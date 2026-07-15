A metros de Plaza Italia: el plan familiar para volar sobre las Cataratas del Iguazú, sumergirse en el mar argentino y viajar al espacio

Con simuladores de última generación y un viaje inmersivo por el aire, la tierra y el fondo del mar, el espacio ubicado en el EcoParque porteño se posiciona como una propuesta atractiva durante el receso escolar
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Se sabe, las vacaciones de invierno aplican su propia agenda de supervivencia para los padres que intentan salirse del eterno bucle de las pantallas. En ese mapa de opciones que se reactiva con el receso escolar, Mundo GEA se recorta en la cartelera porteña como una propuesta de exploración y entretenimiento que cruza la divulgación científica y el impacto visual.
Ubicado en el EcoParque de la ciudad de Buenos Aires —a metros de Plaza Italia—, la propuesta funciona como un espacio donde la innovación tecnológica y el cuidado del medio ambiente se dan la mano: una alternativa para quienes buscan un plan diferente, interactivo y conceptual.
La propuesta se organiza en tres experiencias inmersivas diseñadas para poner a prueba los sentidos: Gea Aérea, Gea Terrestre y Gea Marina. Cada parada hace foco en la riqueza biológica y geográfica del territorio argentino a través de simuladores, módulos de realidad virtual y actividades que disparan la imaginación.
El despliegue de estas tres atracciones principales funciona como motor de la experiencia. La primera es el Simulador Vuelo del Cóndor, diseñado para sobrevolar la geografía argentina adoptando la perspectiva del guardián de las alturas.
A través de proyecciones envolventes, el espectador es protagonista de un viaje que va desde la aridez de la Quebrada de Humahuaca hasta el Faro del Fin del Mundo, pasando por las formidables Cataratas del Iguazú y la majestuosidad del Glaciar Perito Moreno.
Es una experiencia que invita a percibir estímulos táctiles como la velocidad, el viento en la cara, la vibración del vuelo y los aromas característicos de cada ecosistema.
Para los que prefieren explorar las profundidades oceánicas, la Odisea Submarina consiste en una expedición hacia el fondo del mar al estilo Jacques Cousteau. A bordo de un Simulador con tecnología E-motion, los tripulantes viajan en submarino para navegar en el Mar Argentino junto a ballenas, delfines, pingüinos, orcas y otras criaturas marinas en sus hábitats naturales.
Esta atracción complementa el recorrido con efectos especiales integrados a las butacas que emulan el oleaje, y permite incorporar nociones básicas sobre la conservación de la fauna marina de una forma lúdica.
Por último, el recorrido se completa con la Aventura e-Motion, un viaje a través del tiempo y el espacio que invita a descubrir en primera persona cómo se formaron las galaxias, las estrellas y el propio sistema solar.
Con una narrativa cinematográfica en formato 4D, la experiencia también interactiva repasa el surgimiento de la vida en la Tierra y reserva un encuentro cara a cara con criaturas prehistóricas. El despliegue de movimientos sincronizados y efectos de sonido envolvente redondea una propuesta que combina la divulgación biológica con el entretenimiento.
De esta manera, Mundo GEA se planta en la cartelera porteña allí donde el entretenimiento deja de ser una distracción pasajera y se transforma en una experiencia para descubrir el entorno natural y sus habitantes todos los sentidos.
Cuándo, dónde y precios de las entradas a Mundo GEA
- Registro obligatorio de acceso: antes de ingresar los visitantes deben registrarse en la web del Ecoparque.
- Entradas Mundo GEA: $26.000 por el acceso arancelado únicamente para no residentes de CABA de entre 12 y 65 años. Sin cargo para residentes de CABA, menores de 12 años argentinos, mayores de 65 años y personas con CUD. Pasaportes con juegos incluidos a la venta en la boletería del predio (Plaza Italia) y de forma digital a través del sitio web oficial de Mundo GEA .
- Edades sugeridas por atracción: Simulador Vuelo del Cóndor (a partir de los 3 años), Odisea Submarina (a partir de los 4 años) y Aventura e-Motion (a partir de los 5 años).
- Horarios de vacaciones: Abierto de martes a domingos; lunes 20 y 27 de julio, a partir de las 11 horas.
- Ingreso: Av. Las Heras 4159, Plaza Italia, Palermo.
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