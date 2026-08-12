Eclipse Solar Total, EN VIVO: así se puede seguir el fenómeno del 12 agosto minuto a minuto
El fenómeno astronómico será visible en algunos países; el horario exacto del evento dependerá de la ubicación geográfica de cada observador
- Este miércoles 12 de agosto se produce el eclipse solar total. Este fenómeno se da cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Si bien en la Argentina no será visible, el mismo, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, comenzará a las 15.34 y finaliza 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.
¿En qué zonas el eclipse será parcial?
El eclipse, además de ser total, puede ser parcial -el Sol aparece como si alguien hubiera mordido uno de sus bordes-. Conocé en qué latitudes existirá este acontecimiento:
- Gran parte de Canadá
- Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte
- La mayor parte de Europa
- El noroeste de África
Qué se sabe del avión que va a estudiar el eclipse solar total
La aeronave de gran altitud WB-57 está ideada para perseguir la sombra de la Luna y así obtener datos que no serían posibles de recopilar desde la superficie terrestre.
Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el avión volará unos 15.240 metros (50.000 pies) y servirá para observar las longitudes de ondas infrarrojas que son absorbidas en general por la atmósfera interior.
“Con las imágenes, los científicos prevén aprender sobre la formación de prominencias(material solar que queda suspendido sobre la superficie del Sol),comprender mejor la corona y cómo se calienta hasta casi un millón de grados”, dijo la NASA.
A qué hora y dónde se verá el eclipse solar hoy
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57y finaliza a las 18.33. Cabe destacar que en la Argentina no será visible.
¿Se podrá ver el eclipse desde Argentina?
Una de las preguntas más recurrentes cuando suceden estos fenómenos es si se puede ver en la Argentina. La respuesta es no. El país y el resto de Sudamérica quedarán fuera de la zona de visibilidad, por lo que el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no podrá observarse desde el país.
Quienes deseen seguir el fenómeno podrán hacerlo a través de las transmisiones en vivo que realizarán agencias espaciales, observatorios astronómicos y distintos canales especializados.
La NASA transmitirá el eclipse en vivo
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ofrecerá una cobertura especial para que personas de todo el mundo puedan seguir el minuto a minuto de este fenómeno.
El cronograma previsto por la NASA es el siguiente:
- 10.15 (hora Argentina): comienza la transmisión especial.
- 10.45 (hora Argentina): inicia la totalidad en Islandia.
- 11.28 (hora Argentina): comienza la totalidad en España.
Cómo mirar un eclipse solar de forma segura
La magnitud de este evento invita a la mayoría de los ciudadanos de todo el mundo a tomar recaudos. A continuación, conocé las cinco recomendaciones brindadas por los especialistas:
- Nunca mirar al sol directamente, ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa.
- Utilizar lentes especializados con la etiqueta ISO 12312-2: son aquellos que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del sol (ultravioletas e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos.
- Asegurarse de que estén en perfecto estado: antes de colocar los lentes especiales o de asistir a los niños, verificar que el filtro no tenga rayones, perforaciones o signos de deterioro.
- No mirar el eclipse con instrumentos ópticos o dispositivos tecnológicos sin filtro: si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada.
- Observar por lapsos cortos y en forma intermitente: se recomienda no mirar en forma continua el eclipse por más de 30 segundos, efectuar pausas y utilizar en todo momento las gafas con el filtro solar indicado.
Video: cómo se ve el eclipse en Zaragoza
La ciudad española es una de las privilegiadas para observar el eclipse. Ubicada dentro de la zona denominada franja de totalidad, los habitantes de este lugar serán testigos de una jornada única.
Ciudades como Zaragoza o Teruel están ubicadas geográficamente de una manera tal que se puede contemplar con claridad este fenómeno astronómico.
Uno por uno, lugares y horarios del eclipse de hoy
- Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local (14:48 h en la Argentina).
- Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h (14:00 h en la Argentina).
- Groenlandia: El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local (15:15 h en la Argentina).
- España (Madrid y zona central): El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina).
- Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).
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