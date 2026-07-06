Adiós a miles de estacionamientos en Nueva York: ahora serán ocupados por tachos de basura

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo plan para instalar contenedores de basura “Empire Bins” durante los próximos seis años. La implementación incluye eliminar casi 30.000 espacios de estacionamiento, en tanto el objetivo es erradicar las bolsas de basura en las calles.

Empire Bins en Nueva York: el plan que quitará casi 30.000 espacios de estacionamiento

La administración de Zohran Mamdani en Nueva York avanza con su plan de saneamiento en las calles de la ciudad con una medida que consiste en reemplazar las bolsas de basura por contenedores cerrados y permanentes, denominados “Empire Bins”. El sistema busca reducir los olores y limitar el acceso de los roedores.

El alcalde Mamdani avanza con la implementación del plan de tachos de basura en Nueva York para erradicar las bolsas en las calles DSNY

De acuerdo con Gothamist, la implementación del plan requeriría 66.000 Empire Bins en total; algunas unidades ya funcionan en zonas de Manhattan y Brooklyn.

Los documentos citados indican que la incorporación de estos contenedores eliminaría 29.842 plazas de estacionamiento en la vía pública para 2032. Según el DSNY, este número representa apenas el 1,52% de los 1,96 millones de estacionamientos legales en la ciudad.

El área más afectada será Manhattan, que perderá más del 6% de sus plazas de aparcamiento. En sectores del Upper East Side y Upper West Side, la pérdida podría ser del 10%, y en bloques específicos, como la calle East 76, hasta el 20%.

En otros lugares, el impacto será más leve. Staten Island solo perderá 285 espacios, mientras que áreas como Sheepshead Bay y Marine Park perderán 569 de sus más de 40.000.

La próxima zona del plan es Brooklyn Community District 2, que incluye Downtown Brooklyn, Brooklyn Heights, DUMBO y otras partes. Los administradores de edificios con 10 o más unidades tienen hasta el 31 de julio para registrarse. La transición en esta parte comenzará en otoño.

“En la ciudad más rica del país más rico de la historia, ningún neoyorquino debería tener sus aceras cubiertas de basura”, declaró Mamdani en una rueda de prensa en abril en la que promocionó la iniciativa.

La eliminación del estacionamiento en Nueva York para la instalación de contenedores afectará de diferentes formas a los distritos DSNY

Cómo afectará a Manhattan y otros barrios la pérdida de espacios por los Empire Bins

Las estimaciones señalan que los propietarios de autos en las zonas más afectadas de Manhattan que pierdan su lugar en la calle tendrían que pagar unos 270 dólares adicionales al mes por estacionamiento fuera de la vía pública. En su informe, el DSNY sostuvo que estos residentes suelen tener ingresos superiores a la media y pueden permitirse el gasto.

Sin embargo, no todos los habitantes están de acuerdo. En diálogo con Gothamist, Julius Ubarri, de 30 años y residente de Sheepshead Bay, cuestionó la validez de la medida. “Eliminar el estacionamiento solo va a ser una crisis”, sentenció.

Desde su lugar, el portavoz del DSNY, Joshua Goodman, aseguró que este sistema ya demostró tener éxito en las partes de la Gran Manzana en las que está en funcionamiento. “Este programa ha demostrado ser extremadamente popular en West Harlem, y en un gran número de distritos, la reutilización del espacio público necesaria para finalmente dejar de obligarnos a vivir rodeados de montones de bolsas de basura malolientes y repugnantes estará en el rango del 4% al 5%”, expresó.

Empire Bins en NYC: acceso con tarjetas, edificios alcanzados y camiones de carga lateral

Los contenedores Empire Bins tendrán un sistema de acceso restringido que apunta a evitar que se arrojen desechos aleatorios que dificulten el trabajo de los recolectores. Los inmuebles con 31 o más unidades recibirán automáticamente estos tachos en la calle, que serán vaciados por una nueva flota de camiones de basura de carga lateral.

Por otra parte, el personal de los edificios será el encargado de tener las tarjetas de acceso específicas para abrir los contenedores, informó el DSNY en un comunicado. A su vez, los inmuebles con entre 10 y 30 unidades podrán elegir entre que se les asigne un Empire Bin o utilizar contenedores más pequeños con ruedas, como ya se exige a todas las propiedades con entre una y nueve unidades en toda la ciudad.

El plan de Mamdani para reemplazar estacionamientos por contenedores de basura

Las autoridades afirmaron que durante el último año se colocaron aproximadamente 1100 Empire Bins en el Distrito Comunitario 9 de Manhattan (Hamilton Heights, West Harlem y Morningside Heights).

Tras completar el Distrito Comunitario 2 de Brooklyn, el DSNY comenzará a planificar la expansión de 2027, que incluirá los siguientes distritos:

Distrito Comunitario 2 del Bronx (Hunts Point, Longwood).

Distrito Comunitario 5 del Bronx (University Heights, Mount Hope, Morris Heights, Fordham Heights).

Distrito Comunitario 2 de Queens (Sunnyside, Hunters Point, Woodside).

Distrito Comunitario 2 de Manhattan (West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village, Nolita).

Distrito Comunitario 8 de Brooklyn (Prospect Heights, Crown Heights, Weeksville).

Distrito Comunitario 1 de Staten Island (Costa Norte).