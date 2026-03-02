Desde este mes, cambia la forma de pagar las patentes de los autos en la provincia de Buenos Aires

Desde este mes, quien deba pagar la patente del auto en la provincia de Buenos Aires no deberá hacerlo en cinco cuotas, como era habitual en territorio bonaerense, sino que lo hará de manera mensual, e incluso -gracias a que se aprobó ley impositiva este año-, cerca del gobernador Axel Kicillof afirmaron que ajustaron tramos y alícuotas para corregir errores “técnicos”, lo que podría provocar una baja nominal para los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), prometió que el impuesto a los automotores este año generará un alivio a los automovilistas: tres de cada cuatro autos mostrarán, prometen en la entidad que dirige Cristian Girard, un rebaja nominal de la patente este año.

En ARBA contaron que hubo modificaciones en la estructura del impuesto. El parque automotor bonaerense -1,7 millones de autos, ya que en este año se transfirieron a la administración municipal 451.000 vehículos, lo que implica el traspaso de $80.300 millones en impuestos para gestión local- pasa de un alícuota promedio del 5,34% anual en 2019 a 1,86% en 2026. “Incluso, los vehículos de mayor valuación hoy pagan menos de la mitad de patente que en ese año”, indicaron fuentes de la agencia tributaria de la provincia.

En la agencia contaron que se modificó la tabla de alícuotas pasando de 15 a 5 tramos de base imponible y reduciendo las alícuotas. La mínima pasa de 3,64% a 1% y la máxima, de 5% a 4,5%, según explicarion fuentes oficiales.

Además, en la provincia decidiceron mensualizar, desde marzo, el pago para “dar previsibilidad financiera”. Este quiere decir que este año se abonará el pago de la patenten en 10 cuotas desde este mes.

“Se fijaron bonificaciones de 10% para los buenos contribuyentes que paguen la cuota en término, y de 15% para los buenos contribuyentes que efectúen el pago anual del impuesto”, agregaron en la agencia impositiva bonaerense.

El ejemplo del impacto que viene

En ARBA dieron algunos ejemplos de cuánto se pagaba y qué pasaría desde este año. Una Volkswagen Taos Highline 250 TSI AT modelo 2025, con una valuación fiscal de $59.029.250,00 pagó un impuesto anual de $2.982.065,71. Este año abonará $1.928.021,00 (-35,3%). Un Volkswagen Nuevo Polo Tracks MSI MT tuvo que afrontar en concepto de patente anual $1.652.875,05; ahora en cambio, pagará 771.379,00 (-53,3%).

Un Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT BZ (con valor fiscal de $23.006.600,00) pagó un anual en 2025 de $548.819,40; este año, abonará $379.454,00, según los ejemplos elaborados por ARBA (-30,9%); un Fiat Argo Drive 1.3 (con una valuación fiscal de $18.551.500,00) afrontaba un pago de $214.351,67 en el año, que ahora pasaría a $244.885,00 (+14%).

Un Fiat Cronos Drive 1.3 MT (con valor de $18.086.600,00) pasará a pagar este año $234.657,00 cuando antes tenía que abonar $377.836,80; por último, un Volkswagen Gold Trend de $12.722.800,00 debíó hacer frente a un pago de patente anual de $144.205,52 el año pasado; en 2026 pagará $139.960,00, o sea, un 2,9% menos, según los datos que difundió ARBA.

En la agencia tributaria indicaron a LA NACION que en 2017 y 2018 -mientras gobernaba María Eugenia Vidal- hubo un “ajuste fuerte de la patente” gracias a que se cambiaron los criterios del impuesto.

Las fuentes bonaerenses indicaron que desde que comenzó la gestión de Kicillof “se intentó moderar la estructura con cada ley impositiva” con topes, aunque no lograron que esos cambios se notaran en el bolsillo.

El año pasado no hubo ley impositiva, lo que “distorisionó”, admitieron, fuertemente el valor de la patente y muchos autos “saltaron” de escala. Este año, el gobernador sí logró esa norma fiscal y modificó las 15 escalas y las convirtió en cinco (la alícuota mínima es de 1% y la máxima de 4,5%).

“Con relación a la inflación, el 86% de los autos van a estar por debajo. Hay algunos que van a estar por encima, pero respetando la progresividad (los autos más caros pagarán más)”, contaron cerca de Girard a este medio.

“En 2019, la alicuota efectiva promedio del parque automotor era 5,34%; este año, será de 1,86% o sea, una baja de 65%”, explicaron.

“La reducción de la patente responde a una corrección técnica necesaria tras lo ocurrido el año pasado, cuando la Legislatura no aprobó la Ley Impositiva. Al mantenerse vigente la tabla anterior, pero aplicarse sobre valores de mercado actualizados de los vehículos, muchos contribuyentes quedaron encuadrados en alícuotas más altas y la carga aumentó de forma distorsiva”, dijo a este medio el titular de ARBA, Cristian Girard.

“Este año, con la nueva ley aprobada, se readecuaron los tramos de valuación para evitar esos saltos injustificados. El resultado es concreto: tres de cada cuatro propietarios pagarán menos en términos nominales que en 2025, es decir, recibirán una factura más baja que la del año pasado”, agregó.

“El impacto también es significativo en términos reales: el 86% de los contribuyentes abonará por debajo de la inflación, lo que implica una reducción efectiva de la carga tributaria. Además, se incorporó una mejora estructural al sistema: la patente pasa de 5 a 10 cuotas mensuales, lo que facilita la planificación financiera y distribuye mejor el esfuerzo de pago. Así, no solo baja el impuesto para la mayoría, sino que también se moderniza el esquema de cobro para hacerlo más previsible y accesible”, cerró.