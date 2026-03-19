Ley de Propiedad Horizontal: 4 conflictos típicos en edificios y cómo se resuelven sin juicio

La vida en un edificio suele presentarse como una solución práctica para miles de familias, pero también implica convivir bajo un marco legal específico: la Ley de Propiedad Horizontal. Ese régimen establece derechos y obligaciones para propietarios, inquilinos, administradores y consorcios. Sin embargo, aun con reglas claras, los conflictos aparecen. Lo interesante es que la mayoría no termina en tribunales. Por el contrario, existen mecanismos ágiles y relativamente económicos para resolverlos antes de llegar a un juicio, que suele ser largo, costoso y desgastante para todos los involucrados.

El uso de los espacios comunes

Uno de los conflictos más frecuentes es el uso indebido de espacios comunes. Terrazas convertidas en jardines privados, pasillos ocupados con bicicletas o bauleras improvisadas en áreas de circulación son situaciones habituales. La ley establece que las partes comunes pertenecen a todos los copropietarios y su uso debe ser equitativo. Cuando surge un desacuerdo, el primer paso es la intimación formal del administrador, quien debe advertir al infractor y solicitar la restitución del espacio. Si la conducta persiste, el consorcio puede aplicar multas previstas en el reglamento de copropiedad. En la mayoría de los casos, la combinación de advertencia y sanción económica logra encauzar el conflicto sin necesidad de avanzar hacia una demanda judicial.

Los conflictos más frecuentes son sobre el uso de los espacios comunes de los edificios

Los ruidos molestos

Otro foco de tensión recurrente son los ruidos molestos. Fiestas, música a volumen alto, obras fuera de horario o incluso mascotas que ladran de manera constante generan fricciones que pueden escalar rápidamente. La normativa establece horarios de descanso y límites razonables de convivencia, pero la clave para evitar un litigio es la intervención temprana. El administrador suele actuar como mediador, promoviendo un acuerdo entre las partes. Cuando la situación se vuelve reiterada, muchos consorcios recurren a la mediación comunitaria, un servicio gratuito o de bajo costo que ofrece el Gobierno de la Ciudad y que permite que un tercero neutral facilite un entendimiento. La experiencia muestra que, al poner a las partes frente a frente en un ámbito controlado, la mayoría de los casos se resuelve con compromisos concretos y verificables.

Deudores de expensas

Las expensas impagas constituyen otro de los grandes clásicos de la vida consorcial. Aunque la vía judicial existe y es efectiva, también es lenta y costosa. Por eso, los administradores suelen agotar antes todas las instancias de negociación. La ley habilita planes de pago, acuerdos de refinanciación y la aplicación de intereses punitorios. En muchos edificios, la simple comunicación transparente del estado financiero del consorcio y el impacto que tiene la morosidad en los servicios comunes ayudan a que los deudores regularicen su situación. Cuando esto no alcanza, la mediación prejudicial obligatoria —un paso previo a cualquier juicio civil— suele funcionar como un espacio para acordar un cronograma de pago sin llegar a una sentencia.

Las malditas filtraciones

El cuarto conflicto típico es el de las filtraciones entre unidades. Techos que gotean, paredes húmedas o pérdidas en cañerías internas generan discusiones sobre quién debe hacerse cargo de la reparación. La Ley de Propiedad Horizontal distingue entre daños provenientes de partes comunes y daños originados en una unidad funcional. Determinar el origen es clave, y por eso muchos consorcios recurren a peritos o plomeros matriculados para obtener un diagnóstico objetivo. Con ese informe, el administrador convoca a las partes para acordar la reparación y el modo de pago. En la mayoría de los casos, el conflicto se resuelve con la intervención técnica adecuada y un acuerdo entre vecinos, evitando así un proceso judicial que podría extenderse durante meses.

La humedad y filtraciones entre los departamentos es otro conflicto recurrente entre vecinos

La experiencia demuestra que, aunque los edificios concentran intereses diversos y personalidades distintas, la mayoría de los conflictos puede resolverse con herramientas de diálogo, mediación y gestión administrativa. La Ley de Propiedad Horizontal ofrece un marco claro, pero su aplicación cotidiana depende de la voluntad de las partes y de la capacidad del administrador para actuar como articulador. Evitar el juicio no solo ahorra tiempo y dinero: también preserva la convivencia, un valor esencial cuando la vida cotidiana se comparte pared de por medio.