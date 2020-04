Las inmobiliarias ya se preparan para el día después del coronavirus

Leandro Murciego Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 09:55

La aparición del coronavirus cambió todos los hábitos sociales y económicos, no solo en la Argentina sino también en el mundo. Esta pandemia, que recorrió casi todo el planeta en unos pocos meses, genera la expectativa y ansiedad de cómo será el día después. "Éste es un cambio social totalmente impensado. A nivel humano, logró vincularnos con valores que parecen que hace mucho tiempo habíamos olvidado. Indudablemente, dejará enseñanzas de todo tipo: humanas, laborales y hasta económicas. Éste, sin dudas, es un antes y un después , y nos pone de manifiesto que debemos trabajar en equipo y con un objetivo claro: el bien común ...", comentó emocionado Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), entidad que nuclea a los martilleros públicos de todo el país y que acaba de sacar un protocolo sanitario para el sector.

Este documento se elaboró en menos de 94 horas y se gestó luego de la charla con los referentes del sector de las 24 provincias argentinas que integran esta entidad. " Fue un trabajo a contrarreloj que culminó en lineamientos básicos que pueden ser aplicados en todas las inmobiliarias de todo el territorio nacional. Para ello realizamos muchas reuniones virtuales y fuimos determinando una serie de prioridades que tuvieran en cuenta primero, la seguridad sanitaria de la comunidad y, luego, que permitieran poner en marcha el circuito económico inmobiliario nacional", relató Bennazar y agregó que "el protocolo prevé que las inmobiliarias a nivel nacional sean atendidas, en una primera etapa, solo por sus dueños o por los responsables eventualmente designados por el titular de la firma. Por otro lado, el comercio deberá contar con alcohol en gel para que puedan hacer uso de él no sólo los empleados sino también los clientes. Además, se exige que el lugar esté limpio y desinfectado. Otro punto importante es que, en la oficina, debe haber un baño en buenas condiciones sanitarias, es decir limpio y desinfectado a disposición de los visitantes".

El titular de la CIA aclaró que las inmobiliarias no estarán abiertas a todo el público. " El ingreso de los visitantes al establecimiento solo será permitido previa higiene con alcohol en gel . Los adultos mayores, embarazadas y niños o cualquier persona que pertenezca a grupos de riesgo no podrá entrar en las inmobiliarias . Un dato no menor es que cada local deberá contar con un cartel informativo del protocolo vigente", detalló.

El horario de atención de las inmobiliarias será el que determinen las autoridades nacionales y se prevé que allí se realicen actividades específicas como: pago y cobro de alquileres, entrega de llaves para nuevas locaciones y acciones que sean esenciales para la concreción de una operación de compra-venta inmobiliaria.

Por otro lado, insta a fomentar el pago electrónico y los depósitos bancarios , con el fin de descongestionar la afluencia del público en los espacios físicos.

Respecto a las visitas a los inmuebles que están en venta, explicó que deberán limpiarse y desinfectarse antes, durante y después del ingreso de cada potencial interesado . Por otro lado, en la unidad deberá haber alcohol en gel y un baño en condiciones para el lavado de manos tanto del personal de la firma inmobiliaria como de los que la visiten. "Siempre y bajo todas las circunstancias, se solicita que los empleados de la firma inmobiliaria mantengan la distancia social en todo momento. En el caso de que deban utilizarse ascensores para acceder a los inmuebles, su uso deberá ser individual", aclaró el titular de la CIA.

Durante esta etapa de salida de la pandemia, la CIA insta a las inmobiliarias a promover el uso de las nuevas tecnologías para invitar al público a hacer recorridos de propiedades de manera virtual. "Por otro lado, se le pedirá al Gobierno la implementación de la firma electrónica en el corto plazo, de forma simple y sencilla. Hoy, desde nuestra entidad, estamos en condiciones de comenzar con la digitalización casi total para el sector. Algo que, sin dudas, cambiará la manera de trabajar. Para implementarlo, solo estamos necesitando la aprobación del mercado. La herramienta ya está para ser puesta en práctica. Indefectiblemente, esta pandemia aceleró la transformación del sector", reconoció Bennazar. El documento, que se presentó en las últimas horas al Ministerio de Hábitat de la Nación fue pensado como una alternativa de salida paulatina de la cuarentena. " Este protocolo intenta dar respuestas mínimas a todos los asociados el país. Cada entidad regional adaptará esta norma a sus necesidades, dando forma a principios o normas de trabajo propias ", concluyó el referente.

En la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios (Cucicba), entidad que agrupa a los profesionales del sector, plantea un protocolo sanitario con algunas medidas diferentes . "Estamos pensando en cuidar al público y a los empleados. Este protocolo, enviado al Gobierno Nacional fue pensado con el fin de que sea una norma rectora una vez que las autoridades aprueben la reapertura de las inmobiliarias", relató Armando Pepe, titular de Cucicba. El documento está basado en cuatro puntos: personal, limpieza de los locales, distanciamiento social y visitas a los inmuebles. " A diferencia del documento de la CIA, estipula que cada espacio comercial sea atendido por dos empleados para: uno para tareas administrativas y otro para limpieza ", detalló Pepe.

El distanciamiento social es vital, por lo que se recomienda un ingreso de público limitado. "La cantidad de ingresos al local dependerá de la cantidad de los metros cuadrados que éste tenga; por lo que se hace muy difícil hablar de un número promedio de visitantes. Lo que se recomienda es respetar las distancias sociales establecidas para la cuarentena. El protocolo prevé que en todas las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires se impida el acceso a las personas que no acepten desinfectarse las manos ", aclaró Pepe, quien manifestó su preocupación por la situación del sector. " No hay mercado ni precios. Por ende, no hay operaciones. A esto se le suma, en muchos casos, la imposibilidad de cobrar alquileres . Es decir, no existen muchas formas de subsistencia económica para los inmobiliarios", finalizó.