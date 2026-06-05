Se conoció qué se va a construir en el histórico predio del Colegio San Andrés en Olivos

Durante décadas, el predio de la calle Nogoyá 550 fue el lugar elegido por familias de zona norte para que sus hijos estudien en una de las instituciones bilingües más prestigiosas del Gran Buenos Aires: allí funcionó una de las sedes históricas del Colegio San Andrés, fundado en 1838 por inmigrantes escoceses. Pero hoy la escuela se encuentra en pleno traslado hacia su campus educativo y el lugar dará paso a uno de los desarrollos residenciales más ambiciosos que se proyectan en Vicente López.

Con una inversión de US$150 millones y sobre un predio de 14.000 m² donde actualmente funciona parte del establecimiento educativo, el masterplan del nuevo emprendimiento proyecta desarrollar tres torres residenciales con una fuerte impronta puesta en los espacios verdes y con foco wellness.

El proyecto se ubicará en una de las zonas más exclusivas y consolidadas del corredor norte: La Isla de Olivos, una microzona residencial caracterizada por sus calles arboladas, empedradas y de baja circulación vehicular, a pocas cuadras de la estación Olivos del ferrocarril Mitre, del puerto de Olivos y de la Avenida del Libertador.

La sede del Colegio St. Andrews en Olivos se convertirá en un desarrollo que contempla tres torres de lujo

La iniciativa contempla la construcción de entre 350 y 400 residencias distribuidas en tres edificios de aproximadamente 18 a 20 pisos de altura, con tipologías de dos, tres y cuatro ambientes.

“Cada torre tendrá un perfil diferente: una estará más orientada a familias, otra a personas que buscan reducir el tamaño de su vivienda sin abandonar la zona y la tercera apuntará a unidades más compactas”, explicó Sebastián Wolfshon, director comercial de WWAKE Group, quien junto a Grupo Upgrade adquirió el predio.

“Hoy no existen terrenos de esta escala y calidad en Vicente López. Hace bastante tiempo que veníamos buscando una oportunidad de estas características”, agregó el desarrollador inmobiliario.

Una de las zonas más exclusivas y consolidadas del corredor norte: La Isla de Olivos

Qué pasará con el colegio

La transformación del predio será posible gracias al proceso de unificación de sedes que viene llevando adelante el St. Andrew’s Scots School. La institución ya trasladó los niveles de jardín de infantes y primaria a su Campus San Andrés, ubicado sobre Camino de la Ribera y Uruguay, en el límite entre San Fernando y San Isidro.

Según detalló Wolfshon, actualmente solo permanece funcionando el nivel secundario en la sede histórica de Olivos y la previsión es que el colegio complete su mudanza durante los próximos años.

Mientras tanto, los desarrolladores avanzan en la elaboración del master plan definitivo y prevén iniciar la obra durante el segundo semestre de 2027, que desarrollarán por etapas.

Así será el proyecto ubicado en las tierras del Colegio San Andrés

Uno de los aspectos más distintivos será el espacio destinado al uso común. De los 14.000 m² del terreno, alrededor de 10.000 m² estarán dedicados a áreas verdes, amenities y bienestar, “lo que equivale a una manzana entera”.

“La idea es generar una sensación similar a la de vivir en un country, pero dentro de la ciudad. Hoy el nuevo lujo tiene que ver con el bienestar, el movimiento, el contacto con la naturaleza y vivir mejor durante más tiempo”, sostuvo Wolfshon.

Las vistas al río desde las torres de La Isla de Olivos

Las tres torres compartirán un gran parque central que funcionará como corazón del complejo.

La elección del lugar no es casual: la Isla constituye una excepción dentro de Olivos. “Es una zona que se comenzó a desarrollar a partir de los años 90 con edificios de categoría, muchos de ellos de gran tamaño. La construcción estuvo orientada principalmente a familias jóvenes”, explica Daniel Salaya Romera, titular de la inmobiliaria homónima.

Por su parte, Maximiliano D’Aria, director de D’Aria Propiedades, destaca que se trata de un barrio residencial consolidado, compuesto por edificios que incorporaron tempranamente amenities y seguridad privada.

Otro rasgo distintivo es su configuración urbana: el sector posee una única entrada y salida principal debido al sentido de circulación de sus calles, una característica que, según los operadores inmobiliarios de la zona, aporta un plus de tranquilidad y seguridad.

En ese contexto, el terreno del San Andrés aparece como una rareza. “No hay competencia porque prácticamente no existen lotes de esta dimensión. Es algo único. Incluso es difícil encontrar terrenos de estas características en otras ciudades”, afirmó Wolfshon.

La apuesta también “responde a una demanda creciente de residentes que buscan dejar atrás las largas horas de tránsito desde los barrios cerrados más alejados sin resignar espacios verdes ni calidad de vida”. Según los desarrolladores, además del interés local, ya comenzaron a recibir consultas de inversores provenientes de Europa y Estados Unidos.

Aunque la comercialización aún no tiene fecha definida, desde las empresas anticipan que la preventa se abrirá una vez concluido el master plan. En la zona, los desarrollos más nuevos ya superan los US$4500/US$5000 por m², valores similares a proyectos premium de Palermo.

El nuevo proyecto tendrá una duración de aproximadamente seis años

Con una duración aproximada de seis años, “el objetivo es crear una propuesta para las próximas décadas, que contemple una nueva manera de vivir la ciudad, con más bienestar y conexión con la naturaleza”, señaló Nicolás Schnaider, director comercial de Grupo Upgrade.

Los servicios incluyen piscinas, gimnasio, espacios para mascotas, sectores de recuperación física y áreas vinculadas al wellness y la longevidad. Además, el desarrollo buscará aprovechar uno de los principales atributos de la zona: las vistas abiertas y la cercanía con el río.