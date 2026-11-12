Quiénes son los arquitectos que están detrás de la impactante línea Decó

Quienes en el último tiempo hayan transitado por el barrio de Las Cañitas, más precisamente por las cercanías del Campo Argentino de Polo, seguramente se habrán sorprendido por la silueta de las dos torres que completan esa gran manzana donde caballos y jinetes suelen demostrar sus habilidades con la bocha. Decó Polo es quizás el desarrollo residencial más lujoso y especial de la ciudad, en gran medida por la alianza que su desarrolladora ABV ha hecho con la distinguida firma europea Armani/Casa.

El segmento residencial de lujo tiene en la línea Decó uno de sus exponentes más sólidos. Diseño arquitectónico en sintonía con el entorno, materiales de vanguardia y terminaciones high-end componen un “universo” que se convirtió en sinónimo de distinción. Pero, ¿quiénes están detrás de este fenómeno inmobiliario que cuida el detalle al máximo?

ABV es una desarrolladora fundada y dirigida por tres arquitectos, con 36 años de experiencia y más de 60 emprendimientos. “Desarrollos hechos por arquitectos”, resaltan casi al unísono sus tres socios: el Arq. Ioram Amsel, el Arq. Javier Vilamowski y el Arq. Mariano Boruchowicz.

Los arquitectos Mariano Boruchowicz, Javier Vilamowski y Ioram Amsel, socios de ABV, comparten un linaje familiar vinculado con lo artesanal que los llevó a desarrollar un marcado interés por los detalles.

“Mi padre y el de Mariano fueron joyeros de oficio y el de Javier ebanista. Entonces, de alguna manera, en el detalle y en el cómo saber hacer, emprendimos un camino de aprendizaje claramente y hoy siento que estamos muy desarrollados para volcarlo y ofrecerlo”, cuenta el Arq. Ioram Amsel. Partiendo de ese linaje artesanal, enseguida le fueron sumando a su arquitectura una mirada urbana y una impronta comercial que los posicionó rápidamente en el segmento de lujo. “Hace aproximadamente diez años hicimos una alianza con Armani/Casa porque queríamos trascender los límites de nuestro país y satisfacer una demanda internacional. Esa experiencia primero se desarrolló en Paraguay, con la serie Eminent, luego en Buenos Aires, y hoy sigue acompañando al universo Decó con resultados muy positivos”, complementa otro de los socios, el Arq. Javier Vilamowski.

La alianza de ABV para su línea Decó con Armani/Casa los llevó a liderar el segmento premium.

Arquitectura, entorno y diálogo con el polo

Luego del exitoso Decó Recoleta, con el que quedó inaugurada la exclusiva línea, ABV empezó a desarrollar a fines de 2022 Decó Polo. En una ubicación inmejorable, con vistas abiertas al Campo de Polo, pero también a la zona verde más extensa de la ciudad, la obra ya está en su etapa final y levanta la vara del mercado residencial de lujo de Buenos Aires. “En Decó Polo trabajamos en cómo amalgamar el entorno con la torre, diseñando un basamento que tome las alturas del barrio y tratando, dentro de una escala que es monumental, de ser muy respetuosos. Nosotros hablamos mucho, cuando empezamos a hacer los Decó, del lujo austero de Buenos Aires, del racionalismo y de una arquitectura de líneas muy puras, con piezas altamente valoradas por su calidad y por su trascendencia”, explica el Arq. Amsel.

Las dos torres de Decó Polo destacan por su arquitectura, sus terminaciones y sus vistas únicas.

El diálogo con el entorno es justamente uno de los sellos del desarrollo, que se plasma además en la plaza ya abierta que ABV diseñó en la manzana de Dorrego, Clay y Báez. “Sin lugar a duda el entorno nos inspiró. Hay muchas unidades que son pasantes y buscan cuidar y aprovechar las vistas al campo de polo, que es una pieza increíble: cinco hectáreas de verde en la mitad de Buenos Aires. Todas las unidades tienen grandes terrazas orientadas hacia el polo y las formas orgánicas de las torres dialogan con ese paisaje. Desde el interior y desde el exterior buscamos construir una relación genuina con ese entorno tan singular”, amplía el Arq. Ioram.

Según el Arq. Javier Vilamowski, para liderar el segmento de alta gama primero hay que entender qué significa ese concepto. “Lo que nosotros buscamos es la excelencia en los espacios, en los detalles, en la relación con la luz y con el entorno. Pero, sobre todo, buscamos generar un sello distintivo en nuestros desarrollos y en los amenities para ofrecer algo que trascienda lo cotidiano. La idea es satisfacer las necesidades que hoy plantea el mercado de lujo en Argentina con propuestas que realmente se diferencien”, precisa.

El showroom de Decó Polo, al borde del campo, permite apreciar el nivel de materiales y terminaciones del gran emprendimiento.

Decó House y las nuevas exigencias del segmento premium

Con Decó Polo en su etapa final, ABV decidió continuar con su línea más selecta y exclusiva en el Bajo Belgrano, en un formato muy distinto pero con el mismo concepto. Decó House, que se encuentra en etapa de pre-lanzamiento, presenta 40 residencias pensadas para habitarse como casas en tipologías de residences, houses y penthouses, que van de los 450 m² a los 850 m². El proyecto se emplaza en un terreno de media manzana de 5.400 m², en una zona donde el verde se despliega como en ninguna otra parte de la ciudad. Además, cuenta con full top amenities pensados para acompañar cada momento del día.

Con un formato distinto pero la misma calidad, Decó House es lo que se viene en el Bajo Belgrano.

“Venimos explorando una nueva manera de vivir, con baja densidad, espacios generosos y unidades muy bien curadas. Son residencias de más de 400 metros cuadrados pensadas para una calidad de vida muy sofisticada”, cuenta Ioram Amsel. “Para proyectar un edificio super premium hoy no alcanza solamente con el diseño. También hay que analizar el contexto, la ubicación y la relación con el entorno. El cliente high-end es muy exigente: demanda diseño, ubicación, paisaje, amenities y nivel de detalle”, agrega el Arq. Vilamowski.

En etapa de pre-lanzamiento, Decó House presenta 40 residencias en tipologías de residences, houses y penthouses, que van de los 450 m² a los 850 m².

Desde la tradición familiar artesanal a la arquitectura de lujo, ABV es hoy una de las desarrolladoras más prestigiosas del mercado residencial, con otros proyectos también en Puerto Madero, en el Parque de Innovación y en Paraguay. El diferencial, remarcan sus socios, es que son arquitectos. Eso los hace involucrarse en cada detalle de obra. “Participamos desde la concepción general hasta cada elemento que compone el proyecto. Eso se percibe en nuestros edificios y es un diferencial poco común en el mercado, porque muchas veces los desarrolladores tercerizan completamente el diseño. Nosotros entendemos que la arquitectura es parte central del producto”, concluye el Arq. Vilamowski.

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