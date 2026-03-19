Vincent: el desarrollo inmobiliario que marca el ritmo en Av. Maipú

En un lote de casi 2.800 m², el proyecto confirma la revalorización de un corredor que se posiciona como la respuesta para quienes buscan conectividad, espacios verdes y amenities de categoría en Vicente López.

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Hay proyectos que se adaptan a una zona y otros que llegan para redefinirla. Vincent pertenece, sin dudas, al segundo grupo. Ubicado estratégicamente en Av. Maipú 660, este desarrollo no es solo una novedad arquitectónica: es la confirmación de que la Avenida Maipú se ha transformado en el nuevo eje de valor en Vicente López, captando una demanda exigente que busca la escala y los servicios que hoy son difíciles de encontrar en los corredores más tradicionales.

Comercializado por D’Aria Propiedades y codesarrollado por Grupo Basso & Baalbek, Vincent valida una tendencia que los expertos venían anticipando: el desplazamiento del interés inmobiliario hacia zonas con excelente conectividad y, sobre todo, con disponibilidad de tierra para generar propuestas integrales.

Grupo Basso cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario y una trayectoria consolidada con numerosos proyectos finalizados. En el Partido de Vicente López, en particular, ha construido una fuerte presencia, con más de 20 desarrollos que acompañan la evolución de la zona. Entre los más recientes se destacan Aristóbulo Co Living, un proyecto de más de 12.000 m² sobre la calle Aristóbulo del Valle al 1600, y Zureiche, de más de 8.000 m² en San Martín 1500, en esquina con Av. Maipú.

“La Avenida Maipú ha experimentado un gran cambio en los últimos años, especialmente desde el desarrollo del Metrobús, que se refleja en el crecimiento tanto en lo que son los locales comerciales como en las torres residenciales de lujo”, cuenta Maximiliano D’Aria, Director de D’Aria Propiedades. “Este crecimiento se dio, al principio, a la altura de Olivos, en la cercanía de la Quinta Presidencial, pero luego se fue extendiendo hasta Puente Saavedra. Y ahora se empieza a ver un efecto derrame de Núñez y de Saavedra, es decir gente de Capital que también decide cruzar la General Paz hacia la Avenida Maipú”, añade.

“Vincent es un verdadero punto de inflexión para el corredor porque propone un nuevo estándar en la vida cotidiana. Para ello estamos proyectando una infraestructura de servicios novedosa, que tal vez podamos ver en Avenida Libertador o el bajo de Vicente López, pero que no tiene precedentes en esta avenida”, señala, por su parte, Juan Pablo Basso, director de Basso Desarrollos. “Vincent es pionero en el inicio de una transformación en la fisonomía y en la oferta del corredor Maipú”, afirma.

La escala como el verdadero lujo

Lo que distingue a Vincent de cualquier otro edificio en la zona es su envergadura. En un mercado donde la disponibilidad de grandes superficies es casi nula, el proyecto se despliega sobre un lote atípico de 2.770 m² con salida a dos calles (Av. Maipú y Lavalle). Esta escala permitió diseñar un complejo de tres edificios que conviven con un imponente pulmón verde de 2.300 m², algo impensado en la densidad actual de la trama urbana.

“Conseguir un terreno de estas características, en esta ubicación, no es nada fácil. Y cuando lo compramos pusimos el foco en lograr un equilibrio entre lo barrial de Vicente López y lo citadino de la Avenida Maipú y la conexión con la Capital y los comercios. Eso de tener todo cerca, todo a mano, pero también de tener un espacio donde poder frenar y descansar”, cuenta Juan Pablo Basso.

El posicionamiento de Vincent responde a una lectura inteligente del mapa urbano actual, basada en tres pilares:

La consolidación de Libertador: Con el eje costero prácticamente completado y una oferta de lotes aptos para grandes desarrollos muy limitada, Maipú emerge como la alternativa lógica. Ofrece la posibilidad de vivir con amplitud y servicios de “resort”, algo que en las zonas más densas ya no es viable replicar.

Con el eje costero prácticamente completado y una oferta de lotes aptos para grandes desarrollos muy limitada, Maipú emerge como la alternativa lógica. Ofrece la posibilidad de vivir con amplitud y servicios de “resort”, algo que en las zonas más densas ya no es viable replicar. El “efecto espejo” con Saavedra: A pocas cuadras, cruzando la General Paz, Saavedra vive un boom inmobiliario que ha dinamizado toda la zona. Vincent capitaliza esa energía y el derrame de demanda, ofreciendo un producto premium en Vicente López, a tan solo 600mts de Saavedra y la Capital.

A pocas cuadras, cruzando la General Paz, Saavedra vive un boom inmobiliario que ha dinamizado toda la zona. Vincent capitaliza esa energía y el derrame de demanda, ofreciendo un producto premium en Vicente López, a tan solo 600mts de Saavedra y la Capital. Conectividad total: La ubicación es clave para la vida moderna. A los pies del Metrobús con múltiples líneas, a solo 400mts del Tren Mitre (Estación Aristóbulo del Valle) y a 600mts de la General Paz, el proyecto garantiza un acceso ágil tanto al centro porteño como a Zona Norte, un atributo cada vez más valorado por el segmento ABC1.

Vida urbana con aire de club

Lo que Vincent se propone no es vender solo metros cuadrados, sino sobre todo calidad de vida. La planta baja libre funciona como el corazón del proyecto y articula los espacios de uso común entre jardines, una piscina de 25 metros, solárium, gimnasio, spa y un Club de Juegos. Además, interpretando las nuevas dinámicas profesionales, incorpora un sector de coworking de 120 metros cuadrados aproximados, con cabinas insonorizadas y salas de reuniones.

Luego, con unidades de 2, 3 y 4 ambientes y penthouses con terrazas propias en dos torres, el desarrollo atrae tanto al usuario final que busca confort sin resignar accesibilidad, como al inversor que sabe leer el mercado: ante la escasez de opciones de esta categoría, la apuesta por Maipú y por un producto de esta escala asegura un sólido resguardo de valor.

“Dentro de los usuarios finales, hoy vemos dos tipos de público muy interesados en Vincent. La torre al frente sobre la Avenida Maipú, con unidades de 2 y 3 ambientes, capta un público más joven, que valora amenities como el cowork, el gimnasio y al área de wellness. Puede desarrollar toda la vida social, laboral y su rutina diaria dentro del mismo complejo. Y en la segunda torre, con unidades más grandes de cuatro ambientes, el perfil es más familiar, gente que viene por ahí de una casa o de un PH del propio barrio, o gente que se agranda. Y valoran especialmente los espacios comunes enfocados en la familia, como puede ser el Kids Club, el Club House o la parte del SUM”, detalla Maximiliano D’Aria.

En definitiva, Vincent llegó a Vicente López para redefinir la zona. “Creemos que Vincent va a marcar un antes y un después en la Avenida Maipú”, concluye D’Aria.

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