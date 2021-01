Verano 2021. El plan de ARBA para detectar metros cuadrados construidos sin declarar

La Agencia de Recaudación de Impuestos de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció que ya comenzó el Operativo Verano 2021, que abarcará distintos municipios de la Costa Atlántica y el AMBA. A partir de controles viales en los principales accesos a los balnearios bonaerenses (ya se están realizando en el acceso a Pinamar y en la Ruta 11 Interbalnearia), la agencia gubernamental pretende detectar deudas, incumplimientos e irregularidades en relación al Impuesto al Automotor y al Inmobiliario, principalmente. Además, avisaron que el operativo continuará hasta mediados de febrero.

“Lo que hacemos es seleccionar, con un criterio de valuación fiscal, autos de alta gama, y chequeamos si tienen deuda acumulada. Les damos la posibilidad de pagar en el momento o bien les notificamos la deuda para que se pongan al día. Si el monto de deuda es elevado podemos secuestrar”, dijo Cristian Girard, Director Ejecutivo de ARBA. Asimismo, agregó que se sumarán controles para detectar metros cuadrados sin declarar, “sobre todo de segmentos de alto poder adquisitivo, sean piletas, complejos, edificios de lujo”. Ayer, ejemplificaron desde ARBA, se detectó a una contribuyente con una deuda del Inmobiliario por $800.000. En ese caso, se le da un plazo perentorio de 15 días y, de no regularizarse la deuda, se inician acciones legales.

Iniciamos la fiscalización de verano que ARBA llevará adelante durante enero y la primera mitad de febrero, tanto en la costa atlántica como en la región metropolitana de PBA. Hoy, desarrollamos acciones de control en el acceso a Pinamar y en la ruta 11 interbalnearia. pic.twitter.com/J4Wbe4FptU — Cristian Girard (@cristiangirard) January 5, 2021

El funcionario de Axel Kicillof explicó que “la manera de evitar la evasión y mejorar la cultura tributaria es trabajar con progresividad, arrancando por los sectores concentrados de la economía y por los contribuyentes de mayor poder adquisitivo”. Aclaró que “no es que no nos interese poner el ojo en el resto de los sectores, sino que creemos que hay que trabajar con progresividad”. Los controles, dijo, se realizan con “un modo de fiscalización inteligente, que parte de análisis previos y una planificación con objetivos bien predeterminados. No apuntarán a aquellos sectores de la economía que han sido más perjudicados por la pandemia”.

A principios de diciembre, ARBA realizó un operativo en barrios cerrados, countries y clubes de campo del AMBA (especialmente en los municipios de Pilar, Escobar, Tigre y La Plata) en el que se detectaron 632.982 metros cuadrados construidos no declarados ante el fisco, una omisión impositiva que le costó a la provincia entre $1500 y $2000 millones. “En el año la recaudación del impuesto inmobiliario de urbanizaciones cerradas es de $6000 millones, por lo que hubo un 25-30% que no pudimos recaudar al no tener registrados esos metros cuadrados. Es una problemática considerable”, había declarado Girard. Con el operativo iniciado en la costa, se busca continuar y profundizar la detección de evasores.