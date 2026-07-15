A metros de Plaza Italia: el plan familiar para volar sobre las Cataratas del Iguazú, sumergirse en el mar argentino y viajar al espacio

Se sabe, las vacaciones de invierno aplican su propia agenda de supervivencia para los padres que intentan salirse del eterno bucle de las pantallas. En ese mapa de opciones que se reactiva con el receso escolar, Mundo GEA se recorta en la cartelera porteña como una propuesta de exploración y entretenimiento que cruza la divulgación científica y el impacto visual.

La propuesta se organiza en tres experiencias inmersivas diseñadas para poner a prueba los sentidos: Gea Aérea, Gea Terrestre y Gea Marina Gentileza/Mundo GEA

Ubicado en el EcoParque de la ciudad de Buenos Aires —a metros de Plaza Italia—, la propuesta funciona como un espacio donde la innovación tecnológica y el cuidado del medio ambiente se dan la mano: una alternativa para quienes buscan un plan diferente, interactivo y conceptual.

La propuesta se organiza en tres experiencias inmersivas diseñadas para poner a prueba los sentidos: Gea Aérea, Gea Terrestre y Gea Marina. Cada parada hace foco en la riqueza biológica y geográfica del territorio argentino a través de simuladores, módulos de realidad virtual y actividades que disparan la imaginación.

El Simulador Vuelo del Cóndor, diseñado para sobrevolar la geografía argentina adoptando la perspectiva del guardián de las alturas Gentileza/Mundo GEA

El despliegue de estas tres atracciones principales funciona como motor de la experiencia. La primera es el Simulador Vuelo del Cóndor, diseñado para sobrevolar la geografía argentina adoptando la perspectiva del guardián de las alturas.

A través de proyecciones envolventes, el espectador es protagonista de un viaje que va desde la aridez de la Quebrada de Humahuaca hasta el Faro del Fin del Mundo, pasando por las formidables Cataratas del Iguazú y la majestuosidad del Glaciar Perito Moreno.

Es una experiencia que invita a percibir estímulos táctiles como la velocidad, el viento en la cara, la vibración del vuelo y los aromas característicos de cada ecosistema.

A bordo de un Simulador con tecnología E-motion, los tripulantes viajan en submarino para navegar en el Mar Argentino junto a ballenas, delfines, pingüinos, orcas y otras criaturas marinas en sus hábitats naturales Gentileza/Mundo GEA

Para los que prefieren explorar las profundidades oceánicas, la Odisea Submarina consiste en una expedición hacia el fondo del mar al estilo Jacques Cousteau. A bordo de un Simulador con tecnología E-motion, los tripulantes viajan en submarino para navegar en el Mar Argentino junto a ballenas, delfines, pingüinos, orcas y otras criaturas marinas en sus hábitats naturales.

Esta atracción complementa el recorrido con efectos especiales integrados a las butacas que emulan el oleaje, y permite incorporar nociones básicas sobre la conservación de la fauna marina de una forma lúdica.

Por último, el recorrido se completa con la Aventura e-Motion, un viaje a través del tiempo y el espacio que invita a descubrir en primera persona cómo se formaron las galaxias, las estrellas y el propio sistema solar.

La experiencia también interactiva repasa el surgimiento de la vida en la Tierra y reserva un encuentro cara a cara con criaturas prehistóricas Gentileza/Mundo GEA

Con una narrativa cinematográfica en formato 4D, la experiencia también interactiva repasa el surgimiento de la vida en la Tierra y reserva un encuentro cara a cara con criaturas prehistóricas. El despliegue de movimientos sincronizados y efectos de sonido envolvente redondea una propuesta que combina la divulgación biológica con el entretenimiento.

De esta manera, Mundo GEA se planta en la cartelera porteña allí donde el entretenimiento deja de ser una distracción pasajera y se transforma en una experiencia para descubrir el entorno natural y sus habitantes todos los sentidos.

Cuándo, dónde y precios de las entradas a Mundo GEA