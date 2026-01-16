Si te mudás a este lugar a 4 horas de Nueva York te dan hasta US$12.000

Se volvió tendencia en Estados Unidos que algunos sitios tienten a nuevos residentes con dinero para que se vayan a vivir allí, y, en ese marco, hay un estado que se encuentra a solo cuatro horas de Nuevo York en avión y ofrece hasta US$12.000 a todo aquel que se mude a su región.

Virginia Occidental está dando ese monto a las personas que se muden allí, a través del programa Ascend West Virginia. De hecho, según indica el sitio web oficial de este proyecto, hay más incentivos que los beneficiarios pueden aprovechar para su día a día.

Una vista de los paisajes montañosos que rodean los pueblos que participan del programa Ascend West Virginia

Más allá de la compensación económica, estos son los otros beneficios que promete Virginia Occidental por vivir allí:

Recreación al aire libre gratuita: ofrecen un año de actividades gratuitas que pueden servir para despejar la mente y mover el cuerpo, como por ejemplo rafting, esquí alpino, todoterreno, escalada, entre otros.

ofrecen un año de actividades gratuitas que pueden servir para despejar la mente y mover el cuerpo, como por ejemplo rafting, esquí alpino, todoterreno, escalada, entre otros. Espacio de coworking: los participantes del programa también tendrán acceso sin costo alguno a un espacio de coworking en el corazón de un vibrante pueblo de montaña, lo que les brindará la posibilidad de alejarse cuando quieran de la oficina en casa y cambiar los aires.

los participantes del programa también tendrán acceso sin costo alguno a un espacio de coworking en el corazón de un vibrante pueblo de montaña, lo que les brindará la posibilidad de alejarse cuando quieran de la oficina en casa y cambiar los aires. Programación social: cuentan con eventos como el tour “Country Roads”, un viaje de bienvenida enfocado en la naturaleza, completamente gratis. Estas actividades le permitirán explorar los lugares más “emblemáticos” de Virginia Occidental.

cuentan con eventos como el tour “Country Roads”, un viaje de bienvenida enfocado en la naturaleza, completamente gratis. Estas actividades le permitirán explorar los lugares más “emblemáticos” de Virginia Occidental. Desarrollo profesional y asistencia empresarial: otros de sus atractivos ofrecimientos son los programas profesionales y empresariales con los que se puede obtener una Certificación de Trabajador Remoto o Gerente Remoto a través de la Facultad de Negocios y Economía John Chambers de la Universidad de Virginia Occidental.

otros de sus atractivos ofrecimientos son los programas profesionales y empresariales con los que se puede obtener una Certificación de Trabajador Remoto o Gerente Remoto a través de la Facultad de Negocios y Economía John Chambers de la Universidad de Virginia Occidental. Mejora y desarrollo de activos de recreación al aire libre: aseguran que el estado está invirtiendo millones de dólares para brindar la mejor experiencia a sus residentes en cuanto a las recreaciones al aire libre que ofrece.

¿Cómo inscribirse al Ascend West Virginia?

Según su sitio web oficial, quienes quieran inscribirse al programa Ascend West Virginia que ofrece US$12.000 y más beneficios por vivir en Virginia Occidental, simplemente deben ingresar a la página y completar todos los datos que les pidan para verificar si son o no elegibles.