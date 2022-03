Las operaciones inmobiliarias siguen planchadas en la Provincia de Buenos Aires

Ni mejor ni peor; planchadas. Febrero mostró apenas un leve repunte en las escrituras inmobiliarias registradas en la Provincia de Buenos Aires. Mientras que el en enero se habían contabilizado 3771, el segundo mes del año mostró una suba intermensual del 12,49% dado que se llevaron a cabo 4242 operaciones.

Lejos de evidenciar un cambio, estas cifras de la compraventa de propiedades representan una disminución interanual del 6,21%, ya que hace un año se habían ejecutado en esta zona 4523 compraventas. En línea con el discurso que mantienen hace ya varios meses, los representantes del notariado bonaerense expresaron que las cifras de último relevamiento extienden la tendencia que evidencia un mercado inmobiliario complejo y lleno de dificultades.

“Por el momento no vemos signos de reactivación. Continuamos mes a mes con leves subas y bajas que no son significativas y que no permiten aún pensar seriamente en un crecimiento sostenido de las operaciones, al menos en el corto plazo”, observó el Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Diego Leandro Molina.

El panorama tampoco es alentador en el rubro de las hipotecas. Según la entidad, en febrero se registraron 564 en la Provincia. Es decir que se otorgaron un 26,17% hipotecas más que en el mes de enero de este año, cuando se habían dado 447. Mientras tanto, la suba interanual fue del 204,86%, ya que hace un año el mes de febrero había contabilizado 185 hipotecas.