Bad Gyal vuelve a Argentina en 2026: cuándo es el show, cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas

Bad Gyal volverá a la Argentina para presentarse el 14 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, en Buenos Aires, como parte del Más Cara World Tour 2026. Será la primera presentación de la artista catalana en ese estadio y el concierto tendrá como eje su segundo álbum de estudio, Más Cara, con nueva escenografía, coreografías y una puesta de gran despliegue visual.

Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena y parten de $80.000. El estadio informa además que las puertas abrirán a las 19 y que el show comenzará a las 21.

Bad Gyal vuelve a la Argentina en 2026 Gentileza

Cuándo y dónde toca Bad Gyal en la Argentina

El concierto de Bad Gyal será el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, Ciudad de Buenos Aires.

La presentación forma parte del Más Cara World Tour 2026, la gira con la que la cantante lleva al escenario su nuevo trabajo discográfico. De acuerdo con el sitio oficial del estadio, la apertura de puertas está prevista para las 19 y el comienzo del espectáculo para las 21.

Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Las entradas para el concierto de Bad Gyal parten de $80.000, según informa el sitio oficial del Movistar Arena. Se debe seguir este paso a paso para comprar las entradas:

Ingresar a la página oficial de Bad Gyal en Movistar Arena.

Seleccionar la opción “Comprar” correspondiente al show.

correspondiente al show. Iniciar sesión con una cuenta de Movistar Arena o crear un nuevo usuario.

Seleccionar la ubicación entre los sectores que permanezcan disponibles.

Elegir la cantidad de entradas que se desea adquirir.

Completar los datos requeridos por la plataforma para continuar con la operación.

Seleccionar entre los medios de pago habilitados.

Revisar los datos de la operación y finalizar la compra.

Una vez completada la operación, ingresar a la cuenta de Movistar Arena para consultar los tickets. El sitio oficial indica que desde el perfil del usuario se pueden visualizar las entradas adquiridas.

Cómo será el show de Bad Gyal en el Más Cara World Tour 2026

El nuevo espectáculo de Bad Gyal lleva al escenario las 19 canciones que integran Más Cara y suma nueva escenografía, coreografías y una puesta de gran despliegue estético. La presentación en Buenos Aires también incluirá un recorrido por la trayectoria que convirtió a la cantante en una de las figuras de la nueva escena urbana internacional.

El show corresponde a una etapa que la cantante presenta como más sofisticada dentro de su carrera, con una propuesta concebida para trasladar al vivo el universo visual y musical de su nuevo disco.

Cómo es Más Cara , el nuevo álbum de Bad Gyal

Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, Más Cara combina reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros géneros, con influencias clásicas de la música urbana y una mirada contemporánea. Bad Gyal cuenta con créditos de coautoría en todas las canciones.

Entre los temas aparecen “Un Coro y Ya :)”, “La Iniciativa” y “Más Cara”, la canción que da nombre al proyecto. El álbum tiene producción ejecutiva de Cromo X y reúne a productores de distintas escenas del urbano, entre ellos Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums.

También participan como invitados Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen, entre otros.

El concepto del álbum nació de lo que la propia artista define como su “dream playlist”: un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que continúan moldeando su identidad artística.

De sus comienzos a la gira de Más Cara

Bad Gyal recibió el reconocimiento como “Mejor Artista Española” en los MTV European Music Awards 2022 Gentileza Primavera Sound

Bad Gyal irrumpió en la escena en 2016 con una propuesta atravesada por la música dance latina y caribeña. Uno de los primeros momentos de repercusión de su carrera llegó después de publicar de manera independiente en YouTube una versión en catalán de “Work”, de Rihanna.

Luego publicó los mixtapes Slow Wine, en 2016, y Worldwide Angel, en 2018, antes de firmar con Universal Music Latino e Interscope Records. En 2021 editó Warm Up, un EP con colaboraciones de Rauw Alejandro, Rema, Khea y Juanka, entre otros, que acumuló más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Ese recorrido la llevó a recibir el reconocimiento como “Mejor Artista Española” en los MTV European Music Awards 2022 y a realizar shows con entradas agotadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid durante 2023.

Después lanzó “Chulo Pt. 2” junto a Tokischa y Young Miko, en el comienzo de una etapa que desembocó en La Joia. El álbum, integrado por 15 canciones, incluye participaciones de Anitta, Tokischa, Young Miko, Myke Towers y Ñengo Flow, entre otros, y producción de El Guincho, Scott Storch y Nely El Arma Secreta.

A lo largo de su carrera también colaboró con artistas como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Anitta y Ozuna, realizó giras por distintos continentes y protagonizó portadas de Vogue España, Highsnobiety y GQ España, publicación que la nombró “Mujer del Año”. También recibió el premio a “Mejor Artista Urbana” en los LOS40 Music Awards.

Ex estudiante de moda, Bad Gyal desarrolló en paralelo una relación con ese universo y estuvo vinculada con firmas como Loewe, Rabanne, Valentino y LUAR. El próximo 14 de octubre, la cantante llevará esta nueva etapa al Movistar Arena para presentar Más Cara y reencontrarse con el público argentino.