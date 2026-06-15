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¿Cuáles son los barrios de Caba que más subieron el precio de las propiedades en junio 2026?

Un informe reciente ofrece un nuevo panorama sobre cómo evolucionan los valores de compraventa en la ciudad de Buenos Aires

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El precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en promedio en mayo y se ubica en US$2462/m² en promedio en CABA
El precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en promedio en mayo y se ubica en US$2462/m² en promedio en CABADaniel Basualdo

El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en mayo y se ubica en US$2462/m² en promedio en CABA. Mientras que en lo que va del año, el precio acumula un incremento de 0,6%. El valor actual se mantiene 12% por debajo del máximo histórico de la serie.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$130.391; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.389, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop.

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En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$108.377
En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$108.377Gentileza Airbnb

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en mayo de 2026, solo el 52% registró una suba de precios mensual.

La variación interanual por barrios

Los barrios con mayor aumento de departamentos

  • Saavedra: 10,1% (US$2862/m²)
  • Parque Avellaneda: 9,5% (US$1660/m²)
  • Agronomía: 6,4% (US$2240/m²)
  • Parque Chas: 5,24% (US$2449/m²)
  • Santa Rita: 5,13% (US$2139/m²)
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Saavedra es el barrio que más aumento de manera interanual, con un 10,1% Fabián Marelli
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Los que bajaron de precio

  • Lugano: -4,83% (US$1041/m²)
  • Constitución: -4,02% (US$1838/m²)
  • San Nicolás: -3,99% (US$1796/m²)
  • Paternal: -2,11% (US$2045/m²)
  • Villa Luro: -2,03% (US$2120/m²)

Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA subió 0,2% en mayo y se ubicó en US$1.825/m². En los últimos 12 meses el precio subió un 2,7% nominalmente.

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$304.523; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$483.338.

El precio promedio de una casa en San Telmo es de US$1588/m²
El precio promedio de una casa en San Telmo es de US$1588/m²Ricardo Pristupluk - La Nacion
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Los barrios que más subieron sus casas en un año

  • Constitución: 27,43% (US$1087/m²)
  • San Telmo: 13,44% (US$1588/m²)
  • Parque Chas: 13,17% (US$1796/m²)
  • Núñez: 11,30% (US$2252/m²)
  • Chacarita: 10,06% (US$1886/m²)

Los que más bajaron

  • La Boca: -22,06% (US$648/m²)
  • Floresta: -8,57% (US$1207/m²)
  • San Nicolás: -5,12% (US$1187/m²)
  • Flores: -4,80% (US$1196/m²)
  • Parque Patricios: -4,10% (US$983/m²)
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