Por qué cada vez más argentinos eligen vivir en cooperativas de vivienda

Las cooperativas de vivienda se han vuelto un fenómeno inmobiliario que suena cada vez más fuerte entre las opciones residenciales. Y es que frente a un mercado que no siempre ofrece herramientas de crédito accesibles para algunos sectores, muchas personas eligen juntarse, organizarse y autogestionar su propiedad.

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¿En qué consiste una cooperativa de vivienda?

Se trata de una iniciativa basada en la autogestión: los futuros habitantes se organizan, aportan cuotas periódicas y participan de las decisiones sobre el diseño, la construcción y la administración de un complejo habitacional. Los costos se reducen, ya que elimina intermediarios y aprovecha una economía de escala. En definitiva, construir colectivamente permite pagar valores muy inferiores a los del mercado.

Sin embargo, el crecimiento del modelo no se explica solo por la cuestión financiera. Quienes eligen esta modalidad destacan su dimensión comunitaria: la vida cooperativa fomenta vínculos de solidaridad, participación y responsabilidad compartida. En muchos casos, los edificios o barrios resultantes incorporan espacios comunes, áreas de trabajo, huertas o servicios gestionados por los propios vecinos. La idea de “habitar” va más allá de la unidad individual para mejorar la calidad de vida general y fortalecer la cohesión social. Para familias jóvenes, trabajadores informales o adultos mayores, esta lógica ofrece una red de apoyo que difícilmente se encuentra en el mercado tradicional.

El avance de las cooperativas también está vinculado a transformaciones culturales. La Argentina es un país con una larga tradición de organización social, por lo que la autogestión es una herramienta conocida y valorada. La crisis habitacional, profundizada por la inflación y la falta de créditos hipotecarios accesibles, aceleró la búsqueda de soluciones alternativas. Y, en ese escenario, las cooperativas se consolidaron como una opción viable, legalmente reconocida y con resultados concretos en distintas provincias.

Los estafadores le entregan a los crédulos compradores las llaves y el título de propiedad de la casa. Getty Images

No todo es “color de rosa”

A pesar de su crecimiento, el modelo enfrenta desafíos. La falta de financiamiento estable, la burocracia para acceder a tierras y la necesidad de mayor acompañamiento estatal limitan la expansión. También persisten prejuicios sobre la vida cooperativa, asociados a precariedad o informalidad.

Sin embargo, los proyectos terminados y habitados muestran edificios modernos, barrios planificados y comunidades que funcionan con reglas claras y participación activa. En muchos casos, los costos finales de construcción resultan entre un 30 y un 50 por ciento más bajos que los del mercado, lo que refuerza su atractivo en tiempos de incertidumbre económica.

La elección de vivir en cooperativas de vivienda se convirtió, para miles de argentinos, en una respuesta pragmática y a la vez ideológica frente a un problema estructural. No se trata solo de abaratar costos, sino de recuperar la idea de que la vivienda es un derecho y que su acceso puede organizarse de manera colectiva. En un país donde la casa propia es símbolo de estabilidad y proyecto de vida, las cooperativas ofrecen un camino posible en medio de un panorama complejo.