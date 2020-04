Las ventas, totalmente suspendidas por el coronavirus Crédito: La Nacion

Carla Quiroga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 15:36

"Me llamó un colega llorando, literal, no pudo pagar el alquiler de su casa ni el del local de su negocio. Y me dijo que le queda comida para tres días", relata angustiado un broker inmobiliario con años en el sector haciendo referencia al impacto que genera el coronavirus en la venta de propiedades.

La desazón invade a un sector que ya venía de capa caída. Enero de este año fue el peor en ventas en 20 años : con un total de 1390 operaciones, cayeron un 31,5% en comparación con el mismo período del año anterior y un 57,5% con respecto a diciembre de 2019, según el relevamiento que realiza Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, desde las cámaras que representan al sector trabajaron en protocolos para que, una vez autorizada, la actividad se retome sin riesgo de contagio. Proponen desde una menor cantidad de empleados en los locales hasta una limpieza profunda de los inmuebles a mostrar antes de cada visita.

"Enviamos notas a todos los gobernadores y con copia a intendentes. Estamos esperamos respuestas", afirma Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), entidad que nuclea a los martilleros públicos de todo el país. En la misma línea, Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios (Cucicba), que agrupa a los profesionales de la ciudad de Buenos Aires, le hizo llegar al Presidente el protocolo elaborado. Busca la forma de que el Gobierno habilite a los inmobiliarios a abrir dos veces por semana un par de horas .

Pepe expone como ejemplo a Pergamino y Carlos Casares, dos localidades en las que la medida estaría funcionando. "La propuesta se la hicimos a través de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba)", comenta.

Las ventas, totalmente suspendidas por el coronavirus Crédito: La Nacion

Otro tema que preocupa es el cobro de los alquileres. En este sentido, Cucicba le hizo llegar una carta al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para pedirle que habilite la posibilidad de que los corredores inmobiliarios puedan abrir una cuenta recaudadora por cuenta y orden de terceros . "Hoy, si a una inmobiliaria le depositan todos los montos de los alquileres en su cuenta bancaria, luego la AFIP le cobra Ganancias por un dinero que no es propio. A eso se suma Ingresos Brutos, que se le paga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", relata el presidente de la Colegio, quien también está pidiendo créditos con tasas bajas . "Después de todo esto, no sé cuántas inmobiliarias quedarán en pie", adelanta.

En enero, el mercado registró el vigésimo mes consecutivo con caída en la medición interanual. El número es aún más bajo del registrado en enero de 2002, en plena crisis. "En ese momento se efectuaron 1678 compraventas, un 20% más que en enero de este año", relata Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal .

Hasta ahora, el mes de menor performance había sido enero de 2015, en pleno cepo cambiario, con 1629 escrituras, 17% más que el número que arrojó la última medición . Además, de acuerdo con el Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal, 2019 fue el peor año desde 1980. "En el medio pasó una guerra, una hiperinflación y el fin de la convertibilidad, entre otros hitos que podrían haber complicado mucho más al mercado", relata José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

Por otra parte, los brokers también están pidiendo que e l Colegio de Escribanos pueda funcionar en algún formato para poder certificar a distancia y permitir actos públicos, como por ejemplo los boletos, y que se disponga de una guardia en el Registro de la Propiedad Inmueble que permita obtener los informes de dominio e inhibiciones de manera remota. "Entendemos que el problema no es que la gente no quiera o no pueda comprar, sino que, por el momento, no tiene las herramientas necesarias", finaliza Miguel Ludmer, director de la inmobiliaria Interwin.