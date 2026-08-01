La Odisea: estas son todas las casas de lujo que tiene el actor Matt Damon protagonista de la película

Estrenada en los cines el 16 de julio, La Odisea de Christopher Nolan narra el viaje de Odiseo, el héroe griego que se enfrenta a dioses y monstruos para regresar a Ítaca después de la Guerra de Troya.

El protagonista es el actor Matt Damon, quien una vez más interpreta a un personaje impulsado por el deseo de regresar a casa, una misión que marcó películas como Misión Rescate (2015), Interestelar (2014) y Rescatando al soldado Ryan (1998).

La coincidencia se ha convertido casi en un sello distintivo de su carrera. Sin embargo, fuera de la pantalla, Matt ya tiene una dirección asegurada, o mejor dicho, varias: según Robb Report, el actor ha construido una cartera inmobiliaria valorada en US$34 millones en Estados Unidos.

Ático en Brooklyn Heights, Nueva York

La propiedad más conocida del actor es un ático en Brooklyn Heights, adquirido en 2018 por 16,7 millones de dólares Google Earth

La propiedad más conocida del actor es un ático en Brooklyn Heights, adquirido en 2018 por US$16,7 millones.

Con 576 m², la propiedad cuenta con seis dormitorios, salas de estar, una terraza privada y vistas a Manhattan y al puerto de Nueva York.

Mansión en Bedford, Nueva York

La residencia en Bedford fue adquirida por 8,5 millones de dólares y está situada en un terreno de 5,3 hectáreas Google earth

La residencia de Matt Damon en Bedford fue adquirida en 2022 por US$8,5 millones. Situada en un terreno de 5,3 hectáreas, la propiedad incluye una casa de 668 m² rodeada de zonas verdes.

Entre sus atractivos destacan una piscina de agua salada, una cancha de tenis, un invernadero, un lago alimentado por un manantial natural, una casa en el árbol y un granero histórico.

Departamento en West Hollywood, California

El inmueble ubicado en West Hollywood tiene aproximadamente 270 m², dos dormitorios, dos baños y un aseo 8899 Beverly

En 2024, Matt Damon amplió su cartera inmobiliaria con la compra de un departamento en West Hollywood por US$8,5 millones. Diseñado por el estudio de arquitectura Olson Kundig, el inmueble tiene aproximadamente 270 m², dos dormitorios, dos baños y un aseo.

El departamento fue diseñado para potenciar la conexión entre los espacios interiores y exteriores, con paredes de cristal de suelo a techo y una terraza con vistas a las colinas de Hollywood. La residencia cuenta con una superficie exterior de 149 m².

Propiedades que quedaron atrás

Antes de consolidar su actual cartera inmobiliaria, Matt Damon poseía propiedades de lujo en California y Florida. Entre ellas se encontraba una mansión en Pacific Palisades, un barrio de Los Ángeles, adquirida en 2012 por US$15 millones y vendida en 2021 por US$18 millones.

Con una superficie de más de 1.250 m², la residencia contaba con siete dormitorios, paredes de cristal, acabados de piedra natural y una zona de ocio con piscina, spa, gimnasio y sala de cata de vinos.

Pacific Palisades es uno de los barrios más conocidos y valorados de Los Ángeles Wikimedia/CC

El actor también era propietario de un complejo frente al mar en Miami Beach, creado a partir de la unión de dos parcelas en la zona de La Gorce. Adquirido en 2005 por US$14,5 millones, el inmueble incluía una residencia principal, una casa de huéspedes, piscina, bodega, cocina exterior y aproximadamente 52 metros de frente a la Bahía de Biscayne. Vendió la propiedad en 2014 por aproximadamente US$15 millones.