Palermo, Belgrano, Recoleta y otros barrios: se subastan propiedades a precios increíbles

Durante noviembre, el Banco Ciudad realizará una nueva ronda de subastas públicas de inmuebles sin herederos, ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Además de las propiedades, el banco ofrecerá otros bienes, como rodados y alhajas.

Los valores base de los inmuebles parten desde US$8109 y alcanzan los US$92440, según la ubicación y características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

La lista de inmuebles que se rematarán el 5 de noviembre es la siguiente:

Palermo

Con un precio base de US$41.510 y un depósito en garantía de US$1245, se subastará un inmueble ubicado en Gascón 1771/3, en el barrio de Palermo, sobre una propiedad de 30,78 m². Se trata de un monoambiente en noveno piso al contrafrente identificado con la letra “B”. Consta de ambiente único, cocina independiente, baño con espacio para ducha, lavadero semicubierto y terraza con vistas al contrafrente.

Belgrano

En la calle La Pampa 2193/95, se rematará una propiedad de 62,37 m² totales. Es un departamento en el tercer piso al frente identificado con la letra “C”. Consta de: living comedor, cocina, lavadero semicubierto, baño completo, paso y dos habitaciones, una de ellas con balcón francés y la otra con salida al balcón corrido al que también se puede acceder por el living. Todos los ambientes ventilan al exterior. El precio base es de US$92.440,58 y el depósito en garantía de US$2.773,21.

Recoleta

En este barrio se encuentra el inmueble a subastar con el valor más bajo: Se trata de una cochera que tiene un precio base de US$8109 y un depósito en garantía de US$243,27. Se trata de una cochera cubierta ubicada en el segundo subsuelo. Se encuentra en el sector ubicado entre las avenidas Santa Fe, Pueyrredón, Córdoba y Coronel Díaz. El ingreso a las cocheras se realiza por Gallo 1658 y la Salida de estas por Gallo 1636 con portón automático.

Flores

En la calle José Bonifacio 2932/38, se subastará un departamento de dos ambientes en séptimo piso al contrafrente identificado con la letra “C”. Consta de estar comedor con cocina incorporada y salida a balcón semicubierto con lavadero, baño completo, dormitorio con placard y cortina de enrollar plástica. Tiene una superficie total de 42,57 m² y el precio base es de US$48.842 y el depósito en garantía de US$1465,26.

Balvanera

En esta zona, se rematará un monoambiente interno en primer piso. La unidad ubicada en Larrea 738 consta de: living-dormitorio, espacio cocina, baño y placar. Cuenta con un precio base de US$18.303,62 y con un depósito en garantía de US$549,10.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: