¿Adiós al mármol?: el material que es furor en las mesadas de cocina

Luego de años y años en los que el mármol era el ganador indiscutible entre los materiales para las mesadas de cocina, parece que ese reinado ha llegado a su fin. El responsable de ese “cambio de mandato” no sería otro que el cuarzo.

Combinando resistencia, estética y una practicidad que responde a los hábitos actuales, donde la cocina volvió a ser un espacio de uso intensivo y no solo un lugar de paso en la casa, el cuarzo avanza como una alternativa que replica la elegancia de la piedra, pero con un comportamiento mucho más previsible frente al desgaste diario. Su popularidad no parece ser una moda pasajera, sino el resultado de un cambio mucho más profundo en la forma en que se diseñan y se habitan las cocinas hoy.

Mesadas de cuarzo en la cocina y la isla ‘Taurus Black’ (TechniStone) en color negro con acabado brillante Gentileza Federico Kule kdjian / OMH Arquitectos

El cuarzo, en rigor, no es una piedra natural sino un material compuesto: una mezcla de minerales triturados —generalmente entre un 90% y un 95% de cuarzo— unidos con resinas y pigmentos. Esa combinación permite controlar el color, la textura y el acabado, algo imposible en materiales como el mármol, donde cada veta depende de la naturaleza. Para arquitectos y diseñadores, esta previsibilidad es clave: garantiza continuidad estética entre placas, facilita la reposición y permite trabajar con tonos que van desde los blancos más puros hasta imitaciones muy logradas de calacattas y carraras. En un mercado donde la personalización es cada vez más valorada, esa paleta amplia se volvió un diferencial.

Esta mesada es de cuarzo nacional rocktite blanco (Essencial) Sol Vigna

Pero la estética no explica por sí sola el fenómeno. El cuarzo ganó terreno porque resuelve problemas cotidianos. Es altamente resistente a las manchas, no absorbe líquidos y soporta mejor los golpes que otras superficies. En cocinas donde se apoya una olla caliente, se corta sin tabla o se manipulan alimentos ácidos, esa robustez marca la diferencia. El mármol, en cambio, es poroso y sensible a sustancias como el limón, el vino o el vinagre, que pueden dejar marcas permanentes. También requiere sellados periódicos y cuidados específicos que muchos usuarios ya no están dispuestos a asumir. El cuarzo, en cambio, se limpia con agua y detergente y mantiene su aspecto original durante años sin tratamientos adicionales.

Otro factor que impulsó su adopción es la evolución tecnológica. Las primeras generaciones de cuarzo tenían un aspecto más uniforme y artificial, pero los procesos actuales permiten lograr vetas profundas, variaciones tonales y superficies que imitan con notable realismo a las piedras naturales. Esa mejora estética coincidió con un cambio cultural: la cocina integrada al living, donde la mesada se vuelve parte del paisaje doméstico y necesita lucir bien, no solo funcionar. En ese contexto, el cuarzo ofrece una estética sofisticada sin la fragilidad del mármol y sin el aspecto industrial del acero inoxidable o el granito más tradicional.

Una cocina clásica con alacenas blancas, grifería y herrajes dorados, backsplash de azulejos y mesadas de cuarzo blanco Shutterstock

El precio también juega un rol, aunque no siempre en el sentido esperado. Si bien el cuarzo no es necesariamente más barato que el mármol —y en algunos casos puede ser incluso más costoso—, su durabilidad y bajo mantenimiento lo convierten en una inversión más predecible. En proyectos de obra nueva o remodelaciones, donde los costos deben mantenerse bajo control, esa previsibilidad es un argumento fuerte. Además, la disponibilidad estable del material evita las variaciones de precio típicas de las piedras naturales importadas, que dependen del mercado internacional y del tipo de cambio.

La sustentabilidad aparece como otro punto de interés. Aunque el cuarzo utiliza resinas sintéticas, muchos fabricantes incorporan materiales reciclados y procesos más eficientes. Frente a un mármol que requiere extracción directa de canteras, transporte y cortes que generan un alto nivel de descarte, el cuarzo ofrece una alternativa con menor impacto ambiental en su producción. Para consumidores cada vez más atentos a la trazabilidad de los materiales, este aspecto suma valor.

Si bien el auge del cuarzo no implica necesariamente un adiós definitivo al mármol, que sigue siendo apreciado por su belleza única y su carácter artesanal, sí marca una tendencia clara: las cocinas contemporáneas buscan materiales que acompañen un ritmo de vida intenso, que combinen diseño y funcionalidad, y que no obliguen a cuidados constantes.