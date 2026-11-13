Una inmobiliaria inglesa de lujo desembarca en el país: venderá propiedades con precios que promedian los US$1,5 millones

Una casa frente a un lago en la Patagonia, un piso de estilo francés en Buenos Aires o una finca entre viñedos en Mendoza. Estas son algunas de las propiedades con las que bajo la premisa: “De Buenos Aires al mundo y del mundo a Buenos Aires”, una de las inmobiliarias internacionales referentes del real estate de lujo aterrizó en la Argentina.

Barnes International Realty anunció el inicio de sus operaciones en el país, con una oficina en el Palacio Alcorta y un plan de expansión que combina el mercado residencial de alta gama con campos, estancias, bodegas y activos hoteleros.

Y, el interés por América Latina tuvo un punto de partida familiar: años atrás, Félix miraba con su padre un mapa de las oficinas de la compañía y le preguntó por qué no estaban en la región. “Donde no hablo el idioma, no hago negocios”, fue la respuesta. Félix retrucó: “Yo lo hablo perfecto”. Su padre le dio entonces vía libre: “Bueno, Latinoamérica es tuya, adelante”.

“Muchos de nuestros clientes en Miami, Madrid, París y Nueva York ya tenían vínculos estrechos con la Argentina. Abrir una oficina en Buenos Aires fue una manera de estar más cerca de ellos”, explicó Félix de Saint Vincent, responsable de la firma para América Latina y miembro de la familia fundadora de la empresa.

Heidi Barnes, fundadora de la empresa, junto a su esposo, Thibault de Saint Vincent, actual presidente de la compañía, y sus cuatro hijos

La operación en el país arrancó con un equipo de 10 asesores y una cartera de propiedades desde los US$400.000. El ticket promedio en Buenos Aires ronda los US$1,5 millones, según indicó Eleonora Molina, cofundadora y directora de la oficina local, quien señaló que hay escasez de oferta en ese segmento. Molina junto a Mariano La Torre, socio director, y Paula Bonadeo son los socios locales de la firma.

El desembarco responde, según sus directivos, a las consultas que recibían en otras oficinas de la red. “La mejor señal viene de nuestros propios clientes. Escuchamos dónde quieren vivir, invertir o pasar parte del año, y buscamos acompañarlos en esos destinos”, sostuvo Pierre de Saint Vincent, director de BARNES Spain y cofundador de BARNES Buenos Aires.

La firma cuenta con más de 155 oficinas en 26 países y para la operación argentina, la apuesta es utilizar esa red para acercar la oferta local a potenciales compradores internacionales. “Buenos Aires tiene un mercado local con personalidad propia y una oferta de propiedades de alta gama que puede despertar interés fuera del país”, agregó Félix.

La empresa tiene sucursales por prácticamente todas las ciudades europeas

Buenos Aires, en el radar del lujo

La apertura coincide con otra novedad que la empresa anticipó durante el encuentro: Buenos Aires figura por primera vez en la previsión del BARNES City Index para 2027, en el puesto 32 entre 50 destinos. En esa proyección, encabezada por Milán, Madrid y Miami, la capital argentina se ubica después del Lago Como y antes de Sídney. El índice analiza el atractivo de los destinos para clientes de grandes patrimonios y entre los criterios utilizados para la elección aparecen la seguridad, la salud, el acceso a universidades, la movilidad, la oferta cultural, la relación entre calidad y precio y la competitividad fiscal.

Para los directivos, el interés por la Argentina se vincula con su oferta cultural, sus paisajes y la posibilidad de acceder a propiedades singulares. En Buenos Aires, la estrategia de crecimiento se da de cara a los próximos tres años y se concentrará en el corredor norte porteño y del Gran Buenos Aires y en ciudades clave del interior del país. Durante la presentación, Molina mencionó Recoleta, Belgrano, Núñez, Vicente López, San Isidro, Nordelta y Pilar.

Es clave señalar que el plan para el interior del país tiene distintos focos, por esto mismo es que las ciudades elegidas tienen su propia impronta. Por ejemplo, en la Patagonia, la firma apunta a casas junto a los lagos, estancias y propiedades vinculadas con la hotelería en Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

En Neuquén, suma el interés por la demanda de ejecutivos del sector energético y por tierras y activos asociados con la actividad de Vaca Muerta. Mientras que en Mendoza, la compañía identifica oportunidades en viñedos, bodegas y hoteles boutique de Luján de Cuyo y el Valle de Uco. Salta y Cafayate también están en el mapa, por sus fincas de altura, estancias y proyectos ligados al turismo.

Las propiedades que tienen hoy en cartera parten desde los US$400.000 Barnes International Realty

Un lujo que va más allá del real estate

Fundada en 1995 por Heidi Barnes en Londres y París, la empresa desarrolló junto con su actividad inmobiliaria servicios de asesoramiento en arte, yates y autos clásicos, además de propuestas de gastronomía y hospitalidad. Durante la presentación, Pierre explicó que el objetivo es construir una relación con el cliente que se extienda durante décadas y abarque sus intereses más allá de una compra puntual.

En la Argentina, esa estrategia incluirá consultoría de arte, exhibiciones y encuentros vinculados con la arquitectura, el vino y la gastronomía. “Hoy el verdadero lujo tiene mucho más que ver con la autenticidad, la privacidad, el tiempo, la cultura y la calidad de vida y no con la ostentación”, sostuvo Pierre. En este sentido agregó: “Ya no se trata solamente de lo que uno tiene, sino de cómo elige vivir. Y Argentina tiene algo que hoy resulta especialmente valioso: espacio, naturaleza, diversidad de paisajes y experiencias difíciles de reproducir en otros lugares del mundo”.

El ticket promedio en Buenos Aires ronda los US$1,5 millones Barnes International Realty

Molina, que tiene una trayectoria vinculada con el arte, adelantó que la operación local también tendrá asesoramiento para coleccionistas y organizará exhibiciones y encuentros.

El desembarco forma parte de un avance regional, ya que según informó la compañía, abrió en Ciudad de México en 2025 y sumó República Dominicana y la Argentina en 2026. Para diciembre prevé una apertura en Uruguay, en Punta del Este, mientras que Brasil aparece como su próximo mercado y seguirán avanzando con proyectos en otros países de América Latina.

La firma tiene una cartera superior a las 52.000 propiedades alrededor del mundo

“Cada uno de estos mercados tiene una identidad propia, una oferta inmobiliaria de alta gama y un estilo de vida que despierta el interés de nuestra clientela internacional”, aseguraron los directivos.