El mercado inmobiliario muestra señales optimistas en la provincia de Buenos Aires

En un mercado en el que las cláusulas de la Ley de Alquileres resultan desfavorecedoras para propietarios e inquilinos, muchos dueños de viviendas optan por sacarlas del alquiler y en su lugar ponerlas a la venta. Desde su sanción en julio del 2020, aumentó significativamente la oferta de inmuebles y provocó que los precios bajen de igual manera. Esto puede presentarse como una oportunidad a quien tenía ahorros en dólares y aguardaba el momento para comprar su propiedad adicional o vender la propia para mudarse a una más grande.

En la provincia de Buenos Aires, el total de escrituras registradas en mayo continúa la tendencia alcista y mostró un incremento interanual del 24,80 %, según los datos que releva mensualmente el Colegio de Escribanos bonaerense.

Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo a la información provista por la entidad, en el quinto mes del año se contabilizaron 7848 compraventas frente a las 6288 que se habían registrado en mayo del año pasado. En términos intermensuales, el relevamiento identificó una suba del 7,80 %, dado que en abril se habían realizado 7280 operaciones.

En otro plano, el análisis muestra una baja en la cantidad de hipotecas. En mayo cayeron un 3,7% en comparación al mes de abril, dado que se asentaron 756 hipotecas frente a las 785 que se habían efectuado el mes anterior. Si se traza un paralelismo con los datos del 2021, el incremento interanual fue del 154,55% ya que se habían realizado 297 hipotecas en mayo del año pasado.

A pesar de que los indicadores muestran tendencias optimistas, las autoridades del Colegio de Escribanos destacaron que, aunque se trate de números positivos, aún no se ha alcanzado una consolidación del mercado. “Los números de crecimiento que vemos en las estadísticas merecen remarcarse como un valor positivo. No obstante, debemos analizar la dinámica de dichas cifras en su contexto y la realidad nos señala que no se puede hablar aún de un mercado consolidado”, analizó el Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Diego Leandro Molina.