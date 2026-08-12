Eclipse Solar Total, EN VIVO: así se puede seguir el fenómeno del 12 agosto minuto a minuto

La aeronave de gran altitud WB-57 está ideada para perseguir la sombra de la Luna y así obtener datos que no serían posibles de recopilar desde la superficie terrestre.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el avión volará unos 15.240 metros (50.000 pies) y servirá para observar las longitudes de ondas infrarrojas que son absorbidas en general por la atmósfera interior.