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Encontraron muerto a Pablo Carrizo, el argentino que había desaparecido en Medellín

La Justicia colombiana investiga el hecho; suponen que podría ser un accidente de tránsito

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Pablo Carrizo, el argentino que falleció en Colombia
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El bartender argentino Pablo Carrizo, quien estaba desaparecido desde el 18 de agosto en Medellín, fue encontrado muerto en la ciudad colombiana de Montería. Las autoridades investigan la causa de su muerte y sospechan de un posible choque en la ruta hacia Cartagena mientras conducía su auto.

De acuerdo con el reporte preliminar, lo hallaron cerca de la capital del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano. Carrizo había salido del hotel donde se hospedaba, en el sector de El Poblado, sur de Medellín, a las 10.11 a bordo de su auto Nissan gris modelo 2017.

Su destino final era la ciudad de Cartagena, lugar donde vivía junto a su familia, de acuerdo con el medio local El Colombiano.

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