Bife ancho o bife angosto: cómo será el Campeonato Mundial de Carnes y qué restaurantes participan como sedes de evaluación

El Campeonato Mundial de Carnes (CMDC) 2026 tendrá este año una particularidad: parte de la competencia saldrá de su sede central y llegará a las cocinas de más de 20 restaurantes y establecimientos gastronómicos de la Argentina. Entre el 11 y el 13 de septiembre, lugares como Elena, El Pobre Luis, Happening, Berria by Sagardi, Fogón, El Baqueano y Mako serán escenario de las juras de los cortes que compiten por convertirse en los mejores del mundo.

Las evaluaciones formarán parte de la denominada Semana de la Calidad, una nueva instancia del campeonato que antecederá a la definición del jueves 17 de septiembre en El Central, el restaurante de La Rural, en Buenos Aires. Allí concluirá el proceso de evaluación de bifes anchos y bifes angostos, divididos según provengan de animales alimentados a pasto o a grano, y se conocerán los ganadores de la segunda edición del certamen.

Cómo participar del Campeonato Mundial de Carnes

Villegas Restó, en Puerto Madero, también será una sede de jura del Campeonato Mundial de Carnes Gentileza/Villegas Resto

La inscripción para competir con muestras en la edición 2026 ya cerró. El proceso estaba abierto a frigoríficos, distribuidores, productores ganaderos, restaurantes y carnicerías, que debían completar el formulario online, registrar cada muestra y abonar el costo de participación. Los cortes admitidos son bife ancho y bife angosto sin hueso, provenientes de animales alimentados a pasto o a grano.

Según el sitio oficial, el período para el envío de muestras se extendió del 1° de abril al 17 de agosto de 2026, por lo que ya no es posible incorporarse como competidor a esta edición.

En cambio, el CMDC mantiene publicada la posibilidad de postularse como jurado consumidor en el siguiente link Inscripción para jurados consumidores . El procedimiento consiste en completar un formulario, esperar la evaluación de la organización y, en caso de ser aceptado, acceder a la pasarela de pago para confirmar el lugar.

Más de 20 restaurantes se convierten en sedes del Campeonato Mundial de Carnes

Brava, en el Bajo Belgrano, otra de las sedes de jura del Campeonato Mundial de Carnes Gentileza/Brava

La Semana de la Calidad se desarrollará durante tres días, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, con un circuito federal de restaurantes y establecimientos especializados en carnes.

La propuesta incorpora las cocinas de los restaurantes al proceso de evaluación: cada sede recibirá muestras codificadas, que serán preparadas y analizadas siguiendo el protocolo del campeonato. El objetivo es que el nombre y la procedencia de cada carne no condicionen la evaluación.

El circuito confirmado reúne 22 establecimientos:

Buenos Aires

Manso.

Elena.

Viejo Patrón.

Berria by Sagardi.

Gaucha.

Happening.

Cor-te.

Villegas Restó.

Madre Rojas.

Lo de Jesús.

Brava.

El Pobre Luis.

Estilo Campo.

Espacio Sommelier.

Mar del Plata

Furia.

Casa Mandinga.

Mendoza

Fogón.

La Amistad.

Casa del Visitante.

Salta

El Baqueano.

Ushuaia

Volver Ushuaia.

Santa Cruz

Mako, en El Calafate.

La selección incluye parrillas tradicionales, restaurantes de hoteles, proyectos de cocina contemporánea y espacios especializados en carnes. Entre ellos aparecen Elena, el restaurante del Four Seasons Buenos Aires; Happening, vinculado a la tradición de los antiguos carritos de la Costanera; El Pobre Luis, una parrilla de Belgrano con más de tres décadas de historia; y Cor-te, también en Belgrano, con una propuesta centrada en la trazabilidad y maduración de los cortes.

También participarán Berria by Sagardi, en Palermo Hollywood; Madre · Rojas, en Villa Crespo; Lo de Jesús, en Palermo; Villegas y Estilo Campo, en Puerto Madero; y Espacio Sommelier, una carnicería boutique de Benavídez que realiza catas guiadas por sommeliers de carne.

El circuito se extiende además fuera de Buenos Aires. En Mendoza estarán Fogón, el restaurante de Bodega Lagarde; La Amistad, en la finca de Bodega Pielihueso, en Tunuyán; y Casa del Visitante, de Bodega Santa Julia, en Maipú. En Mar del Plata participarán Furia y Casa Mandinga, mientras que El Baqueano representará a Salta, Volver Ushuaia a Ushuaia y Mako a El Calafate.

Qué hacen los restaurantes durante las juras

Happening, otro de los restaurante que participan como sede de jura del Campeonato Mundial de Carnes foto: Tadeo Jones

El rol de los establecimientos va más allá de funcionar como sede. Cada restaurante u hotel cuenta con un chef responsable, que interviene en la conformación de las mesas de evaluación y propone a sus integrantes. Cada mesa debe tener al menos cuatro personas, incluido un presidente encargado de conducir el procedimiento y coordinar el consenso final.

Las carnes se preparan bajo una misma metodología: a la parrilla con carbón o leña, sin sal y con cocción a punto. Una vez cocinadas, deben llegar inmediatamente a las mesas para ser evaluadas.

Cada grupo recibe un bife ancho o un bife angosto identificado únicamente mediante un código. Los integrantes cargan ese número en la aplicación MeatRank y comienzan el análisis.

Primero evalúan el olor de la muestra. Después, el presidente de la mesa corta el bife en lonjas y cada jurado prueba una porción para registrar tres atributos centrales:

Terneza .

. Jugosidad .

. Sabor.

En el caso del bife angosto, el protocolo establece retirar la grasa de cobertura para evaluar únicamente la carne.

Cuando todos completaron su calificación individual, comienza una instancia de discusión coordinada por el presidente. El resultado no surge de promediar automáticamente los puntajes: los integrantes deben intercambiar sus percepciones y llegar a un consenso sobre terneza, jugosidad y sabor, que luego queda registrado en MeatRank.

Entre una muestra y otra debe haber un intervalo de al menos 10 minutos y para limpiar el paladar solamente puede utilizarse agua.

Cómo se eligen las mejores carnes

Iñaki López de Viñaspre, al frente de Berria, con una parrilla Josper de cinco metros como corazón del salón Gentileza

El Campeonato Mundial de Carnes está dedicado a dos cortes: bife ancho y bife angosto. Cada uno se divide según el sistema de alimentación del animal, por lo que hay cuatro categorías:

Bife ancho de animales alimentados a pasto.

Bife ancho de animales alimentados a grano.

Bife angosto de animales alimentados a pasto.

Bife angosto de animales alimentados a grano.

El proceso no comienza en los restaurantes. Al recibir las piezas, la organización realiza un primer control que contempla identificación del corte, fecha de vencimiento, aspecto e integridad del envase y de la carne.

Luego intervienen diferentes grupos de evaluadores. El campeonato cuenta con sommeliers de carnes, profesionales especializados en análisis sensorial formados en la Escuela Argentina de Sommeliers de Carnes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires; expertos internacionales; consumidores y chefs vinculados al trabajo con carne bovina.

La organización estima que alrededor de 300 consumidores participarán en las evaluaciones de esta edición.

Cuándo es la final del Campeonato Mundial de Carnes 2026

Después de las juras realizadas en los restaurantes, la instancia central será el jueves 17 de septiembre en El Central, La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

El CMDC se realizará en el marco de Tecno Fidta, la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes. Allí se completará el proceso de evaluación y se definirán los ganadores.

El campeonato entregará Medallas de Oro, Plata y Bronce para los bifes anchos y angostos de animales alimentados a pasto y a grano.

Gracias al sistema electrónico utilizado durante las juras, los resultados podrán procesarse una vez terminadas las evaluaciones y los ganadores serán anunciados el mismo 17 de septiembre.

Campeonato Mundial de Carnes 2026: fechas y sedes