Bs As Cocktail Week 2026: cuáles son los bares invitados de México, Italia, Brasil y Sudáfrica

La Bs As Cocktail Week 2026 comienza el domingo 6 de septiembre con una jornada en el Parque de Innovación y continúa hasta el sábado 12 con una agenda de guest shifts, bartenders invitados, charlas, masterclasses y encuentros en bares de Buenos Aires. Entre los invitados internacionales estarán referentes de Flamel Bar, de México; Salmon Guru Milano, de Italia; Santana y Tres, de Brasil; y Fable, de Sudáfrica, que participarán de distintas actividades y tomarán las barras de bares porteños durante la semana.

Charlas y masterclasses: horarios y participantes

Tanto estas actividades como la competencia tienen participación gratuita con inscripción previa en este link.

La programación se dividirá entre dos domos y se extenderá desde las 16.00 hasta las 18.30:

16.00: Sebastian Monje, Flamel Bar — Domo 1.

Sebastian Monje, Flamel Bar — Domo 1. 16.00: Yes Iribarren, Bar de Eventos — Domo 2.

Yes Iribarren, Bar de Eventos — Domo 2. 16.30: Joshua Hendricks, Fable — Domo 1.

Joshua Hendricks, Fable — Domo 1. 16.30: Francisco Vaccalluzzo y Stefania Bregant, The Green Light y Francis — Domo 2.

Francisco Vaccalluzzo y Stefania Bregant, The Green Light y Francis — Domo 2. 17.00: Enrico Bellucci, Salmon Guru Milano — Domo 1.

Enrico Bellucci, Salmon Guru Milano — Domo 1. 17.00: Martin Tummino — Domo 2.

Martin Tummino — Domo 2. 17.30: Demian Vinicius, Santana y Tres — Domo 1.

Demian Vinicius, Santana y Tres — Domo 1. 17.30: Charly Aguinsky, Tres Monos, Victor Audio Bar y Lauat Bar — Domo 2.

Charly Aguinsky, Tres Monos, Victor Audio Bar y Lauat Bar — Domo 2. 18.00: Alex Martinez, Sardina — Domo 1.

Alex Martinez, Sardina — Domo 1. 18.00: Meli Portal, Uquía — Domo 2.

Meli Portal, Uquía — Domo 2. 18.30: Inés de los Santos, Cochinchina, Kona Corner y Costa 7070 — Domo 1.

Inés de los Santos, Cochinchina, Kona Corner y Costa 7070 — Domo 1. 18.30: Seba Garcia, Presidente Bar, Tradition and Rebellion y Nob3l Bar — Domo 2.

Cocktail Fest: cuáles son los ocho bares invitados

La ticketera oficial informa un valor de $20.000 para la entrada general; la fiesta es exclusivamente para mayores de 18 años Gentileza/Cocktail Fest

Desde las 19.00, la apertura continuará con la Cocktail Fest, una fiesta con DJ Zone7 y ocho barras de distintos puntos de Buenos Aires:

Danzón. Gran Bar Danzón, en Retiro, abrió en 1998 de la mano de Patricia Scheuer y Luis Morandi y fue pionero en la escena de wine bars y coctelería porteña. Su barra de doce metros se convirtió en uno de sus sellos y por ella pasaron nombres como Tato Giovannoni e Inés de los Santos.

Gran Bar Danzón, en Retiro, abrió en 1998 de la mano de Patricia Scheuer y Luis Morandi y fue pionero en la escena de wine bars y coctelería porteña. Su barra de doce metros se convirtió en uno de sus sellos y por ella pasaron nombres como Tato Giovannoni e Inés de los Santos. Tres Monos. El bar de Palermo Soho fue fundado en 2019 por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke. Ocupa el puesto N°10 del ranking The World’s 50 Best Bars 2025, el mejor de Sudamérica. Elabora sus propios licores y destilados y sostiene La Escuelita, una escuela de formación de bartenders para jóvenes de barrios populares.

El bar de Palermo Soho fue fundado en 2019 por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke. Ocupa el puesto N°10 del ranking The World’s 50 Best Bars 2025, el mejor de Sudamérica. Elabora sus propios licores y destilados y sostiene La Escuelita, una escuela de formación de bartenders para jóvenes de barrios populares. Tradition and Rebellion. El rooftop de Puerto Madero tiene vista al Puente de la Mujer y una barra a cargo de Sebastián García. La propuesta cruza técnicas clásicas con una mirada contemporánea sobre la coctelería.

El rooftop de Puerto Madero tiene vista al Puente de la Mujer y una barra a cargo de Sebastián García. La propuesta cruza técnicas clásicas con una mirada contemporánea sobre la coctelería. Mansión Mihura. Funciona dentro de Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel, en una casona de 1922 diseñada por el arquitecto Eduardo Lanús. Reúne cuatro espacios, entre ellos The Parlor y The Serpent Club, bajo la dirección gastronómica de Maximiliano Matsumoto.

Funciona dentro de Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel, en una casona de 1922 diseñada por el arquitecto Eduardo Lanús. Reúne cuatro espacios, entre ellos The Parlor y The Serpent Club, bajo la dirección gastronómica de Maximiliano Matsumoto. BrukBar. El bar de Palermo tiene raíces conceptuales en Bergen, Noruega, y desarrolla una propuesta de coctelería de autor de alto volumen. También impulsa la Liga BrukBar, su serie de competencias entre profesionales y aficionados.

El bar de Palermo tiene raíces conceptuales en Bergen, Noruega, y desarrolla una propuesta de coctelería de autor de alto volumen. También impulsa la Liga BrukBar, su serie de competencias entre profesionales y aficionados. Mixtape. El listening bar de Belgrano está liderado por Pablo Pignatta, con Brenda “China” Asís al frente de la barra. Fue distinguido como Mejor Cocktail Bar de Argentina 2024 en los Bar & Drinks Awards y combina vinilos, curaduría musical y coctelería de autor con referencias a la tradición tiki.

El listening bar de Belgrano está liderado por Pablo Pignatta, con Brenda “China” Asís al frente de la barra. Fue distinguido como Mejor Cocktail Bar de Argentina 2024 en los Bar & Drinks Awards y combina vinilos, curaduría musical y coctelería de autor con referencias a la tradición tiki. Piso 15. Piso 15 Sky Bar by Vuelta Abajo Social Club está ubicado en el edificio Comega, en Microcentro, con vistas al Obelisco y Puerto Madero. Su propuesta combina coctelería de autor con una cava de habanos.

Piso 15 Sky Bar by Vuelta Abajo Social Club está ubicado en el edificio Comega, en Microcentro, con vistas al Obelisco y Puerto Madero. Su propuesta combina coctelería de autor con una cava de habanos. Punto Mona. El resto-bar de Mona Gallosi funciona en Chacarita, dentro de un galpón industrial reciclado con más de ocho metros de barra y una propuesta centrada en la coctelería de autor.

Cuánto cuestan las entradas para la Cocktail Fest

La ticketera oficial informa un valor de $20.000 para la entrada general. La fiesta es exclusivamente para mayores de 18 años.

Cómo comprar entradas para la Cocktail Fest

Ingresar al evento de la Bs As Cocktail Week en Passline.

Seleccionar la Entrada General , con un valor de $20.000 .

, con un valor de . Elegir la cantidad de entradas y continuar el proceso de compra en la plataforma.

Bs As Cocktail Week 2026: agenda día por día

La Bs As Cocktail Week 2026 comienza el domingo 6 de septiembre con una jornada en el Parque de Innovación y continúa hasta el sábado 12 con una agenda de guest shifts, bartenders invitados, charlas, masterclasses y encuentros en bares de Buenos Aires Gentileza/Cocktail Fest

Después de la apertura en el Parque de Innovación, la programación continuará durante toda la semana con guest shifts, encuentros en los que bartenders invitados tomarán las barras de distintos bares de la ciudad.

Lunes 7 de septiembre

Malasangre: aniversario con más de 20 bares invitados — 20.00.

Martes 8 de septiembre

Tres Monos: Sebastián Monje, de Flamel Bar, Mérida, Yucatán — 20.00.

Sebastián Monje, de Flamel Bar, Mérida, Yucatán — 20.00. Mansión Mihura: Fran Vaccalluzzo y Stefania Bregant, de Francis, Córdoba — 20.00.

Fran Vaccalluzzo y Stefania Bregant, de Francis, Córdoba — 20.00. Cochinchina: Enrico Bellucci, de Salmon Guru, Milano — 22.00.

Enrico Bellucci, de Salmon Guru, Milano — 22.00. Backroom: Alex Martínez, de Sardina, Mar del Plata — 22.00.

Miércoles 9 de septiembre

Danzón: Alex Martínez, de Sardina, Mar del Plata — 20.00.

Alex Martínez, de Sardina, Mar del Plata — 20.00. Piso 15: Javier Luna, de Furia, Mar del Plata — 20.00.

Javier Luna, de Furia, Mar del Plata — 20.00. Al Fondo: Fran Vaccalluzzo y Stefania Bregant, de The Green Light, Córdoba — 22.00.

Fran Vaccalluzzo y Stefania Bregant, de The Green Light, Córdoba — 22.00. Presidente Bar: Vinicius Demian de Oliveira, de Santana / Tres, São Paulo — 22.00.

Jueves 10 de septiembre

Rey de Copas: Meli Portal, de Uquía Bar, Jujuy — 20.00.

Meli Portal, de Uquía Bar, Jujuy — 20.00. Victor: Enrico Bellucci, de Salmon Guru, Milano — 20.00.

Enrico Bellucci, de Salmon Guru, Milano — 20.00. Mixtape: Joshua Hendricks, de Fable, Sudáfrica — 22.00.

Joshua Hendricks, de Fable, Sudáfrica — 22.00. Verne: Vinicius Demian de Oliveira, de Santana / Tres, São Paulo — 22.00.

Viernes 11 de septiembre

Puerta Uno: Javier Luna, de Furia, Mar del Plata — 20.00.

Javier Luna, de Furia, Mar del Plata — 20.00. Punto Mona: Sebastián Monje, de Flamel Bar, Mérida, Yucatán — 20.00.

Sebastián Monje, de Flamel Bar, Mérida, Yucatán — 20.00. Baru: Meli Portal, de Uquía Bar, Jujuy — 22.00.

Meli Portal, de Uquía Bar, Jujuy — 22.00. Tradition and Rebellion: Joshua Hendricks, de Fable, Sudáfrica — 22.00.

Sábado 12 de septiembre