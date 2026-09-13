Uno por uno: el ranking de precio de las cocheras de CABA en septiembre 2026

El mercado de cocheras en la ciudad de Buenos Aires mantiene en septiembre 2026 una estructura de precios muy marcada por la ubicación. La demanda sigue concentrándose en los barrios de mayor densidad y circulación, pero también en aquellos donde estacionar en la vía pública es prácticamente imposible.

Con los valores publicados en Zonaprop como referencia, el ranking muestra diferencias muy amplias entre las zonas premium y los barrios más accesibles, tanto en venta como en alquiler mensual.

Las cocheras más caras

En el primer lugar del ranking aparece Puerto Madero, que concentra las cocheras más caras de la ciudad. Las publicaciones recientes muestran cocheras simples entre US$35.000 y US$45.000, especialmente en torres sobre Juana Manso, Azucena Villaflor y Marta Lynch. En edificios corporativos o complejos de doble torre, los espacios XL o dobles pueden alcanzar US$55.000 a US$60.000, un valor que refleja tanto la calidad del edificio como la demanda sostenida de estacionamiento en la zona. El alquiler mensual también es el más alto de la ciudad, con valores que rondan entre $180.000 y $250.000, y que pueden superar esa cifra en unidades de mayor tamaño.

En segundo lugar se ubica Palermo, donde la demanda de cocheras sigue siendo muy alta por la densidad de edificios y la dificultad para estacionar en la vía pública. En sectores como Palermo Hollywood y Las Cañitas, las cocheras cubiertas en edificios residenciales de categoría se publican entre US$5000 y US$35.000. Es habitual encontrar avisos en torres sobre avenidas como Santa Fe, Juan B. Justo o Luis María Campos dentro de ese rango. Las unidades dobles o espacios aptos para camionetas pueden superar los US$40.000, especialmente en edificios con seguridad 24 horas. En alquiler, los valores se ubican entre $120.000 y $180.000 mensuales, dependiendo del nivel de seguridad y del tipo de acceso.

La demanda de cocheras es muy alta en CABA

Belgrano y Núñez conforman el tercer escalón del ranking. En estas zonas, las cocheras cubiertas en edificios residenciales cercanos a avenidas como Cabildo, Libertador o Crisólogo Larralde suelen publicarse entre US$15.000 y US$25.000. Es frecuente ver avisos de cocheras en primer subsuelo de edificios de los años noventa o dos mil con valores cercanos a US$18.000 a US$22.000, mientras que unidades más económicas, sin amenities y con acceso por rampa simple, pueden ubicarse alrededor de US$15.000. Los alquileres mensuales se mueven entre $100.000 y $150.000, con variaciones según el edificio y la ubicación exacta.

Los precios intermedios

En el rango medio del mercado se encuentran Caballito, Almagro y Villa Crespo. Allí, las cocheras cubiertas en edificios de vivienda se ofrecen entre US$10.000 y US$18.000. Es habitual encontrar publicaciones sobre avenidas como Rivadavia, Díaz Vélez o Corrientes con valores cercanos a US$12.000 a US$14.000, en edificios con portería o vigilancia nocturna. Las unidades más amplias o con mejor circulación interna pueden alcanzar los US$16.000 a US$18.000. En alquiler, los valores se ubican entre $90.000 y $130.000 mensuales, dependiendo del nivel de seguridad y del subsuelo.

Las más económicas del mercado

Más abajo en la escala aparecen las cocheras del Microcentro, Monserrat y San Nicolás. En estas zonas, donde la actividad comercial y de oficinas sigue siendo intensa, las cocheras en edificios exclusivamente destinados a estacionamiento o en subsuelos de torres de oficinas suelen publicarse entre US$7000 y US$12.000. Es común ver avisos en calles como Maipú, Esmeralda o Tucumán con valores cercanos a US$8.000 a US$10.000, en edificios con acceso por rampa y vigilancia diurna. Los alquileres mensuales se ubican entre $70.000 y $110.000, dependiendo del edificio y del horario de vigilancia.

En el microcentro se encuentran precios bajos para comprar cocheras

En el tramo más accesible del ranking aparecen Balvanera, Once, Flores y Floresta. En Balvanera y Once, las cocheras en edificios mixtos suelen publicarse entre US$6000 y US$10.000, con avisos frecuentes en calles como Rivadavia, Mitre o Pueyrredón. En Flores y Floresta, las cocheras en edificios de vivienda sin amenities pueden ubicarse entre US$5000 y US$7000, especialmente en calles internas alejadas de las avenidas principales. Los alquileres en estas zonas se mueven entre $60.000 y $90.000 mensuales, lo que las convierte en opciones accesibles tanto para usuarios como para pequeños inversores.