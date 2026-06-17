Oceana Nordelta: una propuesta residencial entre el delta y la ciudad

Si algo caracteriza a Nordelta es el hecho de que su crecimiento ha sabido convivir con el paisaje natural del delta. En ese entorno de naturaleza y confort urbano surge un desarrollo que reúne ambas dimensiones en un mismo concepto de vida. Se llama Oceana Nordelta y se ubica a pocos minutos del nuevo Nordelta Centro, cerca del acceso y dentro de un exclusivo predio de 23.000 metros cuadrados, rodeado de barrios de casas.

.

Con vistas abiertas al gran lago central y un paisaje que se extiende de forma natural hasta el Delta del Paraná, el proyecto propone una experiencia residencial atravesada por el agua, la vegetación y la amplitud visual. Por eso el entorno escala en el ranking como uno de sus principales atributos: reflejos sobre la laguna, costas bordeadas de juncos y una identidad marcada por la vida náutica y el contacto con la naturaleza.

El proyecto se levanta a orillas del gran lago central, junto al tradicional Nordelta de casas y jardines.

“Agua y arte”: el sello de identidad de Oceana

El desarrollo despliega un concepto basado en dos ejes centrales: el agua y el arte. Oceana Nordelta continúa una línea residencial presente en Bal Harbour, Key Biscayne y Puerto Madero –todos desarrollos de Consultatio– siempre con foco en la ubicación, el diseño arquitectónico, la calidad constructiva y los criterios de sustentabilidad. En este caso, la firma trabajó junto al Grupo Acqua.

La propuesta busca reinterpretar la relación entre vivienda y entorno, con espacios pensados para integrarse visual y funcionalmente al paisaje.

Diversas obras site especific se ubican en los espacios comunes. Aquí, "Las esporas de hongos pueden sobrevivir en el vacío del espacio", de la artista argentina Ad Minoliti (2025).

Ventanas, terrazas y patios generan amables sombras y hacen más intensa la sensación de habitar en una casa, sin perder de vista el lago entre jardines y el gran delta del Paraná.

Una arquitectura abierta al entorno

El edificio fue concebido con una estructura que privilegia la entrada de luz natural y la ventilación cruzada. Las curvas y contracurvas de su diseño generan espacios exteriores equilibrados tanto hacia el acceso principal como hacia el frente de agua.

En el sector con vistas a la laguna se encuentra una pileta de grandes dimensiones, jardines de vegetación abundante, un muelle privado y senderos peatonales que recorren todo el borde del terreno. La propuesta incorpora además infraestructura sustentable integrada desde el diseño original del proyecto.

La particular forma del edificio, con curvas y contracurvas, organiza espacios exteriores equivalentes, hacia la entrada sobre el Este, y sobre el lago en el Oeste, alojando una pileta de proporciones únicas, muelle, jardines de vegetación tupida, y un recorrido completo en todo el contorno del terreno para caminar al borde del lago central.

Una experiencia residencial con espíritu de casa

Uno de los diferenciales del desarrollo es la búsqueda de una experiencia residencial que retome características propias de las casas tradicionales de Nordelta. Las unidades (que van desde una planta hasta un formato dúplex) presentan proporciones amplias, alturas interiores destacadas y espacios exteriores privados.

“Muchos clientes quieren conservar la calidad de vida de una casa, pero con mayor practicidad”, explican desde Consultatio. Galerías conectadas con jardines y pileta propia, terrazas abiertas, patios y grandes ventanales buscan potenciar la sensación de amplitud y conexión con el paisaje. Desde las unidades, en tanto, las visuales se abren hacia el lago, Tigre y el Delta del Paraná.

La pileta cubierta climatizada rodeada de verde, entre los amenities de Oceana Nordelta.

Tipologías amplias y foco en el bienestar

El proyecto contempla distintas configuraciones residenciales: townhouses de 3 y 4 ambientes con parque y pileta, penthouses de 3, 4 y 5 ambientes con terraza y pileta, además de departamentos de 2 a 5 ambientes.

Los espacios interiores fueron pensados para privilegiar la privacidad, la ventilación natural y la independencia entre áreas sociales y dormitorios. Cocinas conectadas a patios con parrilla, galerías orientadas hacia el lago y ambientes apaisados con doble orientación forman parte de una propuesta que pone el foco en el confort cotidiano.

El equipamiento incorpora diseño contemporáneo, materiales de primera calidad, tecnología aplicada al bajo consumo energético y soluciones vinculadas a la sustentabilidad.

Las unidades, de una planta o en dúplex, retoman el tipo de ambiente, las actividades y el carácter de las casas de Nordelta, incluyendo alturas y proporciones interiores fuera de lo común.

Servicios para una vida integrada

Entre los amenities y servicios que ofrece el desarrollo se destacan el muelle privado con mirador hacia la laguna, piletas exteriores y cubierta climatizada, gimnasio equipado, salón de relax y yoga, salas de coworking, SUM con cocina independiente, laundry y estacionamiento de cortesía.

Además, Oceana Nordelta cuenta con certificación sustentable EDGE, un estándar orientado a promover edificios con mayor eficiencia en el uso de energía y recursos.

En una ciudad que desde su lanzamiento en 1999 consolidó un crecimiento sostenido, apoyado en la combinación entre infraestructura, servicios y naturaleza, este proyecto busca posicionarse como una nueva alternativa residencial que combina privacidad, diseño y vida frente al agua.

Conocé más en www.oceananordelta.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.