Los proyectos inmobiliarios de Recoleta y Cuba Villa de Mayo en los que se puede invertir desde US$150

Ahora no es necesario contar con todo el dinero necesario para comprar un departamento: ya no es necesario tener todo el dinero que exige un ticket.

La tecnología a través de la tokenización permite invertir en el sector desde los US$150. Este proceso permite convertir un activo inmobiliario en tokens digitales, que funcionan como ladrillos virtuales, permitiendo a los inversores participar en el mercado con montos de capital más bajos. “Se puede invertir desde el 0,1% del valor de la unidad”, explica Ezequiel Rivarola emprendedor y desarrollador de WeSurf Nogales y WeSurf Recoleta, dos proyectos que habilitan esta posibilidad.

En números, We Surf Nogales en una tierra ubicada en un lugar estratégico, aledaña al anexo de Rugby de Cuba tiene un valor actual por metro cuadrado de US$1700, pero calculan una revalorización del 40% en dos años, y alcanzará los US$2400, explican los desarrolladores. Estará listo en diciembre de 2027, y su ticket es de US$120.000 por un departamento de dos ambientes.

“Es una ubicación con una demanda inusual porque hay turismo deportivo –por los torneos de hockey y rugby- con alquileres que se extienden de abril a diciembre pero también en los meses de verano”, detalla Martínez de Sanzo y agrega que esos contratos de alquiler hoy se cierran por encima de los US$1500.

El segundo emprendimiento en el que se invertirán US$2,8 millones ubicado a pasos de La Isla en Recoleta, tiene un valor de US$3600/m2, pero los desarrolladores proyectan un incremento de su valor en dos años y alcanzará los US$4500/m2. “Hoy las unidades tienen un ticket inicial de US$150.000 (dos ambientes integrados)”, relata Rivarola y asegura que el edificio estará listo en diciembre del 2026.

Un dato curioso es que las unidades de esos emprendimientos pueden comprarse con tarjeta de crédito, Mercado Pago y criptomonedas.

La tokenización de inmuebles es un proceso que convierte un activo inmobiliario en tokens digitales Shutterstock - Shutterstock

Para comprender este mecanismo, primero es necesario saber qué es un token: se trata de una representación digital de un activo o de un derecho económico. “Al tokenizar un inmueble, se divide su valor en miles de “fichas” electrónicas. Uno decide cuántos tokens comprar", explica Pedro Nicholson, abogado especialista en real estate.

En este esquema, cada ladrillo digital equivale a una unidad de valor, que representa una fracción del proyecto inmobiliario. Según detalla Rivarola el valor de cada token surge del precio del inmueble y la cantidad de tokens emitidos. Es importante aclarar que, a través de este método, no se compra una parte de la propiedad, sino la participación de una ganancia del negocio.

“Es una manera de democratizar el acceso al ladrillo”, explica Rafael Martínez de Sanzo, uno de los primeros promotores de WeSurf Nogales y WeSurf Recoleta. “Abre la puerta a los inversores principiantes con menos capital y permite el ingreso a un mayor número de personas”, agrega.

Este proyecto ubicado en Cuba Villa de Mayo es uno de los que se puede tokenizar

Desde la empresa describen esta metodología como una posibilidad de “ahorro forzoso” y una opción al plazo fijo: es una opción beneficiosa para los jóvenes que no pueden entrar el mercado inmobiliario de otra manera.

Y ¿por qué la tokenización?

Las innovaciones digitales están pensadas para solucionar diferentes problemáticas, y facilitar el acceso a las personas. En este sentido, los profesionales enumeran los beneficios, y posicionan a la tokenización como “confiable” y un proceso “sencillo”.

Los amenities del proyecto ubicado en zona norte

Una de las principales ventajas es la facilidad de adquisición: “Hoy el real estate puede comprarse online y en tiempo real, algo que hasta hace muy poco no existía”, explica Rolo Vigliano, cofundador y CEO de Pala Blockchain, una empresa de software especializada en plataformas avanzadas para la tokenización de activos digitales.

Otro beneficio que destaca es la “transparencia” porque la tecnología blockchain proporciona un registro “inmutable” de todas las transacciones.

Por otro lado, la libertad o flexibilidad: “no te atas a una unidad, sino que sos parte del proyecto”. Esta característica permite diversificar inversiones en múltiples propiedades tokenizadas, y vender la participación cuando el inversor lo desee.

Por su parte, Paula Vigliano, cofundadora de Pala blockchain introduce un tema central: “la tokenización notarial permite que los contratos, derechos y actos jurídicos que se almacenan en cada token estén validados por escribanos, que funcionan como oráculos de confianza entre el mundo legal y la tecnología”. De esta manera, la práctica gana respaldo jurídico y mayor confiabilidad.

WeSurf Recoleta está ubicado a pasos de La Isla y tiene un valor de US$3600 m2

Estos beneficios impulsan a que la tecnología gane terreno en el mundo . “Este modelo abre la posibilidad a que los argentinos comiencen a construir patrimonio —”ladrillo a ladrillo”— con mayores niveles de transparencia y trazabilidad", argumenta Vigliano, y de esta manera justifica la popularidad creciente de la tokenización inmobiliaria.

Las ventajas no se limitan a los inversores, los desarrolladores también se benefician de esta práctica. A través de los ladrillos digitales pueden financiar los proyectos y obtener capital.

Aunque en la Argentina la tokenización no está del todo difundida, a nivel global ya es considerada una tendencia: el mercado de la tokenización de bienes raíces podría alcanzar los 16 billones de dólares para 2030, según un informe de Boston Consulting Group.

“Estos modelos, apalancados en la tecnología de tokenización, permiten que más personas participen desde el inicio en emprendimientos inmobiliarios que antes estaban fuera de su alcance”, concluye la cofundadora de Pala.