuesta por un proyecto en La Patagonia

La firma del acuerdo que firmaron la semana pasada entre las empresas estuvo a cargo de Eduardo Costantini y Gonzalo de la Serna, por Consultatio; Martín Migoya y Sergio Butinof, por Bosque de Lumas; y Domingo Speranza, por Newmark Argentina.