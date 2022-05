El martes se inaugura el Centro Bob Dylan con una muestra sobre su vida artística

Todo indica que el martes los músicos Patti Smith, Elvis Costello y Mavis Staples formarán parte del acto de inauguración del Centro Bob Dylan, un museo en Tulsa, Oklahoma, que abarca archivos personales que celebran el legado del artista. Claro que nadie sabe si para el acto estará el ganador del Premio Nobel de Literatura de 2016. La prensa norteamericana le consultó sobre el tema al presidente de la flamante institución, Steven Jenkins, quien solo pudo confirmar que el compositor tiene “invitación abierta” para asistir cuando lo desee. ”No quiero poner palabras en su boca. Solo me puedo imaginar que pensó que le podría resultar bochornoso”, arriesgó el directivo, consciente del reconocido carácter hosco del celebrado artista y su aversión a los homenajes.

Hace cosa de un mes, Dylan, quien cumplirá 81 años el 24 de mayo, estuvo en Tulsa como parte de una gira por el país, pero no apareció por el centro cultural que lleva su nombre. En la página de la nueva institución, el Bob Dylan Center se presenta como un espacio para “educar, motivar e inspirar a los visitantes a involucrar su propia capacidad como creadores. Si bien el centro está anclado en una exhibición permanente sobre la vida y obra de Bob Dylan, también ofrece exhibiciones adicionales, programas públicos, presentaciones, conferencias y publicaciones, a través de las cuales tiene como objetivo fomentar una conversación sobre el papel de la creatividad en nuestras vidas”. El espacio cuenta con un archivo y objetos de este artista que ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo y que ha acumulado una obra singular que marcó a diferentes generaciones. Los visitantes también tendrán la posibilidad de ser productores con un estudio de grabación en donde se podrán mezclar las distintas instrumentaciones de sus canciones.

El centro albergará y exhibirá más de 100.000 tesoros culturales exclusivos creados y propiedad del compositor y cantante durante siete décadas https://bobdylancenter.com/

La fachada del edificio de tres pisos tiene un mural gigante con el rostro del artista y, en su entrada, cuenta con una escultura de metal de casi cinco metros diseñada y construida por el mismo Dylan. Sin embargo, este fue su único aporte y contacto con el museo, luego de rechazar mediante un vocero hacer comentarios sobre este Centro. Diseñado por el arquitecto norteamericano Olson Kundig, el centro albergará y exhibirá más de 100.000 tesoros culturales exclusivos que fueron propiedad del compositor y cantante durante siete décadas. El archivo abarca manuscritos de letras de algunas de las canciones más preciadas del mundo, grabaciones inéditas, representaciones cinematográficas nunca antes vistas y fotografías poco conocidas que dan cuenta de una de las figuras culturales más importantes del mundo.

“Como ávido oyente y fascinado seguidor de cada giro sorprendente e iluminador de Dylan, su trabajo me ha brindado toda una vida de placeres estéticos, desafíos confusos y una alegría profunda. Me siento honrado y emocionado de asumir este trabajo soñado, y agradezco a Steve Higgins [director general de American Song Archives, que supervisa el BDC] y a todos en ASA por esta increíble oportunidad”, dijo semanas atrás el director del centro cultural.

El archivo abarca manuscritos de algunas de las canciones más preciadas de Bob Dylan Lester Cohen - https://bobdylancenter.com/

Como es de imaginar, la apertura de este centro cultural dedicado a este poeta del rock acapara las páginas de los diarios de Estados Unidos. “En la galería principal, la vida de Dylan está retratada cronológicamente en las paredes, con fotos, carteles de conciertos reproducidos y portadas de álbumes que muestran su vida, desde su nacimiento en 1941 en Duluth, Minnesota, hasta su estatus actual como Premio Nobel, un trovador ambulante que es ‘Still on the Road’, como dice la exposición. Los oyentes con audioguías pueden detenerse para escuchar actuaciones clave, como la de su gira por Europa en 1966, cuando escandalizó a algunos fanáticos amantes del folk al sacar una guitarra eléctrica. Los visitantes también pueden escuchar las primeras influencias de Dylan, como Little Richard, en estaciones de escucha, o remezclar algunas de sus famosas pistas en un estudio de grabación simulado”, describió un reciente artículo del diario The Washington Post.

Si todo se da según lo previsto, Patti Smith, Elvis Costello y Mavis Staples estarán en la inauguración del martes. Pero, como es de prever, así como sucedió cuando le entregaron el Premio Nobel y él envió un escrito a la Academia, el huraño compositor de “Blowin’ in the Wind” no estará para el momento del corte de cinta.