Si te mudás a este lugar a 4 horas de Nueva York te dan hasta US$12.000

Busca atraer nuevos residentes con incentivos económicos y acceso gratuito a espacios de coworking
- 2 minutos de lectura'
Se volvió tendencia en Estados Unidos que algunos sitios tienten a nuevos residentes con dinero para que se vayan a vivir allí, y, en ese marco, hay un estado que se encuentra a solo cuatro horas de Nuevo York en avión y ofrece hasta US$12.000 a todo aquel que se mude a su región.
Virginia Occidental está dando ese monto a las personas que se muden allí, a través del programa Ascend West Virginia. De hecho, según indica el sitio web oficial de este proyecto, hay más incentivos que los beneficiarios pueden aprovechar para su día a día.
Más allá de la compensación económica, estos son los otros beneficios que promete Virginia Occidental por vivir allí:
- Recreación al aire libre gratuita: ofrecen un año de actividades gratuitas que pueden servir para despejar la mente y mover el cuerpo, como por ejemplo rafting, esquí alpino, todoterreno, escalada, entre otros.
- Espacio de coworking: los participantes del programa también tendrán acceso sin costo alguno a un espacio de coworking en el corazón de un vibrante pueblo de montaña, lo que les brindará la posibilidad de alejarse cuando quieran de la oficina en casa y cambiar los aires.
- Programación social: cuentan con eventos como el tour “Country Roads”, un viaje de bienvenida enfocado en la naturaleza, completamente gratis. Estas actividades le permitirán explorar los lugares más “emblemáticos” de Virginia Occidental.
- Desarrollo profesional y asistencia empresarial: otros de sus atractivos ofrecimientos son los programas profesionales y empresariales con los que se puede obtener una Certificación de Trabajador Remoto o Gerente Remoto a través de la Facultad de Negocios y Economía John Chambers de la Universidad de Virginia Occidental.
- Mejora y desarrollo de activos de recreación al aire libre: aseguran que el estado está invirtiendo millones de dólares para brindar la mejor experiencia a sus residentes en cuanto a las recreaciones al aire libre que ofrece.
¿Cómo inscribirse al Ascend West Virginia?
Según su sitio web oficial, quienes quieran inscribirse al programa Ascend West Virginia que ofrece US$12.000 y más beneficios por vivir en Virginia Occidental, simplemente deben ingresar a la página y completar todos los datos que les pidan para verificar si son o no elegibles.
