Promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios para abril 2026
Este mes la billetera virtual extiende los descuentos de lunes a viernes; cómo consultar los comercios adheridos
- 2 minutos de lectura'
Los titulares de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, ya pueden consultar todos los descuentos correspondientes al mes de abril, que incluye beneficios en diferentes rubros.
En el cuarto mes del año los titulares de Cuenta DNI tendrán acceso a descuentos que se extenderán de lunes a viernes, de esta manera las promociones en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estarán disponible cinco días, con un tope semanal de $5000.
Todos beneficios de Cuenta DNI en abril 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
|Consumo máximo sugerido
Comercios de cercanía (inc. Carnicerías)
20%
Lunes a Viernes
$5.000 por semana
$25.000
Gastronomía
25%
Sábados y Domingos
$8.000 por semana
$32.000
FULL YPF
25%
Sábados y Domingos
$8.000 por semana
$32.000
Ferias y Mercados
40%
Todos los días
$6.000 por semana
$15.000
Universidades
40%
Todos los días
$6.000 por semana
$15.000
Librerías
10%
Lunes y Martes
Sin tope
Sin límite
Farmacias y Perfumerías
10%
Miércoles y Jueves
Sin tope
Sin límite
Supermercados
Varios
Todos los días
Según cadena
-
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.
- 1
Melconian se refirió a la frase de Caputo y habló de los dos puntos que evitan una crisis
- 2
“Incremento exponencial”: sorpresiva expansión de una temible plaga para un cultivo
- 3
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 4
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de abril